Cum au votat europarlamentarii, din greșeală, o rezoluție care critică strategia Uniunii Europene în Ucraina

Europarlamentarii de dreapta (PPE) și de stânga (S&D) au votat marți, 9 septembrie, din greșeală o propunere care critică strategia Bruxelles-ului în Ucraina.

Deputații europeni au votat din greșeală marți, 9 septembrie, pentru o propunere care critică strategia Bruxelles-ului în Ucraina și căutau o modalitate de a remedia situația în cursul serii.

Totul a început cu o neînțelegere între liderii politici din arlamentul European. Reprezentanții aleși, care se întâlnesc săptămâna aceasta la Strasbourg, au examinat o serie de texte în timpul zilei, inclusiv unul privind negocierile Ucrainei cu UE, potrivit Le Figaro.

Au fost propuse mai multe amendamente la acest text. Printre acestea s-a numărat și unul din partea unui europarlamentar german de stânga radicală, care a regretat „strategia militaristă a UE în Ucraina ”.

Amendamentul „regretă strategia militaristă a UE în Ucraina, care nu a reușit să asigure pacea și a subminat relevanța globală a UE”.

De asemenea, acesta a solicitat o „schimbare urgentă” a politicii UE, care a determinat Bruxelles-ul și majoritatea statelor membre să apere suveranitatea Ucrainei, să furnizeze arme și ajutor financiar și să impună sancțiuni Moscovei.

O astfel de poziție nu are sprijinul principalelor blocuri de centru-dreapta și centru-stânga din parlament și nu se aștepta să fie adoptată, dar a fost aprobată după ce șefii de partid au dat undă verde.

Întrebați de AFP ce s-a întâmplat, liderii conservatorilor din PPE și ai socialiștilor din S&D au confirmat că au făcut o greșeală și că doresc să-și corecteze votul.

Însă grupările populiste, precum Mișcarea Cinci Stele din Italia, s-au bucurat, salutând votul ca pe o victorie împotriva poziției „belicoase” a curentului principal din Europa.