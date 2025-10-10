Zelenski anunță succese semnificative ale loviturilor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Drona Flamingo și racheta Neptun, folosite în tandem

Ucraina ripostează atacurilor rusești cu ajutorul armelor proprii, înregistrând recent succese semnificative în această privință, a dezvăluit miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o întâlnire cu jurnaliștii, relatează presa ucraineană.

„În ceea ce privește atacurile noastre pe teritoriul Rusiei, adică riposta noastră la atacurile rusești, avem rezultate pozitive. Drona-rachetă Palianiția a început să lovească zeci de depozite militare rusești”, a declarat liderul ucrainean.

Atacurile ucrainene au devenit sistematice, nu mai sunt lovituri izolate, subliniază Zelenski.

O altă evoluție importantă este utilizarea dronei produse intern Ruta, care a reușit să lovească în premieră un turn naval la peste 250 de kilometri depărtare.

Dar și alte arme au obținut rezultate promițătoare, unele dintre acestea fiind utilizate pe scară largă.

„Cel mai mare succes a fost Liuti, de la Fire Point, care a fost folosit în masă, până la 300 de unități fiind angajate, or aceasta este o operațiune serioasă. Din câte înțelegem, regiunile Ust-Luga și Primorsk sunt în raza lor. Aceste evoluții reprezintă, în opinia mea, un mare succes”, a spus Zelenski.

El a precizat că în ultima săptămână forțele ucrainene au atacat cu mare succes pe teritoriul Rusiei, folosind rachetele sale cu rază mare de acțiune Neptun și Flamingo.

„ Săptămâna trecută – nu voi spune de câte ori – a fost folosită o combinație de atacuri cu armele noastre Neptun și Flamingo. Puteți analiza singuri rezultatele. Nu spunem că acest tandem a fost folosite la o scară masivă. Spunem că s-a întâmplat și vedem primele rezultate tangibile ale loviturilor cu această armă”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Potrivit datelor menționate de Zelenski, Kievul estimează deficitul de combustibil al Rusiei la până la 20%, după atacurile asupra rafinăriilor.

Conform relatărilor din presa rusă, dronele ucrainene au dat o lovitură puternică industriei petroliere ruse, paralizând 38% din producția acestor rafinării și creând o criză fără precedent pe piața combustibililor.

Bloomberg a scris că, în ultimele patru săptămâni, transporturile maritime de petrol rusesc au ajuns fost la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, un nou indiciu al impactului acestor atacuri pe teritoriul Rusiei.

Racheta ucraineană Flamingo, cu o rază de acțiune de peste 3.000 km, a fost prezentată oficial în vara anului 2025, după ce fotograful Yefrem Lukatskyi a publicat prima imagine. Ulterior, ministrul Apărării, Denys Shmyhal, a confirmat oficial că Flamingo a intrat în producția de serie.

În septembrie, Iryna Terekh, directoarea departamentului tehnic al companiei producătoare, Fire Point, a anunțat că producția rachetei Flamingo va crește. La acea dată, se ajunsese la 50 de unități pe lună, față de 30 în august.