Comandanți ucraineni, demiși după ce imagini cu soldați emaciați au circulat online

La câteva zile după ce imagini cu soldați ucraineni vizibil slabi au circulat intens în mediul online, Statul Major al armatei ucrainene Ucrainei a anunțat destituirea a doi comandanți, în urma unor acuzații că aceștia au ascuns situația reală de pe front și deficiențele serioase în ceea ce privește aprovizionarea trupelor, relatează Kyiv Post și EFE.

Potrivit unui comunicat citat vineri de EFE, decizia vine după o anchetă internă privind un sector al frontului de est, unde au fost semnalate probleme serioase de logistică și comunicare între unități și comandamente.

Reacția Statului Major venit după publicarea, cu o zi înainte, a unor fotografii cu militari emaciați, despre care rudele susțin că fac parte din Brigada 14 a Batalionului 2 Mecanizat al Forțelor Armate ale Ucrainei, activă în regiunea Harkov. Pe rețelele sociale, soția unuia dintre soldați a cerut intervenția urgentă a comandamentului, iar în presa ucraineană, inclusiv în Ukrainska Pravda, au apărut mărturii potrivit cărora unitățile ar fi suferit de pe urma penuriei de alimente, apă potabilă și combustibil încă de la sfârșitul lui august 2025.

În comunicatul oficial, Statul Major a explicat că loviturile aeriene și cu rachete lansate de Rusia asupra punctelor de trecere peste râul Oskil au îngreunat semnificativ aprovizionarea trupelor din zona Kupiansk. În aceste condiții, livrările se realizează cu ajutorul ambarcațiunilor și al dronelor grele, o soluție considerată dificilă și riscantă.

„Atacurile aeriene și cu rachete ale inamicului asupra punctelor de trecere peste râul Oskil au complicat semnificativ sprijinul logistic acordat unităților Forțelor de Apărare din zonă”, a declarat Statul Major General.

Cu toate acestea, conducerea Brigăzii 14 Mecanizate este acuzată că „a ascuns situația reală” de pe teren, fapt care ar fi contribuit la „pierderea unor poziții” și la erori în organizarea sprijinului logistic. Statul Major a menționat, de asemenea, că o poziție a unității ar fi fost lipsită provizii timp de multe zile.

În urma acestor constatări, comandantul Brigăzii 14 Mecanizate a fost demis, iar comandantul Corpului 10 Armată a fost eliberat din funcție și retrogradat. O anchetă este în desfășurare pentru a clarifica în întregime circumstanțele.

„Noul comandament al brigăzii și al corpului de armată ia toate măsurile posibile pentru a stabiliza situația și a restabili aprovizionarea corespunzătoare a militarilor aflați în poziții de luptă”, se arată în comunicatul Statului Major General.

Sectorul Kupiansk rămâne unul dintre cele mai disputate de pe frontul de est, unde forțele ucrainene se confruntă cu presiune constantă din partea armatei ruse și cu atacuri repetate asupra infrastructurii de aprovizionare.

Oficialii militari menționează desfășurarea unității de elită ruse de drone „Rubikon”, însărcinată în mod specific cu perturbarea logisticii. Dronele rusești atacă vehiculele de aprovizionare cu o frecvență extrem de ridicată, transformând misiunile de realimentare în operațiuni cu risc extrem de ridicat.