search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Zelenski anunță succese semnificative ale loviturilor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Drona Flamingo și racheta Neptun, folosite în tandem

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina ripostează atacurilor rusești cu ajutorul armelor proprii, înregistrând recent succese semnificative în această privință, a dezvăluit miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii, relatează presa ucraineană.

racheta flamingo/ FOTO:X

„În ceea ce privește atacurile noastre pe teritoriul Rusiei, adică riposta noastră la atacurile rusești, avem rezultate pozitive. Drona-rachetă Palianiția a început să lovească zeci de depozite militare rusești”, a declarat liderul ucrainean.

Atacurile ucrainene au devenit sistematice, nu mai sunt lovituri izolate, subliniază Zelenski.

O altă evoluție importantă este utilizarea dronei produse intern Ruta, care a reușit să lovească în premieră un turn naval la peste 250 de kilometri depărtare.

Dar și alte arme au obținut rezultate promițătoare, unele dintre acestea fiind utilizate pe scară largă. 

„Cel mai mare succes a fost Liuti, de la Fire Point, care a fost folosit în masă, până la 300 de unități fiind angajate, or aceasta este o operațiune serioasă. Din câte înțelegem, regiunile Ust-Luga și Primorsk sunt în raza lor. Aceste evoluții reprezintă, în opinia mea, un mare succes”, a spus Zelenski.

El a precizat că în ultima săptămână forțele ucrainene au atacat cu mare succes pe teritoriul Rusiei, folosind rachetele sale cu rază mare de acțiune Neptun și Flamingo.

„ Săptămâna trecută – nu voi spune de câte ori – a fost folosită o combinație de atacuri cu armele noastre Neptun și Flamingo. Puteți analiza singuri rezultatele. Nu spunem că acest tandem a fost folosite la o scară masivă. Spunem că s-a întâmplat și vedem primele rezultate tangibile ale loviturilor cu această armă”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Potrivit datelor menționate de Zelenski, Kievul estimează deficitul de combustibil al Rusiei la până la 20%, după atacurile asupra rafinăriilor.

Conform relatărilor din presa rusă, dronele ucrainene au dat o lovitură puternică industriei petroliere ruse, paralizând 38% din producția acestor rafinării și creând o criză fără precedent pe piața combustibililor.

Bloomberg a scris că, în ultimele patru săptămâni, transporturile maritime de petrol rusesc au ajuns fost la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, un nou indiciu al impactului acestor atacuri pe teritoriul Rusiei.

Racheta ucraineană Flamingo, cu o rază de acțiune de peste 3.000 km, a fost prezentată oficial în vara anului 2025, după ce fotograful Yefrem Lukatskyi a publicat prima imagine. Ulterior, ministrul Apărării, Denys Shmyhal, a confirmat oficial că Flamingo a intrat în producția de serie.

În septembrie, Iryna Terekh, directoarea departamentului tehnic al companiei producătoare, Fire Point, a anunțat că producția rachetei Flamingo va crește. La acea dată, se ajunsese la 50 de unități pe lună, față de 30 în august.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
stirileprotv.ro
image
În sfârșit, România e „verde” și au dispărut codurile. ANM, noi precizări pentru Gândul: „Un front rece traversează rapid țara”
gandul.ro
image
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
mediafax.ro
image
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
fanatik.ro
image
Șeful Armatei a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc
libertatea.ro
image
VIDEO Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează guvernului Sanchez
digi24.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta săvârșită
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
playtech.ro
image
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Vacanța de schi 2026. Când sunt programate cele 9 zile de vacanță pentru elevii din fiecare județ
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Război între Rusia și România! Adevărul despre țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Drama Cameliei Mitoșeru, la 74 de ani: „Am suferit o nouă operație pe creier”. Fiul Mihai Mitoșeru n-o scapă din ochi: „Mă răsfață, e sufletul meu”
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani