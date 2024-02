Eroii fără arme ai războiului din Ucraina: „Cel mai tare m-a impresionat un copil de trei săptămâni. Ce vină avea el?“

O cantitate de 335 de tone de alimente au fost distribuite de-a lungul ultimilor doi ani de război în Ucraina, de Banca Regională pentru Alimente Cluj. „Adevărul” a aflat povestea lui Daniel Crăciun, reprezentantul unui ONG, care și-a riscat viața pentru a duce ajutoare ucrainenilor.

„Cel mai tare m-a impresionat copilul de trei săptămâni aflat într-unul dintre autocarele cu ucraineni pe care îi aduceam de la vama Siret în Cluj. Războiul nu discriminează în ceea ce privește victimele. Ce vină avea copilul acela?”, povestește Daniel Crăciun, reprezentantul Asociației Charity and Humanitarian Support (CHS).

El a ajuns la vama Siret în 27 februarie 2022, la trei zile după începerea războiului, când sute de oameni neznădăjduiți au intrat în România, lăsându-și în urmă casa și rudele.

Echipa asociației și-a montat cortul la vamă și a oferit alimente refugiatilor care treceau vama, dupa multe ore de asteptare.

Observând numărul refugiatilor din ce în ce mai mare și nevoia lor de a fi ajutați să ajungă în orașe mari precum Cluj-Napoca, unde ONG-urile și autoritățile au pregătit locuri de cazare pentru ei, dar și în țări din Europa, Asociația a închiriat mai multe autocare pentru a-i ajuta cu transportul la destinația dorită.

Refugiații au primit cazare, mâncare și ajutor în găsirea unei rute rapide pentru a ajunge la destinatia dorită. Asociația transporta zilnic peste o sută de refugiați. Pe drum, autocarele opreau la restaurant pentru o masă caldă.

Cei care rămâneau la Cluj erau îndrumați spre locurile de cazare, iar cei care doreau să ajungă în Vest erau ajutați să-și cumpere bilete de autocar pentru a-și continua drumul.

„La un moment-dat, din Germania au fost trimise mai multe autocare, plătite de diferite primării și ONG-uri de acolo pentru a prelua refugiații”, povestește Daniel.

Prins de bombardament în drum spre Kiev

Evoluția conflictului a determinat nevoia de transport de ajutoare constând în pachete cu alimente în special către orașele afectate de război. Camioanele erau încărcate cu alimente primite de la Banca de Alimente, care le primea de la diferiți donatori, companii sau persoane fizice.

Daniel a fost în prima săptămână de război cu un astfel de transport care avea ca destinație Kiev.

Ororile războiului pe care le-a văzut în timpul acestui transport și al altora care au urmat de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra lui.

„Când vezi atâta suferință lucrul acesta te schimbă. Eu am simțit multă smerenie și am devenit mult mai recunoscător pentru toate lucrurile pe care le am”, a mărturisit el.

Drumurile cu ajutoare în Ucraina nu au fost lipsite de pericole.

„Eram în drum spre Kiev, în vara lui 2022, prin iulie. După mai multe ore de mers, am oprit la o cafea în orașul Vinița. La un moment-dat am auzit mai multe bubuituri puternice. După ce s-a oprit bombardamentul au mers să vedem ce se întâmplase. Șape rachete au distrus o clădire unde s-ar fi aflat un centru de ofițeri ucraineni. Norocul a făcut ca în acel moment să nu fie nimeni acolo. Clădirea a fost distrusă și toate blocurile din jur au rămas fără geamuri. La câțiva metri de clădire distrusă era o cafenea intactă. Patronul spusese angajaților să deschidă ușile și geamurile, astfel că suflul exploziei nu a afectat ferestrele”, povestește Daniel.

Bărbați luați prizonieri pentru a li se lua sângele

El a ajuns să cunoască de la localnici multe „fapte de arme” ale militarilor ruși. „O bătrânică, care locuia într-un sat din apropierea Kievului, mi-a povestit că un soldat rus a rămas mirat când a văzut că are toaletă în casă. Din răutate, a luat mitraliera și a golit un încărcător de muniție în toaleta femeii, i-a distrus femeii baia”, relatează Daniel.

O altă istorisire ciudată a auzit de la un ucrainean civil care a fost luat prizioner și eliberat după câteva săptămâni. „Mi-a spus că a fost sedat și ținut pentru a i se lua sânge probabil pentru miltiarii ruși răniți. Își amitește foarte vag ce s-a întâmplat în perioada aceea. După un timp a fost eliberat și trimis înapoi acasă”, spune clujeanul.

Daniel a fost în ultima cursă în toamna anului trecut. La aproape doi ani de la începutul războiului, țara a suferit distrugeri uriașe, spune el. „Pentru că sunt oameni harnici, ucrainenii care au putu și-au refăcut ce au putut din case. În alte zone, oamenii s-au mutat în containere. Au fost aduse multe containere, pentru că mai ales în zonele de oraș, după ce blocurile au fost distruse a fost foarte greu pentru oameni să-și găsească un loc unde să trăiască”, detaliază el.

Daniel a observat că ceea ce s-a schibmat în decursul acestor doi ani, pe lângă distrugerile crunte, a fost mentalitatea oamenilor. „Din păcate sau din fericire, oamenii au ajuns să se obișnuiască cu starea aceasta de război. A ajuns o normalitate pentru ei. Sirenele sună la fel cum sunau și la început, dar oamenii s-au schimbat”.

Experiența ajutorului acordat ucrainenilor l-a învățat pe Daniel un lucru foarte important: „Totul se poate schimba în câteva clipe, toată viața noastră se poate schimba. Vrea ca românii să nu uite că foarte aproape de noi este în continuare un război sângeros”

Daniel Crăciun a rămas în legătură cu o parte din ucrainenii care au rămas în România. „În Cluj sunt vreo 5-6.000 de ucraineni. Mulți au rămas aici și și-au deschis diferite afaceri. Circa 5-600 au în continuare nevoie de ajutor, dar cei mai mulți au ajuns să se descurce singuri”, spune el.

Vicepreședintele executiv al Băncii pentru Alimente Cluj, Andreea Bobiș, a susținut că volumul ajutoarelor constând în alimente nepersiabile a scăzut simțitor, deși nevoie de ajutoare mai există. „La început, mobilizarea a fost extraordinară, dar încet încet lucrurile s-au schimbat. Acum am ajuns la circa 30% față de situația de la început. Oamenii uită că la foarte mică distanță de noi este un război crunt”, a susținut vicepreședintele.

Banca pentru Alimente se pregătește pentru colecta de Paște și pe lângă donații e foarte mare nevoie de voluntari, susține Andreea.

335 de tone de alimente

„Luna aceasta se împlinesc doi ani de război în Ucraina, început în 24 februarie 2022. Și tot în februarie, în data de 6, am comemorat un an de la cutremurul devastator din Turcia și Siria. Două situații extreme în care s-au remarcat implicarea și ajutorul oferit de persoane fizice, companii și organizații neguvernamentale care s-au mobilizat în număr mare și în regim de urgență”, se arată într-un comunicat al Băncii pentru Alimente.

În aceste situații, Băncile pentru Alimente, aflate în contact cu ONG-uri și instituții internaționale, au jucat un rol extrem de important de colectare, distribuire, centralizare și sprijin.

Banca Regională pentru Alimente Cluj a colectat și distribuit hrană pentru refugiații ucraineni încă din martie 2022. Încă din prima lună de la izbucnirea conflictului, au fost adunate și oferite peste 6 tone de alimente, în 23 de magazine partenere din Cluj, Alba, Sibiu și Bistrița-Năsăud.

De-a lungul ultimilor doi ani de conflict în Ucraina, alte donații făcute de companii către Banca Regională pentru Alimente Cluj, special cu distribuire către refugiați, au ajuns la peste 335 de tone de alimente distribuite prin 21 de asociații.

La nivel național, Băncile pentru Alimente au primit numeroase produse din Uniunea Europeană - de la companii și de la alte bănci pentru alimente din UE: Grecia, Franța - pentru a distribui mai departe refugiaților ajunși în România; e vorba despre peste 134 de tone de mâncare.

Pe lângă alimente, peste 960 de kilograme de îmbrăcăminte au fost donate de un partener al Băncilor pentru Alimente din România și au fost distribuite ONG-urilor care se ocupă de refugiați.

Banca pentru Alimente este o soluție în situații de criză: E ușor să sărim în ajutor când e nevoie mai mare”

„Mereu am considerat Banca pentru Alimente ca fiind o soluție în situații de criză. Pe parcursul anilor am demonstrat cât de adevărat este acest lucru. Noi creăm o punte de legătură între donații alimentare sau nealimentare pe de o parte și o bază de date mare de asociații, pe de altă parte. Astfel, e ușor să sărim în ajutor când e nevoie mai mare.

Am fost surprinși să vedem cum companii au venit spre noi special pentru a dona produse pentru refugiați, de exemplu. În plus, extrem de multe ONG-uri s-au abătut de la munca lor zilnică pentru că voiau să ajute oamenii afectați de aceste situații de criză”, spune vicepreședintele executiv al Băncii pentru Alimente Cluj, Andreea Bobiș.

Andreea Bobiș spune că provocarea întâmpinată de ei în aceste situații a fost elementul de timp scurt și nevoia de mobilizare mare.

„Cum ajungem unde e nevoie mai mare? Care sunt ONG-urile care pot să ajungă la cei aflați în nevoie? Noi nu putem oferi direct alimente persoanelor fizice, avem nevoie de aceste asociații pentru a ajuta la rândul nostru.

Bucuria a fost că mereu am găsit soluții și nu ne-am oprit din a ajuta. Am riscat uneori, am mers în Ucraina cu dubița, am trecut prin zone afectate de inundații pentru a ajunge la cei afectați, ca să putem să-i ajutăm. Le mulțumim tuturor celor care s-au implicat, fără ajutorul lor nu am fi putut ajunge la atât de multe persoane aflate în nevoie”, subliniază vicepreședintele executiv al Băncii pentru Alimente Cluj.

Cifrele solidarității în situații de urgență din ultimii ani

Banca Regională pentru Alimente Cluj a făcut un bilanț al ultimilor ani:

- 5 lanțuri de supermarketuri au organizat colecte de alimente special pentru refugiații din Ucraina, după primele luni de la începerea războiului din țara vecină

- 6.596,43 kilograme de alimente s-au adunat pentru ucraineni în 23 de magazine participante în martie 2022

- 335.164,32 kilograme de produse alimentare au fost donate către Banca Regională pentru Alimente Cluj de la companii, cu distribuire în special către refugiați în 2022

- 134.548,29 kilograme de alimente au fost primite la nivel de țară de la companii și de la alte bănci pentru alimente din UE) pentru a da mai departe refugiaților

- 960 kilograme de haine primite pentru refugiați

- 1 convoi umanitar al celor 9 Bănci pentru Alimente din România a ajuns în Republica Moldova

- 21 de asociații au distribuit alimentele și îmbrăcăminte pentru refugiații ucraineni în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu

- 2 asociații au distribuit hrană pentru persoanele afectate de cutremurul din Turcia

Alte situații de urgență în care Banca Regională pentru Alimente Cluj a intervenit în iulie-august 2021: inundații Roșia Montană, Ocoliș, Ocolișel, Runcu, Lunca Largă.

Donează prin SMS la 8845 cu textul HRANA

În continuare, oricine dorește să se implice poate face o donație lunară de 2 euro pe lună, prin trimiterea unui sms cu textul HRANA la numărul 8845. Astfel, fiecare donator ajută la salvarea de la risipă a unei cantități de aproximativ 9 kilograme de mâncare/lună, hrană care ajunge la ONG-uri care deservesc oameni în nevoie din județele Cluj, Alba, Sibiu și Bistrița-Năsăud.

Federația Băncilor pentru Alimente din România cuprinde nouă Bănci Regionale pentru Alimente în București, Cluj, Roman, Oradea, Brașov, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați.

Aceasta este o mare rețea națională de solidaritate la dispoziția societății, organizațiilor caritabile și a celor mai vulnerabili dintre noi, o punte între existența surplusului de alimente și cei care au mai multă nevoie de hrană.