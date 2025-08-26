148 de mineri sunt blocați în subteran în urma unui bombardament rusesc asupra Dobropillia

Bombardamentele rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din localitatea Dobropillia. 148 de mineri sunt blocați în subteran, a anunțat Mihailo Volineț, șeful Confederației Sindicatelor Libere din Ucraina, citat de Euromaidan Press.

În lipsa electricității, sistemele de venitilație și de siguranță nu mai sunt funcționale, iar minerii riscă să rămână fără aer.

Dobropillia, situat în raionul Pokrovsk din regiunea Donețk, este centrul industrial al unei regiuni carbonifere importante. Orașul este cunoscut pentru unele dintre cele mai mari zăcăminte de cărbune din Ucraina și a obținut statutul de oraș în 1953.

Recent, Dobropilia a devenit o zonă de luptă activă. Bombardamentele constante au avariat zonele rezidențiale, infrastructura socială, alimentarea cu apă și rețelele electrice, făcând dificil traiul pentru localnici.

Situație critică

Din cauza penei de curent, minele au rămas fără electricitate. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare pentru a-i aduce în siguranță pe mineri la suprafață.