Cinci tineri au murit, iar alte patru persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din municipiul Manlleu, din provincia Barcelona.

Focul a izbucnit luni seara într-un spațiu de depozitare situat pe acoperișul clădirii, iar din motive încă necunoscute, persoanele aflate în interior nu au reușit să iasă. Identificarea victimelor urma să fie finalizată marți dimineață, întrucât unele dintre trupuri erau carbonizate, însă autoritățile au confirmat că toate victimele erau tinere, unele putând fi minore, scrie El Pais.

„Se pare că toate victimele sunt minore și lucrăm împreună cu unitățile de învățământ. Una dintre ele ar fi putut împlini recent 18 ani”, au precizat autoritățile locale.

Pompierii din cadrul Bombers de la Generalitat s-au deplasat la fața locului după ce au primit un apel la ora 21.10, luni seara. Deocamdată, cauzele incendiului sunt necunoscute, potrivit unui comunicat al pompierilor. Cel puțin patru dintre victime se aflau în interiorul spațiului în care a izbucnit focul și nu au mai putut ieși, din motive care urmează să fie clarificate. Toți cei patru răniți au suferit leziuni ușoare și nu a fost necesară internarea lor în spital.

Până la 13 echipaje de pompieri au intervenit pe strada Montseny din localitate, după ce mai mulți vecini au sunat la 112, semnalând flăcări la unul dintre etajele superioare și mult fum pe scara blocului. Incendiul a fost lichidat la ora 21.41. Unitatea de Investigații a Mossos d'Esquadra a preluat cazul pentru a stabili circumstanțele producerii tragediei.

Edilul municipiului, cu aproximativ 21.000 de locuitori și situat la circa 60 de kilometri nord de Barcelona, a declarat, în cursul nopții de marți, trei zile de doliu oficial.

Trei familii au fost relocate marți la Hotel Torres Manlleu, după incendiu, potrivit informațiilor furnizate de autorități. „S-a încheiat alerta în urma incendiului de pe strada Montseny din Manlleu. Trei familii au fost relocate la Hotel Torres Manlleu, iar restul locatarilor s-au întors în clădire”, au transmis acestea pe rețeaua socială X.