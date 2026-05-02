Cum a reușit un băiat de 12 ani din Ucraina să neutralizeze singur o dronă rusească, salvându-şi fraţii mai mici

Un băiat de doar 12 ani din Ucraina a reușit să evite o tragedie, după ce a neutralizat o dronă rusească ghidată prin fibră optică ce se îndrepta direct spre frații și surorile sale mai mici care se jucau împreună cu alţi copii.

Incidentul s-a petrecut pe 18 aprilie, în regiunea Cernihiv, într-o zonă de frontieră frecvent afectată de atacuri. Anatoli Prohorenko, în vârstă de 12 ani, se afla afară în momentul în care a observat aparatul de zbor fără pilot apropiindu-se de locul în care se jucau mai mulți copii, inclusiv frații lui. Fără să stea pe gânduri, băiatul a decis să intervină și a tăiat cablul de fibră optică prin care era controlată drona.

„Zbura și am văzut cum începe să se întoarcă. M-am ghemuit la pământ, apoi am văzut drona ridicându-se. Mi-am spus: «Gata, în 15 secunde îl tai!». Nepotul meu a ieșit în fugă și a strigat: «Taie-l!». Am tăiat cablul și am văzut cum drona începe să urce, pentru că pierduse controlul, apoi a căzut. Ne pregăteam de o explozie, dar drona a căzut la aproximativ 100-150 de metri de noi, în tufișuri”, a povestit băiatul, citat de suspilne.media.

Băiatul a explicat că învățase anterior, de la militari, cum poate fi întreruptă fibra optică a unor astfel de dispozitive.

„Ne-am dus în pădure să-i ajutăm să taie lemne de foc. Ne-am împrietenit. Când am tăiat ultimul copac, era un cablu pe el. Mi-a arătat și mi-a spus: «În caz de nevoie, taie-l». Apoi instinctul a intervenit, pentru că acolo erau frații mei și încă trei copii”, a povestit el cum a învăţat să dezamorseze o dronă.

Este pasionat de mecanică şi visează să ajungă militar

Anatoli Prohorenko recunoaște că i-a fost teamă, mai ales că era prima dată când făcea un asemenea lucru, dar grija pentru cei apropiați a fost mai puternică decât frica. În plus, experiența războiului l-a schimbat profund.

„Aproape că nu mă mai tem de nimic. Da, frica de Shahed (drone iraniene folosite de Rusia, n.r.) este încă acolo. Dar, locuind în Semenivka, nu te mai sperie când le vezi zburând”, spune copilul.

Familia lui Anatolii a fost nevoită să se mute la Cernihiv din cauza situației de securitate, iar în prezent intenționează să obțină statutul de persoană strămutată intern. Băiatul este elev în clasa a VII-a și cel mai mare dintre cei cinci copii ai familiei.

„El este cel mai de încredere sprijin. Chiar și aici, l-am lăsat singur când am mers la spital. Rămâne el cu toți cei mici”, a povestit tatăl său.

În ciuda contextului dificil, Anatoli încearcă să-și păstreze preocupările specifice vârstei. Este pasionat de mecanică și își petrece timpul liber ajutându-și tatăl la repararea utilajelor și a mașinii familiei.

„Îl ajut pe tata la tractor, la mașină. Am avut un tractor cu probleme la sistemul de rulare. Am demontat totul și am ținut minte. Apoi am trecut la mașină”, spune copilul.

Experiența prin care a trecut i-a influențat și planurile de viitor. Băiatul declară că își dorește să devină militar și să lucreze cu drone, curios să înțeleagă cum funcționează și cum pot fi oprite: „Mă interesează ce au în interior, din ce sunt făcute și cum pot fi neutralizate”.

Specialiștii atrag, însă, atenția că intervenția sa a fost extrem de riscantă. Nikita Havrilenko, directorul operațional al centrului de pregătire pentru operatorii de drone „Kruk”, explică faptul că astfel de aparate nu acționează, de regulă, singure.

„De obicei, o dronă FPV nu zboară singură. Este ghidată de o altă dronă din aer. Condițional vorbind, un «Mavic» stă la o înălțime de 300 de metri și oferă indicarea țintei: ținta este acolo sau ținta s-a mutat. Iar dacă această dronă, de la înălțimea de 300 de metri, vede un băiețel care a decis că se pricepe la toate și începe să neutralizeze aceste drone, să le taie, să încurce fibra optică... Ce se va întâmpla mai departe? Mai departe, acest băiețel va deveni o țintă prioritară, pentru că el încurcă procesul”, a explicat specialistul.