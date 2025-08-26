Criză de apă in teritoriile ucrainene ocupate. Autoritățile din Donețk susțin că singura soluție este ocuparea totală a regiunii

Șeful administrației regionale din Donețk controlată de Rusia, susține că doar ocuparea totală a regiunii ar fi o soluție la criza apei, care îi obligă pe locuitori să stea la cozi la cisternele de apă, relatează Reuters.

Deficitul sever de apă din porțiunea pe care o controlează și despre care locuitorii locali spun că îngreunează îndeplinirea sarcinilor zilnice, a devenit o bătaie de cap pentru Moscova, care dorește să arate că prezența sa îmbunătățește viața oamenilor în zonă.

Un grup de locuitori chiar i-a trimis luna trecută o scrisoare deschisă președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să intervină în ceea ce au numit „o catastrofă umanitară și ecologică”. Comentatorii ucraineni au indicat această problemă pentru a sublinia neajunsurile guvernării ruse.

Într-o declarație pentru Reuters, Denis Pușilin, șeful regiunii instalat de Rusia, a declarat că apa de la robinet este disponibilă doar câteva ore la fiecare trei zile, descriind penuriile drept „sensibile”.

Pușilin a apărut la televiziunea de stat rusă luna aceasta, care l-a arătat într-o întâlnire la Kremlin cu Putin, care îl interoga despre penurie. El a declarat cisterne de apă și echipe de reparații au fost chemate de la Moscova și că au fost construite o conductă pentru a aduce apa din râul Don.

„(Dar) situația este realmente dificilă, întrucât nu există soluții rapide”, a spus el.

Singura modalitate de a rezolva problema ar fi ca Rusia să preia controlul asupra restului Donețkului, inclusiv asupra unui canal din epoca sovietică, crucial pentru aprovizionarea cu apă, a propus el.

Autoritățile raționalizează apa

„Cea mai importantă și singura soluție probabil, și asta fac și luptătorii, este eliberarea orașului Sloviansk și a teritoriilor învecinate pentru a putea începe restaurarea Canalului Siverski Doneț-Donbas, care va alimenta complet regiunea cu apa necesară”, a spus Pușilin.

Construit în anii 1950, canalul cu o lungime de 135 km, care leagă două râuri, se întinde de la aproximativ 19 km nord-est de Sloviansk, zonă controlată de forțele ucrainene, și curge spre sud, terminându-se la aproximativ 19,6 km nord-est de orașul Donețk, într-o zonă controlată de forțele rusești.

Pușilin spune că problema apei a devenit deosebit de acută în această vară, obligând autoritățile să introducă o raționalizare mai strictă din cauza a ceea ce a numit o vreme anormală. „Drept urmare... rezervoarele noastre de rezervă sunt aproape goale”, a spus el.

Pușilin a acuzat Ucraina că a impus „o blocadă a apei”, dar oficialii ucraineni atrag atenția că părți ale canalului au fost avariate în război, în timp ce alte porțiuni se află în zonele frontului.

Cozi la apă

În Donețk, Reuters a văzut locuitori stând la coadă la o autocisternă cu apă pentru a umple sticle de plastic de cinci litri și canistre de benzină, pe care le căra cu cărucioare sau în portbagajul mașinilor.

Am 78 de ani”, spune o pensionară vizibil supărată. „Cum să vin aici, să iau apă și să o aduc acasă?”

O altă femeie, Irina, a spus că apa la robinet n-a mai curs în ultimele 12 zile.

„Unii oameni cumpără apă (îmbuteliată); alții o caută în alte locuri. Unii oameni obțin apă adusă de oameni dintr-o fântână sau cu mașina”, a spus ea.

Un rezervor din afara Donețkului, observat de Reuters, mai are doar pârâiașe puțin adânci, în timp ce în alte locuri apa a lăsat loc pământului crăpat.

Donețk este una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia pretinde că le-a anexat, ca parte a ceea ce a numit o „operațiune militară specială” defensivă, o afirmație pe care Kievul și majoritatea țărilor occidentale o resping ca fiind o acaparare ilegală de teritorii.

Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk, iar forțele rusești se confruntă cu o rezistență acerbă a Ucrainei pe acest front.