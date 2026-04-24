Copil de șase ani, scos la vânzare de propria mamă, în Ucraina. Femeia a fost prinsă în flagrant, în timp ce primea banii, 25.000 de dolari

O femeie din regiunea Volîn, în vestul Ucrainei, a fost arestată după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce încerca să-și vândă fiul de șase ani pentru suma de 25.000 de dolari, au anunțat marți, 21 aprilie, reprezentanții Poliției Naționale a Ucrainei, potrivit UNN.

Potrivit anchetatorilor, femeia, care are 39 de ani și locuiește în raionul Lutsk, mamă a trei copii și fără un loc de muncă, ar fi găsit deja persoane dispuse să cumpere copilul. În schimbul băiatului, femeia ar fi cerut 25.000 de dolari, sumă pe care autoritățile spun că o stabilise înainte de întâlnirea cu presupuşii cumpărători.

Conform informațiilor transmise de poliție, femeia ar fi recurs la acest gest extrem pentru a încerca „să-și îmbunătățească situația financiară”, potrivit poliţiei din Ucraina.

Intervenția oamenilor legii a avut loc într-un local din orașul Lutsk, unde femeia a fost reținută exact în momentul în care primea banii pentru copil, polițiștii organizând o acțiune sub acoperire pentru documentarea cazului.

Fiul acesteia, în vârstă de șase ani, a fost preluat imediat de autorități și transferat într-un centru pentru copii, unde specialiștii au început să lucreze cu minorul pentru a-i oferi sprijin psihologic după trauma prin care a trecut.

Imaginile surprinse în timpul operațiunii au fost publicate ulterior de autoritățile ucrainene.

După reținere, femeia a fost pusă oficial sub acuzare și plasată în arest preventiv şi, potrivit legislației ucrainene, ea riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsită vinovată.

Potrivit aceleiaşi surse, femeia nu era la primul contact cu autoritățile. Ea mai fusese cercetată anterior într-un dosar de furt, iar acel proces se află în continuare pe rolul instanței.

Din păcate, acesta nu este un caz izolat, traficul de copii rămânând o problemă gravă în Ucraina, unde acest fenomen s-a accentuat în contextul războiului.

Un caz similar a avut loc la începutul acestui an, în Nikolaev: o femeie de 21 de ani și concubinul ei, în vârstă de 38 de ani, au fost prinși în flagrant după ce au încercat să vândă un nou-născut pentru 10.000 de dolari. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi început să caute cumpărători încă din perioada sarcinii, intenționând să dea copilul imediat după naștere. Cei doi au fost arestați după ce au predat copilul și au primit banii, iar anchetatorii au precizat că stabiliseră valoarea „tranzacției” la 10.000 de dolari.