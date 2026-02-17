Șefii băncilor britanice intenționează să creeze o alternativă la Visa și Mastercard, pe fondul temerilor legate de Trump

Directorii principalelor bănci din Regatul Unit intenționează să creeze o alternativă națională la rețelele de plăți Visa și Mastercard, pe fondul temerilor în creștere legate de posibilitatea ca un viitor președinte american, precum Donald Trump, să poată restricționa accesul la sisteme de plăți deținute de companii din SUA, scrie The Guardian.

Prima reuniune pentru un sistem național de plăți

Prima întâlnire în acest sens va avea loc joi și va fi prezidată de directorul executiv al Barclays pentru Regatul Unit, Vim Maru. La discuții vor participa instituții financiare din City of London, care vor susține costurile inițiale ale unei noi companii de plăți, menită să asigure funcționarea economiei britanice în cazul unor eventuale întreruperi ale rețelelor existente.

Inițiativa – finanțată de sectorul financiar, dar susținută de guvern – este analizată de mai mulți ani. Totuși, declarațiile recente ale lui Donald Trump privind aliații NATO, inclusiv referirile la Groenlanda, au amplificat îngrijorările legate de dependența excesivă a Regatului Unit de infrastructuri controlate din afara țării.

O dependență covârșitoare de rețelele americane

Potrivit unui raport din 2025 al autorității britanice de reglementare a sistemelor de plăți, aproximativ 95% din tranzacțiile cu cardul din Regatul Unit sunt procesate prin rețelele Visa și Mastercard. Această dominație devine cu atât mai relevantă cu cât utilizarea numerarului continuă să scadă semnificativ la nivel național.

Un executiv familiarizat cu proiectul a declarat că, în eventualitatea în care cele două rețele ar fi dezactivate, economia britanică ar putea fi „aruncată înapoi în anii 1950”, când plățile se bazau aproape exclusiv pe numerar. „Desigur, avem nevoie de un sistem de plăți suveran”, a afirmat acesta.

Experiența Rusiei este invocată drept exemplu. Acolo, unde aproximativ 60% din plăți depindeau de Visa și Mastercard, sancțiunile americane care au dus la suspendarea serviciilor au lăsat numeroși cetățeni fără acces la fonduri și fără posibilitatea de a face achiziții.

Ecouri în Uniunea Europeană

Îngrijorări similare sunt exprimate și în Uniunea Europeană. Politicienii europeni au pledat pentru dezvoltarea unor rețele de plăți locale, care să nu poată fi oprite unilateral de puteri străine. Aurore Lalucq, președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European, a avertizat recent asupra dependenței de companii americane pentru un serviciu considerat esențial.

Ea a cerut crearea unui „Airbus european” pentru sistemele de plăți – o referință la grupul aeronautic european Airbus – subliniind necesitatea unei infrastructuri strategice proprii.

Abordarea britanică: cooperare, nu confruntare

Regatul Unit adoptă însă o poziție mai puțin combativă. Atât Visa, cât și Mastercard fac parte din noul grup de finanțatori, având astfel un rol și un interes direct în proiect, alături de instituții precum Santander UK, NatWest, Nationwide Building Society și Lloyds Banking Group.

Autoritățile britanice au subliniat necesitatea unui sistem de rezervă, fără a indica explicit amenințările americane drept sursă directă a preocupărilor.

Viceguvernatoarea Bank of England, Sarah Breeden, a declarat recent că, într-un context marcat de riscuri cibernetice și operaționale tot mai complexe, un nou „canal de plăți” ar putea adăuga un nivel suplimentar de reziliență infrastructurii britanice.

Joe Garner, fost director executiv al Nationwide și autor al unei analize independente privind viitorul sistemelor de plăți, a afirmat că necesitatea unei astfel de reforme exista deja, indiferent de evoluțiile politice recente.

Orizontul anului 2030

Noua entitate, cunoscută sub numele de DeliveryCo, va avea responsabilitatea de a crea structura juridică, conducerea și modelul de finanțare al sistemului alternativ. Banca Angliei va elabora planurile tehnice ale infrastructurii, care urmează să fie predate grupului anul viitor.

Potrivit informațiilor disponibile, noul sistem ar putea deveni operațional până în 2030.

Visa și Mastercard au transmis că rămân angajate pe piața britanică și salută competiția. Ambele companii au subliniat importanța inovației, securității și rezilienței în furnizarea serviciilor de plăți digitale.