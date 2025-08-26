Cum a devenit un avion de antrenament cu elice IAK-52 una dintre cele mai eficiente arme anti-dronă din Ucraina. „E ca și cum ai trage de pe cal”

Un avion de antrenament cu elice, transformat în „vânător de drone”, a reușit să doboare 120 de aparate rusești, performanță care amintește de tacticile rudimentare din Primul Război Mondial.

Un avion IAK-52, conceput inițial pentru antrenament și acrobații aeriene, a devenit una dintre cele mai neobișnuite arme folosite de armata ucraineană împotriva dronelor rusești.

Conform relatărilor Defense Express și Wall Street Journal, echipajele acestor aparate modeste, dotate doar cu arme de calibru mic, au obținut rezultate remarcabile, reușind să contracareze o parte semnificativă a atacurilor aeriene inamice.

De la improvizație, la strategie militară

Primele încercări de a folosi avioane IAK-52 în rol de „vânător de drone” au început în primăvara anului 2024, ca soluție de avarie la apariția constantă a dronelor rusești Orlan și Zala deasupra bazelor ucrainene. Acestea transmiteau coordonate pentru atacuri cu rachete balistice și provocau pierderi importante. Ceea ce a pornit ca o inițiativă voluntară a unor piloți s-a transformat, însă, rapid într-o parte integrantă a tacticii Brigăzii 11 de Aviație a Armatei din Herson.

Echipajul Maestro-Ninja

Cel mai de succes echipaj, cunoscut sub indicativele „Maestro” și „Ninja”, a devenit un simbol al acestei inovații militare.

„Maestro”, un pilot de 56 de ani, avea experiență anterioară doar în zboruri recreative, în timp ce „Ninja”, un artileristîn vârstă de de 38 de ani, lucrase înainte ca mecanic auto. Împreună, cei doi au efectuat aproape 300 de misiuni într-un singur an, doborând 120 de drone inamice, adică jumătate din totalul eliminat de întreaga brigadă, echipată și cu elicoptere Mi-24 și Mi-8.

Rezultatele sunt cu atât mai impresionante cu cât IAK-52 este limitat la operațiuni diurne și condiții meteorologice favorabile. Cu toate acestea, echipajul a zburat uneori în mai multe misiuni pe zi, confruntându-se cu temperaturi extrem de scăzute la altitudine și cu vânturi puternice, la viteze cuprinse între 120 și 180 km/h.

Tactici rudimentare, ca în Primul Război Mondial

Metoda de luptă seamănă izbitor cu tacticile de la începutul Primului Război Mondial, când piloții trăgeau unii în alții cu revolvere.

Pentru a doborî o dronă, pilotul apropie avionul de țintă, iar mitraliorul deschide focul cu o armă ușoară, cel mai eficient fiind un model de pușcă de asalt de calibru NATO 5,56 mm.

„Este ca și cum ai trage de pe cal”, a explicat Ninja, descriind senzația acestui tip de luptă.

În unele cazuri, atunci când armele nu au fost suficiente, echipajul a folosit chiar aripa avionului pentru a răsturna drona din zbor, o manevră care amintește de tacticile piloților britanici care interceptau bombele zburătoare V-1 în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În acest context, avionul cu elice IAK-52, considerat modest și învechit, a devenit simbolul unei forme de rezistență capabilă să pună probleme serioase dronelor moderne rusești.