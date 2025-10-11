search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum au oprit ucrainenii cel mai important avans al Rusiei din ultimele luni

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pe 3 august, forțele rusești au lansat o ofensivă surpriză în est, pătrunzând aproximativ 10 kilometri în liniile defensive ucrainene spre Dobropillia, un mic sat sfâșiat de război, cunoscut pentru bogatele sale zăcăminte de cărbune. Luptele în acea zonă continuă, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că bătălia pentru Dobropillia nu a fost un succes pentru armata rusă, relatează publicația de specialitate The War Zone.

Artilerie ucraineană pe front FOTO PROFIMEDIA
Artilerie ucraineană pe front FOTO PROFIMEDIA

„Credem că această operațiune a perturbat campania ofensivă de vară a Rusiei”, a declarat el reporterilor.

Comandanții ucraineni au acționat prompt în fața celei mai profunde străpungeri realizată de armata rusă în ultimul an, astfel că au trimis în zonă Corpul Azov din cadrul Gărzii Naționale. Acesta, una din unitățile de elită, a preluat conducerea contraofensivei.

 Locotenent-colonelul Arsen „Lemko” Dmitrik, șeful unității, a oferit o analiză detaliată a modului în care forțele ucrainene au reușit să schimbe starea lucruri și ce ar putea urma, având în vedere că ostilitățile pe acel front nu s-au încheiat.

Cum a reușit Rusia să străpungă apărarea ucraineană lângă Dobropillia?

Zona a fost unul dintre cele mai fierbinți puncte ale  frontului, forțele ruse, inclusiv infanteriști marini, reușind să străpungă „prima noastră linie de apărare, intrând în pozițiile tactice ale armatei noastre”.

Aceste forțe numărau 100.000 de oameni, spune Dmitrik.

În primă instanță, pentru a contracara asaltul, ucrainenii s-au folosit de recunoaștere, care a permis accesul la planurile de atac.

În pasul următor, au intrat în acțiune mai multe forțe ucrainene, care și-au unit forțele pentru a stabiliza  frontul. La operațiune au luat parte peste 100 de comandanți ucraineni din diferite aripi militare și a fost creat un centru de comandă pentru a organiza 10 unități în misiuni de contratac.

„Acest centru de comandă a fost construit în jurul unei bază din Azov. Pe de altă parte, diferiți comandanți și-au adus propriile cunoștințe unice. Nu se poate spune că acesta ne-a adus principalul succes. Este un succes comun”.

Tacticile rușilor

Ucrainenii au trimis mici grupuri pentru a ataca pe flancuri și în acest fel s-a început curățarea zonei de soldați ruși infiltrați. În unele sectoare ale frontului soldații ruși s-au predat, dar Rusia a trimis mai multe forțe acolo, iar sezonul de toamnă nu le va mai permite mult timp să se camufleze.

„Dar inamicul învață în continuare. De fiecare dată, inamicul folosește tactici noi”, subliniază el, remarcând că frunzișul nu va mai servi prea mult timp drept acoperire trupelor rusești.

Ofițerul detaliază și tactica de asalt a rușilor.

„Inamicul folosește tancuri și vehicule blindate pentru a face o breșă în liniile de apărare ale Ucrainei. După ce fac această breșă, trimit infanterie în vehicule obișnuite sau motociclete. Deci tactica lor este să trimită avanseze cu un tanc, care este unul tanc special. Are război radio-electronic și echipament special anti-mine.

„De obicei, înainte de tanc, pot trimite mai multe motociclete pentru a curăța drumul de mine. Noi numim asta pumn de tanc. Așadar, atunci când acest pumn de tanc face o gaură în apărarea ucraineană, infanteria rusă folosește fie motociclete, fie vehicule ușoare, cum ar fi buggy-urile. În zilele noastre, aceasta este cea mai comună tactică de asalt a inamicului”.

El explică că atacul nu mai are loc cu coloane de tancuri, ci cu un grup ce cinci-șase vehicule de diverse tipuri, din care primul este tancul.

Există sprijin aerian?

Potrivit lui Dmitrik, rușii folosesc în special sprijin de artilerie, urmat de cel furnizat de drone, iar aviația este o prezență rară.

Motivul sunt dronele ucrainene, omniprezente. În aceste circumstanțe, tactica rușilor a fost să lanseze misiuni de asalt în condiții dificile de vreme, de pildă în zile ploioase, când dronele nu pot ataca.

Cum se apără ucrainenii

Apărătorii ucraineni apelează la bariere fizice precum tranșee dar și mine, și în special drone - de mai multe feluri.

Dar nici ucrainenii nu renunță cu totul la tancuri - cel puțin două-trei tancuri sunt pregătite mereu să intervină, acestea fiind folosite în special în scopuri defensive.

Bătălia nu s-a încheiat

Inamicul a fost oprit, dar bătălia nu e gata, luptele sunt încă în desfășurare pe acel front, lângă Dobropillia, spune ofițerul ucrainean.

Cât despre capacitatea rușilor de a lansa o nouă ofensivă în aceeași zonă sau în altă porțiune a frontului din Donețk, șeful unității Azov spune că probabil aceștia sunt capabili de alte acțiuni de asalt, dar nu la nivelul ofensivei de vară, mai ales după pierderile umane suferite.

„Începând cu 3 august, 5.000 de soldați ruși au fost uciși. Nu numărăm acum răniții [...] Am eliminat sute de vehicule și variate echipamente ale lor, iar ei au mii de soldați răniți.”

Totodată, 80 de soldați ruși au fost luați prizonieri, un număr nu neapărat mare, dar semnificativ.

În ciuda ofensivei eșuate, principalul obiectiv al rușilor este să avanseze pe ambele fronturi și în cele din urmă să ajungă în Pokrovsk, la aproximativ 19 kilometri sud de Dobropillia.

„Inamicul a încercat să pătrundă în oraș folosind mici grupuri de asalt pe jos. Nu folosesc vehicule. Dar unitățile noastre, care apără Pokrovsk și Myrnograd [la câțiva kilometri spre est], ucid efectiv mulți inamici”, spune ofițerul ucrainean.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
gandul.ro
image
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”
fanatik.ro
image
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
"6.000-7.000 de lei dacă se poate". Joburile căutate de studenţi, fără experienţă
observatornews.ro
image
SINGURUL oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
playtech.ro
image
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
kanald.ro
image
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 €, un obiect...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000 de lei, însă o mare parte trimite familiei
romaniatv.net
image
Se schimbă complet vremea. ANM anunță prognoza meteo pentru acest final de săptămână
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 11-17 octombrie. Patru zodii sunt campioanele zodiacului, iar un nativ e protejat de Dumnezeu
click.ro
image
Celebrul barman Valentin Luca a asociat vedetele cu cocktailurile! Ce băuturi veritabile se potrivesc cu Smiley, Delia, Andreea Marin sau Andreea Esca
click.ro
Prințul William în lacrimi captură de ecran (4) png
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură. Dan Negru: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
image
Filmul special care a cucerit topul Netflix în octombrie 2025. Are un actor apreciat și o poveste care te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde