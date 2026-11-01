 Comisia Europeană dă dreptate Parlamentului Poloniei în disputa privind numirea judecătorilor | adevarul.ro
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Comisia Europeană dă dreptate Parlamentului Poloniei în disputa privind numirea judecătorilor

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Comisia Europeană a declarat sâmbătă că monitorizează îndeaproape criza din jurul Tribunalului Constituțional din Polonia, în urma unei confruntări care a avut loc vineri seară în fața clădirii instanței.

Tribunalul Constituțional
Tribunalul Constituțional Polonia Foto: X/Alberto Alemanno

„Este de datoria autorităților poloneze să se asigure că Tribunalul Constituțional poate funcționa în conformitate cu constituția poloneză și cu respectarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Euronews.

„Numirea a opt noi membri ai Tribunalului Constituțional se încadrează în puterea constituțională a Parlamentului Poloniei”, a adăugat purtătorul de cuvânt, screi Euronews.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a făcut referire și la o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, care, la 5 mai 2026, a emis măsuri provizorii prin care se impune autorităților poloneze competente „să se abțină de la a împiedica preluarea și exercitarea atribuțiilor judiciare de către judecătorii numiți de parlament în martie 2026”.

Tusk: „Restabilirea calmului nu înseamnă acceptarea nelegiuirii”

Prim-ministrul Donald Tusk s-a adresat polonezilor într-un discurs televizat sâmbătă seara, în primul său răspuns major la criză. El a descris evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase” și a spus că speră că astfel de scene nu se vor mai repeta niciodată în Polonia.

Restabilirea calmului nu poate însemna acceptarea nelegiuirii sau a violenței, a spus Tusk, promițând să restabilească condițiile pentru o justiție independentă și statul de drept.

„Un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să aplice justiția”, a adăugat el, promițând că statul de drept va prevala asupra violenței.

Criza a escaladat vineri seară, când președintele Karol Nawrocki a încercat să intre în clădirea Tribunalului, în contextul unui impas privind numirea noilor judecători.

Poliția a înconjurat clădirea în timp ce confruntarea se desfășura în direct la televizor, evidențiind conflictul tot mai mare dintre președinte și guvern cu privire la componența celei mai înalte instanțe judecătorești a țării.

Guvernul lui Tusk declară că continuă reformele de mult așteptate pentru a restabili statul de drept după ani de ceea ce descrie drept interferență în sistemul judiciar din partea partidului Lege și Justiție (PiS). Opoziția acuză guvernul lui Tusk de tentativă de lovitură de stat.

Conservatorii europeni acuză UE de tăcere

Copreședinții grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) au condamnat sâmbătă acțiunile guvernului polonez, descriindu-le drept o încălcare a statului de drept, și l-au susținut pe președintele Nawrocki.

Acțiunile guvernului Tusk constituie o încălcare clară și gravă a statului de drept. Condamnăm acest atac asupra independenței sistemului judiciar și a garanțiilor constituționale ale Poloniei. Niciun guvern nu este deasupra legii”, a declarat Nicola Procaccini, copreședintele ECR.

El a adăugat că instituțiile europene „nu trebuie să-și întoarcă privirea” și a spus că respectul pentru suveranitatea națională și independența judiciară trebuie să rămână o chestiune de principiu, „neafectată de alianțele politice”.

Legitimitatea Tribunalului a fost contestată timp de mai bine de un deceniu. Disputa datează din 2015, când Platforma Civică, aflată la guvernare pe atunci, și partidul de opoziție Lege și Justiție s-au confruntat cu privire la numirea a cinci judecători.

De atunci, acesta s-a transformat într-un conflict mai amplu privind independența sistemului judiciar, componența Tribunalului și autoritatea hotărârilor sale.

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