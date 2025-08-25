search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vance l-a căutat pe Zalujnîi după confruntarea din Biroul Oval cu Zelenski. De ce i-a refuzat apelul fostul șef al armatei ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul șef al armatei ucrainene, a refuzat în martie un apel telefonic solicitat de vicepreședintele american JD Vance, la trei zile după confruntarea dezastruoasă din Biroul Oval care îl avusese drept protagonist pe Volodimir Zelenski, a relatat The Guardian, citând surse.

Zelenski, fotografie cu Zalujnîi după ce l-a demis FOTO X
Zelenski, fotografie cu Zalujnîi după ce l-a demis FOTO X

Echipa lui JD Vance a sunat la ambasada ucraineană din Londra pentru a stabili o convorbire telefonică cu Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit.

Vicepreședintele american a jucat un rol esențial în provocarea confruntării dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval, de pe o canapea alăturată. Iar acum, Vance și alții din cercul lui Trump analizau, din câte se pare, potențiali interlocutori alternativi la problematicul Zelenski, scrie The Guardian.

Echipa lui Vance „a încercat pe diverse canale diplomatice și de altă natură” să ia legătura cu fostul șef al armatei ucrainene, a declarat una dintre cele trei surse la curent cu aceste demersuri. Zalujnîi, după ce s-a consultat cu șeful de cabinet al lui Zelenski, a refuzat să preia apelul.

După ce Trump l-a umilit pe Zelenski în Biroul Oval în februarie, președintele ucrainean a zburat la Londra pentru a stabili o strategie cu premierul britanic Keir Starmer, într-o încercare de a remedia relația. Situația părea gravă, iar unii membri ai administrației americane discutau deschis despre mecanismele pe care le-ar putea folosi pentru a-l înlocui pe președintele ucrainean. „Nu știu dacă vom mai putea vreodată să lucrăm cu Zelenski”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, sugerând public că președintele ucrainean ar trebui să demisioneze. La scurt timp după aceea, biroul lui Vance a încercat să-l contacteze pe Zalujnîi.

Gest de solidaritate cu Volodimir Zelenski

Pentru Zalujnii, indiferent de resentimentele pe care le-ar fi avut față de Zelenski, după ce acesta l-a demis de la conducerea armatei ucrainene, să se alăture totuși echipei Trump împotriva propriului președinte nu era o opțiune. Astfel că a s-a întâlnit cu Zelenski pe aeroportul din Londra și a postat pe rețelele sale de socializare o fotografie în timp ce își strângeau mâinile. „Drumul de acum înainte nu va fi ușor, dar împreună vom depăși fiecare provocare”, a scris el. A fost o demonstrație de unitate într-unul dintre cele mai vulnerabile momente ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă.

„Mulți dintre susținătorii săi nu au înțeles de ce a făcut asta”, a declarat o sursă apropiată lui Zalujnîi. „Dar aceasta a fost poziția sa de principiu: Ucraina a fost umilită și trebuie să fim uniți.”

Sondajele arată că Zalujnii, care a condus respingerea cu succes a atacului rusesc la începutul războiului, este singurul candidat care ar reprezenta o amenințare serioasă pentru Zelenski.

Fostul comandant al armatei ucrainene nu și-a declarat niciodată public eventuale ambiții politice și refuză aproape toate solicitările de interviu. Echipa sa gestionează cu atenție aparițiile sale publice la Londra pentru a evita evenimentele unde i-ar putea fi adresate întrebări incomode.

Însă a existat un flux constant de pelerini politici la ambasada Ucrainei, situată în vestul Londrei, pentru a oferi servicii, a-și exprima sprijinul sau a încerca să ghicească dacă generalul are planuri de a candida la o funcție publică.

Printre vizitatori s-au numărat parlamentari ucraineni, activiști ai societății civile, reprezentanți ai unor oameni de afaceri bogați și chiar fostul consilier al lui Trump, Paul Manafort, care l-a vizitat pentru a-și prezenta serviciile de consultant politic într-o campanie electorală. Zalujnîi a refuzat oferta.

Invitat să se alăture echipei politice a lui Zelenski

Un alt vizitator frecvent a fost Andri Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski. Într-o întâlnire din noiembrie anul trecut, a declarat o sursă informată, acesta i-a propus lui Zalujnîi să se alăture oficial echipei politice a președintelui, pentru a face un front unit înaintea viitoarelor alegeri.

A refuzat, dar a jurat și loialitate, până la un punct. I-a promis lui Iermak că nu-l va critica public pe Zelenski cât timp războiul va continua, a spus sursa, și a dat, de asemenea, asigurări că nu va produce surprize neplăcute biroului prezidențial. „Dacă mă voi hotărî să intru în politică, veți auzi mai întâi de la mine, în privat”, i-a spus Zalujnîi lui Iermak.

Zalujnîi avea 48 de ani când liderul ucrainean l-a promovat în funcția de comandant suprem în iulie 2021, o decizie care a surprins majoritatea șefilor armatei, inclusiv pe el însuși.

„Zalujnîi a fost un comandant îndrăzneț și ambițios, dar a fost și un pic prea glumeț, mai cunoscut pentru că glumea cu trupele sale decât pentru că le disciplina”, a scris jurnalistul Simon Shuster în biografia sa despre Zelenski. Tocmai această fire neconvențională l-a atras pe Zelenski, fostul comedian și actor care ajunsese într-un mod neverosimil președinte cu doi ani mai devreme.

Luna trecută, Zalujnîi a sosit la Kiev, pentru un summit de șase zile al ambasadorilor ucraineni. Trimișii au ascultat discursurile lui Zelenski și ale liderilor militari și au vizitat zone apropiate de linia frontului în regiunea Zaporijia. Pentru majoritatea diplomaților, a fost o experiență rară, directă, a războiului pe care să povestească  în țările gazdă. Pentru Zalujnîi însă, trebuie să fi fost o experiență suprarealistă să se întoarcă pe front ca parte a unei călătorii diplomatice.

„A fost prietenos, dar precaut”, a spus un alt ambasador prezent. „Se putea vedea că era precaut în a fi prea deschis cu oameni pe care nu îi cunoștea personal; nu știa cine este de ce parte.”

După summit, Zalujnîi a rămas o săptămână la Kiev și a avut numeroase întâlniri cu diverse personalități politice și civice. În acest context au circulat zvonuri că ar încerca să identifice membrii unei viitoare echipe politice.

„A spus de multe ori că, în timp ce războiul este în desfășurare, trebuie să lucrăm pentru a salva țara și să nu ne gândim la alegeri, iar acest lucru nu s-a schimbat”, a spus Oksana Torop, fostă jurnalistă BBC și în prezent  consilier media pentru ambasadorul Ucrainei la Londra. „Vorbește cu mulți oameni despre apărare și securitate, dar acest lucru nu are nicio legătură cu alegerile”, a adăugat ea.

Întrebat dacă biroul prezidențial îl consideră pe Zalujnîi o amenințare politică, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a declarat: „Este văzut de președinte ca făcând parte din echipă, ca ambasador într-o țară importantă... Oricum, în acest moment nu există un proces politic real.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea vitezei legale în 2025. Diferența dintre drum național și drum european
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Cadavrul unui român a fost descoperit la o groapă de gunoi din Spania! Poliția a deschis o anchetă
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cresc amenzile în Codul Rutier 2025. Modificări privind depășirea limitei de viteză
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Tragedii regale jpg
Tragediile regale care au șocat omenirea! De la accidente mortale la boli și depresii, acești nobili au simțit fulminant greutățile vieții
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria (© Muzeul Național de Istorie a României)
Descoperiri arheologice de excepție în situl arheologic Histria
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență