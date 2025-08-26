search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Criză de apă in teritoriile ucrainene ocupate. Autoritățile din Donețk susțin că singura soluție este ocuparea totală a regiunii

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Șeful administrației regionale din Donețk controlată de Rusia, susține că doar ocuparea totală a regiunii ar fi o soluție la criza apei, care îi obligă pe locuitori să stea la cozi la cisternele de apă, relatează Reuters.

Deficitul sever de apă din porțiunea pe care o controlează și despre care locuitorii locali spun că  îngreunează îndeplinirea sarcinilor zilnice, a devenit o bătaie de cap pentru Moscova, care dorește să arate că prezența sa îmbunătățește viața oamenilor în zonă.

Un grup de locuitori chiar i-a trimis luna trecută o scrisoare deschisă președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să intervină în ceea ce au numit „o catastrofă umanitară și ecologică”. Comentatorii ucraineni au indicat această problemă pentru a sublinia neajunsurile guvernării ruse.

Într-o declarație pentru Reuters, Denis Pușilin, șeful regiunii instalat de Rusia, a declarat că apa de la robinet este disponibilă doar câteva ore la fiecare trei zile,  descriind penuriile drept „sensibile”.

Pușilin a apărut la televiziunea de stat rusă luna aceasta, care l-a arătat într-o întâlnire la Kremlin cu Putin, care îl interoga despre penurie. El a declarat cisterne de apă și echipe de reparații au fost chemate de la Moscova și că au fost construite o conductă pentru a aduce apa din râul Don.

„(Dar) situația este realmente dificilă, întrucât nu există soluții rapide”, a spus el.

Singura modalitate de a rezolva problema ar fi ca Rusia să preia controlul asupra restului Donețkului, inclusiv asupra unui canal din epoca sovietică, crucial pentru aprovizionarea cu apă, a propus el.

Autoritățile raționalizează apa

„Cea mai importantă și singura soluție probabil, și asta fac și luptătorii, este eliberarea orașului Sloviansk și a teritoriilor învecinate pentru a putea începe restaurarea Canalului Siverski Doneț-Donbas, care va alimenta complet regiunea cu apa necesară”, a spus Pușilin.

Construit în anii 1950, canalul cu o lungime de 135 km, care leagă două râuri, se întinde de la aproximativ 19 km nord-est de Sloviansk, zonă controlată de forțele ucrainene, și curge spre sud, terminându-se la aproximativ 19,6 km nord-est de orașul Donețk, într-o zonă controlată de forțele rusești.

Pușilin spune că problema apei a devenit deosebit de acută în această vară, obligând autoritățile să introducă o raționalizare mai strictă din cauza a ceea ce a numit o vreme anormală. „Drept urmare... rezervoarele noastre de rezervă sunt aproape goale”, a spus el.

Pușilin a acuzat Ucraina că a impus „o blocadă a apei”, dar oficialii ucraineni atrag atenția că părți ale canalului au fost avariate în război, în timp ce alte porțiuni se află în zonele frontului.

Cozi la apă

În Donețk, Reuters a văzut locuitori stând la coadă la o autocisternă cu apă pentru a umple sticle de plastic de cinci litri și canistre de benzină, pe care le căra cu cărucioare sau în portbagajul mașinilor.

Am 78 de ani”, spune o pensionară vizibil supărată. „Cum să vin aici, să iau apă și să o aduc acasă?”

O altă femeie, Irina, a spus că apa la robinet n-a mai curs  în ultimele 12 zile.

„Unii oameni cumpără apă (îmbuteliată); alții o caută în alte locuri. Unii oameni obțin apă adusă de oameni dintr-o fântână sau cu mașina”, a spus ea.

Un rezervor din afara Donețkului, observat de Reuters, mai are doar pârâiașe puțin adânci, în timp ce în alte locuri apa a lăsat loc pământului crăpat.

Donețk este una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia pretinde că le-a anexat, ca parte a ceea ce a numit o „operațiune militară specială” defensivă, o afirmație pe care Kievul și majoritatea țărilor occidentale o resping ca fiind o acaparare ilegală de teritorii.

Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk, iar forțele rusești se confruntă cu o rezistență acerbă a Ucrainei pe acest front.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova dă lovitura cu Bașakșehir! Câte bilete s-au vândut cu două zile înaintea returului decisiv: profit record pentru club
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Când începe anul școlar 2025-2026. Ministrul Educației a făcut noi declarații: „Îmi este foarte greu să fac predicţii”
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românul cu cea mai mare pensie! A pierdut mii de euro din suma primită lunar
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Nunta regală care a luat pe toată lumea prin surprindere! Prințul în vârstă de 41 de ani s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență