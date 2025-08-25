Vance l-a căutat pe Zalujnîi după confruntarea din Biroul Oval cu Zelenski. De ce i-a refuzat apelul fostul șef al armatei ucrainene

Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul șef al armatei ucrainene, a refuzat în martie un apel telefonic solicitat de vicepreședintele american JD Vance, la trei zile după confruntarea dezastruoasă din Biroul Oval care îl avusese drept protagonist pe Volodimir Zelenski, a relatat The Guardian, citând surse.

Echipa lui JD Vance a sunat la ambasada ucraineană din Londra pentru a stabili o convorbire telefonică cu Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit.

Vicepreședintele american a jucat un rol esențial în provocarea confruntării dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval, de pe o canapea alăturată. Iar acum, Vance și alții din cercul lui Trump analizau, din câte se pare, potențiali interlocutori alternativi la problematicul Zelenski, scrie The Guardian.

Echipa lui Vance „a încercat pe diverse canale diplomatice și de altă natură” să ia legătura cu fostul șef al armatei ucrainene, a declarat una dintre cele trei surse la curent cu aceste demersuri. Zalujnîi, după ce s-a consultat cu șeful de cabinet al lui Zelenski, a refuzat să preia apelul.

După ce Trump l-a umilit pe Zelenski în Biroul Oval în februarie, președintele ucrainean a zburat la Londra pentru a stabili o strategie cu premierul britanic Keir Starmer, într-o încercare de a remedia relația. Situația părea gravă, iar unii membri ai administrației americane discutau deschis despre mecanismele pe care le-ar putea folosi pentru a-l înlocui pe președintele ucrainean. „Nu știu dacă vom mai putea vreodată să lucrăm cu Zelenski”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, sugerând public că președintele ucrainean ar trebui să demisioneze. La scurt timp după aceea, biroul lui Vance a încercat să-l contacteze pe Zalujnîi.

Gest de solidaritate cu Volodimir Zelenski

Pentru Zalujnii, indiferent de resentimentele pe care le-ar fi avut față de Zelenski, după ce acesta l-a demis de la conducerea armatei ucrainene, să se alăture totuși echipei Trump împotriva propriului președinte nu era o opțiune. Astfel că a s-a întâlnit cu Zelenski pe aeroportul din Londra și a postat pe rețelele sale de socializare o fotografie în timp ce își strângeau mâinile. „Drumul de acum înainte nu va fi ușor, dar împreună vom depăși fiecare provocare”, a scris el. A fost o demonstrație de unitate într-unul dintre cele mai vulnerabile momente ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă.

„Mulți dintre susținătorii săi nu au înțeles de ce a făcut asta”, a declarat o sursă apropiată lui Zalujnîi. „Dar aceasta a fost poziția sa de principiu: Ucraina a fost umilită și trebuie să fim uniți.”

Sondajele arată că Zalujnii, care a condus respingerea cu succes a atacului rusesc la începutul războiului, este singurul candidat care ar reprezenta o amenințare serioasă pentru Zelenski.

Fostul comandant al armatei ucrainene nu și-a declarat niciodată public eventuale ambiții politice și refuză aproape toate solicitările de interviu. Echipa sa gestionează cu atenție aparițiile sale publice la Londra pentru a evita evenimentele unde i-ar putea fi adresate întrebări incomode.

Însă a existat un flux constant de pelerini politici la ambasada Ucrainei, situată în vestul Londrei, pentru a oferi servicii, a-și exprima sprijinul sau a încerca să ghicească dacă generalul are planuri de a candida la o funcție publică.

Printre vizitatori s-au numărat parlamentari ucraineni, activiști ai societății civile, reprezentanți ai unor oameni de afaceri bogați și chiar fostul consilier al lui Trump, Paul Manafort, care l-a vizitat pentru a-și prezenta serviciile de consultant politic într-o campanie electorală. Zalujnîi a refuzat oferta.

Invitat să se alăture echipei politice a lui Zelenski

Un alt vizitator frecvent a fost Andri Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski. Într-o întâlnire din noiembrie anul trecut, a declarat o sursă informată, acesta i-a propus lui Zalujnîi să se alăture oficial echipei politice a președintelui, pentru a face un front unit înaintea viitoarelor alegeri.

A refuzat, dar a jurat și loialitate, până la un punct. I-a promis lui Iermak că nu-l va critica public pe Zelenski cât timp războiul va continua, a spus sursa, și a dat, de asemenea, asigurări că nu va produce surprize neplăcute biroului prezidențial. „Dacă mă voi hotărî să intru în politică, veți auzi mai întâi de la mine, în privat”, i-a spus Zalujnîi lui Iermak.

Zalujnîi avea 48 de ani când liderul ucrainean l-a promovat în funcția de comandant suprem în iulie 2021, o decizie care a surprins majoritatea șefilor armatei, inclusiv pe el însuși.

„Zalujnîi a fost un comandant îndrăzneț și ambițios, dar a fost și un pic prea glumeț, mai cunoscut pentru că glumea cu trupele sale decât pentru că le disciplina”, a scris jurnalistul Simon Shuster în biografia sa despre Zelenski. Tocmai această fire neconvențională l-a atras pe Zelenski, fostul comedian și actor care ajunsese într-un mod neverosimil președinte cu doi ani mai devreme.

Luna trecută, Zalujnîi a sosit la Kiev, pentru un summit de șase zile al ambasadorilor ucraineni. Trimișii au ascultat discursurile lui Zelenski și ale liderilor militari și au vizitat zone apropiate de linia frontului în regiunea Zaporijia. Pentru majoritatea diplomaților, a fost o experiență rară, directă, a războiului pe care să povestească în țările gazdă. Pentru Zalujnîi însă, trebuie să fi fost o experiență suprarealistă să se întoarcă pe front ca parte a unei călătorii diplomatice.

„A fost prietenos, dar precaut”, a spus un alt ambasador prezent. „Se putea vedea că era precaut în a fi prea deschis cu oameni pe care nu îi cunoștea personal; nu știa cine este de ce parte.”

După summit, Zalujnîi a rămas o săptămână la Kiev și a avut numeroase întâlniri cu diverse personalități politice și civice. În acest context au circulat zvonuri că ar încerca să identifice membrii unei viitoare echipe politice.

„A spus de multe ori că, în timp ce războiul este în desfășurare, trebuie să lucrăm pentru a salva țara și să nu ne gândim la alegeri, iar acest lucru nu s-a schimbat”, a spus Oksana Torop, fostă jurnalistă BBC și în prezent consilier media pentru ambasadorul Ucrainei la Londra. „Vorbește cu mulți oameni despre apărare și securitate, dar acest lucru nu are nicio legătură cu alegerile”, a adăugat ea.

Întrebat dacă biroul prezidențial îl consideră pe Zalujnîi o amenințare politică, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a declarat: „Este văzut de președinte ca făcând parte din echipă, ca ambasador într-o țară importantă... Oricum, în acest moment nu există un proces politic real.”