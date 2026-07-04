China lovește industria care a îmbogățit Germania. Fabricile își mută producția în străinătate: „A mâncat deja prânzul și se pregătește de cină”

Industria germană, considerată timp de decenii motorul economiei europene, se confruntă cu o presiune fără precedent din partea Chinei. Mii de companii de dimensiuni medii reduc personalul, își mută producția în străinătate sau îngheață investițiile, pe măsură ce producătorii chinezi oferă produse comparabile la prețuri semnificativ mai mici.

Timp de decenii, aceste firme specializate, multe dintre ele lideri mondiali pe nișe industriale foarte înguste, și-au bazat succesul pe un avantaj aparent imposibil de contestat: calitatea superioară a produselor. În prezent însă, producătorii chinezi reduc rapid diferența tehnologică și oferă echipamente similare la prețuri care pot fi chiar și la jumătate față de cele practicate de companiile europene, potrivit wsj.

Industria care a făcut bogată Germania pierde teren

Mittelstand-ul german este format în principal din producători de dimensiuni medii, specializați în utilaje industriale, bunuri de capital și produse intermediare destinate exportului. Aceste companii au prosperat timp de zeci de ani furnizând mașini și echipamente pentru fabrici din întreaga lume. Astăzi însă, ele se confruntă cu o concurență fără precedent.

Pentru prima dată după multe decenii, Germania importă mai multe bunuri de capital avansate din China decât exportă către această piață. Producătorii germani se află în defensivă nu doar pe piața chineză și pe alte piețe externe, ci și pe propria piață internă.

Peste 10.000 de locuri de muncă dispar în fiecare lună

Consecințele sunt deja vizibile. Concedierile se extind în orașe și regiuni industriale care nu au cunoscut până acum perioade de declin economic semnificativ, iar numeroase companii își trimit angajații în șomaj tehnic, reduc numărul locurilor de muncă sau mută liniile de producție în alte state, inclusiv în China.

Potrivit unui raport publicat în luna mai de compania de consultanță EY, industria germană pierde peste 10.000 de locuri de muncă în fiecare lună. Producția industrială a scăzut cu aproximativ 10% între februarie 2022 și începutul anului 2026, în timp ce sectoarele cu consum ridicat de energie au înregistrat un declin de peste 15%.

Companiile germane resimt presiunea concurenței chineze

Un exemplu este compania Aura, producător de echipamente industriale din sud-vestul Germaniei, cu 115 angajați și venituri anuale de aproximativ 30 de milioane de dolari. Directorul general al firmei, Patric Burkhart, afirmă că în doar șase luni concurența venită din China s-a intensificat dramatic, iar comenzile au început să dispară.

Compania produce sisteme de încălzire integrate în utilaje industriale precum prese, cuptoare sau extrudoare utilizate pentru fabricarea unei game extrem de variate de produse, de la pungi din plastic și rame de ferestre până la componente auto și produse alimentare.

„Un concurent chinez a apărut recent pe piață și a creat o presiune foarte mare asupra prețurilor. Pentru a câștiga proiecte în fața producătorilor germani și japonezi deja consacrați trebuie să fiu foarte creativ”, a declarat Burkhart.

Datele companiei americane Apollo Global Management arată că balanța comercială a Germaniei cu China în domeniul bunurilor de capital a trecut de la un excedent de aproximativ 750 de milioane de euro la un deficit de 500 de milioane de euro între mijlocul anului 2024 și august 2025, calculat ca medie mobilă pe 12 luni.

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În același timp, exporturile germane de mașini-unelte către China s-au prăbușit cu aproximativ o treime în primul trimestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Experții avertizează că situația s-ar putea agrava dacă autoritățile europene nu vor adopta măsuri suplimentare pentru protejarea industriei continentale.

„Am putea asista la un declin foarte rapid al Mittelstand-ului german”, avertizează Noah Barkin, consultant al firmei de cercetare Rhodium Group.

Europa caută soluții pentru protejarea industriei

În paralel, liderii europeni încearcă să obțină noi instrumente juridice pentru a răspunde concurenței chineze. Exporturile totale de bunuri ale Chinei către Germania au crescut cu 17% în primele cinci luni ale anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce exporturile către întreaga Uniune Europeană au avansat cu 16%.

După prăbușirea pieței imobiliare, China și-a orientat tot mai mult economia către producția industrială pentru a susține creșterea economică. În condițiile unei cereri interne slabe și ale unor stocuri ridicate, companiile chineze și-au intensificat agresiv exporturile, iar excedentul comercial al țării a ajuns anul trecut la nivelul record de 1.200 de miliarde de dolari.

Specialiștii consideră că ascensiunea industriei chineze nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei strategii economice susținute de stat. Prin programul „10.000 de Mici Giganți”, autoritățile de la Beijing au direcționat subvenții, facilități fiscale și resurse publice către mii de firme specializate de dimensiuni medii, cu obiectivul explicit de a înlocui așa-numiții „campioni ascunși” ai industriei germane.

Există încă domenii în care companiile germane păstrează un avantaj tehnologic important, precum producția de lasere industriale sau de sisteme optice utilizate în echipamente medicale și în fabricarea semiconductorilor. Totuși, autoritățile chineze încearcă să reducă și aceste dependențe tehnologice.

În prezent, atunci când un investitor construiește o fabrică nouă în Europa de Est sau în America de Sud, poate achiziționa întregul ecosistem industrial – de la mașini de injecție și brațe robotice până la software de management în cloud – direct de la un singur furnizor chinez.

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Un raport recent al Centrului pentru Reformă Europeană formulează concluzia într-un mod direct: „China a consumat deja mare parte din prânzul industriei germane și se pregătește să înceapă cina.”

„Dacă ajung la 50% din piață, nu vom mai avea nicio pârghie”

Criza este amplificată de mai mulți factori suplimentari: costurile ridicate ale energiei în Europa, cererea redusă de pe continent, presiunile deflaționiste din China care mențin prețurile exporturilor la niveluri scăzute și un yuan pe care numeroși economiști îl consideră subevaluat.

Concurența este deosebit de dură în sectoarele unde dimensiunea producției și economiile de scară sunt esențiale, precum industria auto sau producția de pompe de căldură. Companiile foarte specializate rezistă momentan mai bine, însă perspectivele rămân incerte.

În mod paradoxal, multe dintre firmele germane din Mittelstand, recunoscute de-a lungul timpului pentru susținerea comerțului liber, au început să solicite intervenția statului și măsuri de protecție împotriva concurenței venite din partea companiilor chineze susținute de guvernul de la Beijing.

Potrivit Asociației Germane a Producătorilor de Mașini și Echipamente, firmele chineze controlează deja aproximativ o treime din producția mondială din sectorul utilajelor industriale.

„Dacă vor ajunge la 40% sau 50% din piață, nu vom mai avea niciun instrument de reacție”, avertizează Oliver Richtberg, responsabil pentru comerț exterior în cadrul organizației, ai cărei membri angajează aproximativ un milion de lucrători germani.