Cine este Olga Stefanişîna, numită de Zelenski noul ambasador al Ucrainei la Washington

Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a numit un nou ambasador al Ucrainei în SUA. Liderul de la Kiev a declarat că noua ambasadoare va „lucra pentru a menține ritmul relațiilor noastre cu SUA, în timp ce toate procedurile necesare pentru aprobarea candidaturii sale la Washington ca ambasador al Ucrainei în Statele Unite sunt în curs”.

Olga Stefanişîna/FOTO: Biroul Președintelui Ucrainei
Olga Stefanişîna/FOTO: Biroul Președintelui Ucrainei

Zelenski a semnat un decret prin care o numește pe Olga Stefanişîna, fostă viceprim-ministră pentru integrare europeană și euro-atlantică, drept ambasador al Ucrainei în Statele Unite.

„Tocmai am vorbit cu Olga Stefanişîna – acum noul ambasador al Ucrainei în Statele Statele Americii. Procedurile oficiale au fost finalizate – astăzi am semnat decretul privind numirea sa.

Am conturat principalele sarcini pentru actualizarea activității ambasadei noastre și, cel mai important, pentru a implementa pe deplin toate acordurile încheiate la Washington, cum ar fi acordurile noastre cu președintele Trump, în primul rând în domeniul apărării. În multe privințe, securitatea pe termen lung a Ucrainei depinde de relațiile cu America.

Două propuneri ucrainene sunt pe masă și sunt puternice. Una vizează un acord privind arme pentru Ucraina, iar cealaltă un acord privind drone moderne pentru Statele Unite. Și ne bazăm pe un progres rapid în relațiile noastre”, a transmis președintele Ucrainei.

Zelenski a mulțumit Oksanei Markarova, care a reprezentat Ucraina la Washington pe parcursul anilor războiului la scară largă. Președintele a spus că a invitat-o pe Markarova să rămână parte din echipa sa, scrie Ukrainska Pravda.

În iulie, Zelenski a adus în discuție înlocuirea actualei ambasadoare a Ucrainei în SUA, Oksana Markarova, în cursul convorbirii telefonice pe care a avut-o vineri cu preşedintele Donald Trump, a relatat Bloomberg, potrivit agențiilor internaționale de presă

Oksana Markarova, fost ministru de finanţe al Ucrainei, este ambasador în Statele Unite din februarie 2021. Durata medie a mandatului ambasadorilor ucraineni în străinătate este de între trei și cinci ani.

Cine este Olga Stefanişîna

Olga Stefanișîna este o avocată și funcționară publică ucraineană, născută pe 29 octombrie 1985 la Odesa, Ucraina.

Stefanishyna a absolvit în 2008 Facultatea de Drept Internațional a Universității Naționale Taras Șevcenco din Kiev și, în 2016, a obținut un master în finanțe și credit la Universitatea Națională de Economie din Odesa . A urmat și cursuri scurte la Academia Diplomatică din Viena și la Școala de Diplomație din Estonia, potrivit site-ului Adunării Parlamentare a NATO.

În cariera sa, a activat în Ministerul Justiției al Ucrainei și a ocupat funcții de conducere în cadrul Secretariatului Guvernului, fiind responsabilă de integrarea europeană și euro-atlantică a Ucrainei .

În iunie 2020, a fost numită viceprim-ministru pentru integrare europeană și euro-atlantică, iar în septembrie 2024 a devenit și ministru al justiției . În iulie 2025, a fost desemnată trimis special al președintelui Ucrainei pentru cooperarea cu Statele Unite, iar în august 2025 a fost numită ambasador al Ucrainei în SUA.

