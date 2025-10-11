Cum au oprit ucrainenii cel mai important avans al Rusiei din ultimele luni

Pe 3 august, forțele rusești au lansat o ofensivă surpriză în est, pătrunzând aproximativ 10 kilometri în liniile defensive ucrainene spre Dobropillia, un mic sat sfâșiat de război, cunoscut pentru bogatele sale zăcăminte de cărbune. Luptele în acea zonă continuă, însă președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră că bătălia pentru Dobropillia nu a fost un succes pentru armata rusă, relatează publicația de specialitate The War Zone.

„Credem că această operațiune a perturbat campania ofensivă de vară a Rusiei”, a declarat el reporterilor.

Comandanții ucraineni au acționat prompt în fața celei mai profunde străpungeri realizată de armata rusă în ultimul an, astfel că au trimis în zonă Corpul Azov din cadrul Gărzii Naționale. Acesta, una din unitățile de elită, a preluat conducerea contraofensivei.

Locotenent-colonelul Arsen „Lemko” Dmitrik, șeful unității, a oferit o analiză detaliată a modului în care forțele ucrainene au reușit să schimbe starea lucruri și ce ar putea urma, având în vedere că ostilitățile pe acel front nu s-au încheiat.

Cum a reușit Rusia să străpungă apărarea ucraineană lângă Dobropillia?

Zona a fost unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului, forțele ruse, inclusiv infanteriști marini, reușind să străpungă „prima noastră linie de apărare, intrând în pozițiile tactice ale armatei noastre”.

Aceste forțe numărau 100.000 de oameni, spune Dmitrik.

În primă instanță, pentru a contracara asaltul, ucrainenii s-au folosit de recunoaștere, care a permis accesul la planurile de atac.

În pasul următor, au intrat în acțiune mai multe forțe ucrainene, care și-au unit forțele pentru a stabiliza frontul. La operațiune au luat parte peste 100 de comandanți ucraineni din diferite aripi militare și a fost creat un centru de comandă pentru a organiza 10 unități în misiuni de contratac.

„Acest centru de comandă a fost construit în jurul unei bază din Azov. Pe de altă parte, diferiți comandanți și-au adus propriile cunoștințe unice. Nu se poate spune că acesta ne-a adus principalul succes. Este un succes comun”.

Tacticile rușilor

Ucrainenii au trimis mici grupuri pentru a ataca pe flancuri și în acest fel s-a început curățarea zonei de soldați ruși infiltrați. În unele sectoare ale frontului soldații ruși s-au predat, dar Rusia a trimis mai multe forțe acolo, iar sezonul de toamnă nu le va mai permite mult timp să se camufleze.

„Dar inamicul învață în continuare. De fiecare dată, inamicul folosește tactici noi”, subliniază el, remarcând că frunzișul nu va mai servi prea mult timp drept acoperire trupelor rusești.

Ofițerul detaliază și tactica de asalt a rușilor.

„Inamicul folosește tancuri și vehicule blindate pentru a face o breșă în liniile de apărare ale Ucrainei. După ce fac această breșă, trimit infanterie în vehicule obișnuite sau motociclete. Deci tactica lor este să trimită avanseze cu un tanc, care este unul tanc special. Are război radio-electronic și echipament special anti-mine.

„De obicei, înainte de tanc, pot trimite mai multe motociclete pentru a curăța drumul de mine. Noi numim asta pumn de tanc. Așadar, atunci când acest pumn de tanc face o gaură în apărarea ucraineană, infanteria rusă folosește fie motociclete, fie vehicule ușoare, cum ar fi buggy-urile. În zilele noastre, aceasta este cea mai comună tactică de asalt a inamicului”.

El explică că atacul nu mai are loc cu coloane de tancuri, ci cu un grup ce cinci-șase vehicule de diverse tipuri, din care primul este tancul.

Există sprijin aerian?

Potrivit lui Dmitrik, rușii folosesc în special sprijin de artilerie, urmat de cel furnizat de drone, iar aviația este o prezență rară.

Motivul sunt dronele ucrainene, omniprezente. În aceste circumstanțe, tactica rușilor a fost să lanseze misiuni de asalt în condiții dificile de vreme, de pildă în zile ploioase, când dronele nu pot ataca.

Cum se apără ucrainenii

Apărătorii ucraineni apelează la bariere fizice precum tranșee dar și mine, și în special drone - de mai multe feluri.

Dar nici ucrainenii nu renunță cu totul la tancuri - cel puțin două-trei tancuri sunt pregătite mereu să intervină, acestea fiind folosite în special în scopuri defensive.

Bătălia nu s-a încheiat

Inamicul a fost oprit, dar bătălia nu e gata, luptele sunt încă în desfășurare pe acel front, lângă Dobropillia, spune ofițerul ucrainean.

Cât despre capacitatea rușilor de a lansa o nouă ofensivă în aceeași zonă sau în altă porțiune a frontului din Donețk, șeful unității Azov spune că probabil aceștia sunt capabili de alte acțiuni de asalt, dar nu la nivelul ofensivei de vară, mai ales după pierderile umane suferite.

„Începând cu 3 august, 5.000 de soldați ruși au fost uciși. Nu numărăm acum răniții [...] Am eliminat sute de vehicule și variate echipamente ale lor, iar ei au mii de soldați răniți.”

Totodată, 80 de soldați ruși au fost luați prizonieri, un număr nu neapărat mare, dar semnificativ.

În ciuda ofensivei eșuate, principalul obiectiv al rușilor este să avanseze pe ambele fronturi și în cele din urmă să ajungă în Pokrovsk, la aproximativ 19 kilometri sud de Dobropillia.

„Inamicul a încercat să pătrundă în oraș folosind mici grupuri de asalt pe jos. Nu folosesc vehicule. Dar unitățile noastre, care apără Pokrovsk și Myrnograd [la câțiva kilometri spre est], ucid efectiv mulți inamici”, spune ofițerul ucrainean.