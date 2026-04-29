Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia

De la penuria de muniţii până la investiţiile insuficiente în forţele navale, Alianţa este departe de a fi gata de luptă.

NATO nu s-a implicat în războiul dintre SUA-Israel şi Iran, însă conflictul a scos la iveală fisuri în apărarea Alianţei care ar pune-o în dificultate în cazul unui atac al Rusiei, scrie politico.eu.

„Războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu nu sunt fenomene separate; există multe de învăţat din ambele atunci când ne gândim la războaiele de mâine”, a declarat generalul Dominique Tardif, adjunctul șefului Forţelor aeriene franceze. „Aceste lecţii combinate ar trebui să ne ajute să înţelegem mai bine cum să direcţionăm dezvoltarea capabilităţilor”.

Oficialii militari europeni au avertizat că Moscova s-ar putea afla în poziţia de a ataca un stat membru NATO până în 2029, ceea ce subliniază necesitatea urgentă a pregătirii de luptă şi a coeziunii politice în cadrul Alianţei.

POLITICO a discutat cu o duzină de diplomaţi, oficiali actuali şi foşti ai NATO, precum şi cu experţi în apărare – dintre care unii au cerut anonimatul pentru a vorbi liber despre acest subiect sensibil – pentru a alcătui o listă cu cinci deficienţe ale Alianţei evidenţiate de războiul din Orientul Mijlociu.

1. Penurie de muniţie

Războiul din Iran a scos puternic în evidenţă penuria de muniţii a NATO.

Statele Unite au consumat aproape jumătate din stocul total de rachete critice de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce oficialii francezi au avertizat că rezervele de rachete Aster şi Mica s-au epuizat în primele două săptămâni de război. Companii de apurare precum Rheinmetall şi MBDA au semnalat, de asemenea, o cerere în creştere şi o lipsă iminentă de stocuri.

Dacă Statele Unite vor continua să-și concentreze atenția asupra regiunii Indo-Pacific, „vor fi retrase resurse substanțiale” din Europa, a declarat un diplomat de rang înalt al NATO. „Avem prea puține astfel de resurse.”

Dacă NATO nu își schimbă strategia, Rusia „ne va scoate rapid din război prin costuri prea mari”, a avertizat Calvin Bailey, un parlamentar din Partidul Laburist, aflat la guvernare în Marea Britanie, membru al comisiei de apărare a Parlamentului britanic.

Având în vedere că Moscova produce „6.000 până la 7.000” de drone de atac cu sens unic pe lună, aliații NATO ar rămâne fără rachete de apărare aeriană de mare valoare în „câteva săptămâni”, a declarat Justin Bronk, cercetător principal la Royal United Services Institute.

Acest lucru creează o „nevoie urgentă de interceptori aer-aer mai accesibili”, a adăugat el, susținând că NATO ar trebui să se concentreze pe alternative mai ieftine la Patriot, cum ar fi racheta ghidată cu laser AGR-20, și să construiască apărări pasive, cum ar fi adăposturi fortificate din beton pentru avioane.

Lipsa muniției din cadrul alianței va fi acum un subiect important la summitul liderilor NATO din iulie, potrivit unei persoane familiarizate cu această chestiune.

2. Inferioritate aeriană

Capacitatea Iranului de a continua să bombardeze statele vecine din Golf cu peste 5.000 de atacuri cu rachete şi drone, în ciuda campaniei aeriene americane, arată „limitele clare ale aşteptării că poţi trimite o ţară în genunchi prin bombardamente” cu avioane convenţionale, a declarat Pieter Wezeman, cercetător principal la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI).

Ca răspuns, NATO trebuie să regândească supremaţia aeriană şi să caute soluţii creative pentru a descuraja Rusia, cum ar fi accelerarea investiţiilor în arme de precizie cu rază lungă de acţiune, capabile să lovească producţia de drone a Moscovei şi ţinte militare din adâncul teritoriului rus, a declarat Bronk.

„Dacă putem obţine superioritate aeriană asupra unei zone disputate, atunci chiar şi Europa, singură, ar putea devasta forţele ruse pe câmpul de luptă”, a spus el, sugerând creşterea achiziţiilor de rachete americane AGM-88G, cu o rază de acţiune de până la 300 de kilometri.

Războiul din Iran a declanşat deja noi discuţii în cadrul NATO cu privire la necesitatea unor capabilităţi sporite de lovire în adâncime, au declarat cei doi diplomaţi ai Alianţei, în contextul în care anul acesta încep discuţiile privind următorul ciclu de planificare a apărării pe patru ani.

3. Flote subdimensionate

Desfăşurarea limitată a Europei pentru a ajuta aliaţii din Golf a ilustrat, de asemenea, investiţiile profund insuficiente în flotele militare ale statelor europene din NATO.

Cel mai clar exemplu este Marea Britanie. După ce a avut nevoie de trei săptămâni pentru a-şi trimite distrugătorul HMS Dragon spre Mediterană, nava a fost trimisă înapoi în port din cauza unei defecţiuni tehnice.

Acest lucru nu este surprinzător. Şeful marinei britanice, generalul Gwyn Jenkins, a recunoscut luna trecută că Royal Navy nu este pregătită de război, afirmând că şi alţi aliaţi sunt în urmă. Premierul canadian Mark Carney a declarat anterior că mai puţin de jumătate din flota ţării sale este operaţională.

„Din 2022, ne-am concentrat mult mai mult pe forţele terestre… şi acum, dintr-o dată, observăm că disponibilitatea flotelor în cadrul NATO este cu adevărat slabă”, a declarat Ed Arnold, fost oficial NATO.

În orice conflict cu Moscova, flotele vor fi esenţiale pentru vânarea submarinelor în apropierea peninsulei Kola din nordul Rusiei şi pentru neutralizarea navelor echipate cu rachete de croazieră Kalibr cu rază lungă de acţiune, a declarat Sidharth Kaushal, expert în securitate maritimă la RUSI.

NATO trebuie să îmbunătăţească, de asemenea, facilităţile comune de întreţinere a navelor, a spus el, precum şi să abordeze lipsa de personal şi să investească în nave flexibile care pot fi adaptate la diferite misiuni – inspirându-se din programul olandez al Navei Multifuncţionale de Sprijin.

4. Dezbinarea persistentă

Războiul a adâncit, de asemenea, prăpastia din interiorul NATO – Europa refuzând cererile preşedintelui american Donald Trump de sprijin militar, ceea ce a determinat Washingtonul să elaboreze opţiuni pentru represalii.

Acest lucru stârneşte noi îngrijorări în cadrul Alianţei, au declarat cei doi diplomaţi NATO. Între timp, Trump a continuat să atace NATO, numind-o în mod repetat un „tigru de hârtie”.

Riscul după Iran, a adăugat Arnold, este că „preşedintele poate spune «De data aceasta nu ne implicăm»” sau se poate angaja doar la o desfăşurare limitată dacă Moscova invadează.

Ca răspuns, capitalele europene trebuie să adopte aceeaşi „abordare tranzacţională” ca şi Trump, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO. Acestea ar trebui să lege în mod clar sprijinul lor pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz de angajamentul Washingtonului faţă de NATO.

El a avertizat, de asemenea, să nu se continue cu ”îmblânzirea” lui Trump. „Timpul linguşelilor s-a terminat”, a spus Rasmussen.

5. Ucraina contează

La câteva zile de la începutul războiului din Iran, Ucraina şi-a trimis experţii în drone, bine versaţi în utilizarea interceptoarelor fabricate intern pentru a doborî dronele de tip iranian Shahed folosite de Rusia, pentru a asista ţările din Orientul Mijlociu. Kievul a semnat în cele din urmă parteneriate de apărare pe zece ani cu naţiunile din Golf.

NATO şi-a extins rapid legăturile instituţionale cu Ucraina, de la un centru comun de instruire şi cercetare în Polonia, la vizite militare la Kiev şi la un program industrial nou creat pentru a achiziţiona tehnologie inovatoare din această ţară, numit UNITE-Brave NATO.

Alianța ar trebui să depună eforturi acum pentru a crea o „centură” de mijloace anti-drone mai aproape de granița cu Rusia, ca primă linie de apărare, a afirmat Bronk.

De asemenea, ar putea face mai mult pentru a-și intensifica relațiile industriale cu Ucraina, au spus cei doi diplomați NATO, inclusiv prin alocarea de fonduri suplimentare pentru UNITE-Brave.

„Ucraina acționează ca un furnizor de securitate”, a spus un al treilea diplomat NATO. Războiul din Iran „a demonstrat acest lucru”.