Prima vizită a cancelarului Merz în China redefinește relația Berlin-Beijing. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol care analizează contextul vizitei cancelarului german, Friedrich Merz, în China, desfășurată în perioada 25-26 februarie. Autorul, Yang Wenqin, oferă o perspectivă amplă asupra evoluțiilor economice și diplomatice din anul precedent în relația bilaterală sino-germană.

Potrivit Reuters, în urma întrevederilor oficiale, cancelarul Merz a declarat că există „exemple impresionante de bună cooperare și dezvoltare tehnologică”, dar a recunoscut, totodată, existența unor „probleme dificile”. „În primul rând, există chestiuni legate de concurență – China dispune de capacități de producție considerabile, dintre care unele reprezintă în prezent o provocare și pentru Europa, întrucât depășesc semnificativ nivelul cererii”, a afirmat acesta, adăugând: „Va trebui să discutăm aceste aspecte în detaliu după vizita mea”.

Foto: Președintele chinez Xi Jinping și cancelarul german Friedrich Merz își strâng mâna la Casa de oaspeți de stat Diaoyutai din Beijing [China Daily via Reuters] Sursa foto: aici

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Valul de vizite oficiale în China, început la începutul anului 2026, continuă într-un ritm susținut. Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, urmează să efectueze prima sa deplasare în China de la preluarea mandatului, devenind primul lider străin care vizitează această țară în Anul Lunar al Calului și al patrulea lider european aflat într-o vizită oficială la Beijing în 2026.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, vizita are loc la invitația premierului Li Qiang, din cadrul Consiliului de Stat, și se va desfășura în perioada 25–26 februarie. Purtătoarea de cuvânt a ministerului, Mao Ning, a precizat, la 24 februarie, că aceasta este prima vizită a cancelarului Merz în China de la numirea sa în funcție. Agenda oficială include o întrevedere cu președintele Xi Jinping, precum și convorbiri cu premierul Li Qiang. Discuțiile vor viza evoluția relațiilor bilaterale și principalele dosare de interes comun, într-un context internațional marcat de reconfigurări economice și geopolitice.

„China este dispusă să valorifice această vizită pentru a consolida înțelegerea și încrederea reciprocă cu Germania, pentru a aprofunda cooperarea practică și pentru a ridica relațiile sino-germane la un nivel superior, în baza principiilor respectului reciproc, egalității și beneficiului comun. Împreună, putem contribui într-o măsură mai mare la pacea și prosperitatea globală”, a declarat Mao Ning.

Potrivit agenției Reuters, Friedrich Merz a afirmat, la 19 februarie, că intenționează să identifice noi oportunități de cooperare în timpul vizitei sale în China, într-un moment în care Statele Unite își intensifică recurgerea la tarife comerciale. Cancelarul german a subliniat că obiectivul deplasării îl constituie explorarea perspectivelor de „cooperare viitoare între Germania, Europa și China”.

Delegația care îl însoțește pe cancelarul Friedrich Merz în China, descrisă de presa germană drept „cea mai amplă din era Angela Merkel”, a suscitat un interes considerabil încă din momentul anunțării sale oficiale.

Potrivit unei relatări publicate la 22 februarie de revista Der Spiegel, „cancelarul Merz nu s-a pregătit niciodată atât de meticulos pentru o deplasare externă”. Cu o săptămână înaintea plecării, acesta a organizat o cină restrânsă la Cancelaria Federală, destinată consultărilor informale cu experți și consilieri.

Articolul subliniază că, deși Merz nu este perceput drept un politician cunoscut pentru răbdare, participanții la întâlnire l-au descris ca fiind deosebit de implicat, adresând frecvent întrebări aprofundate și luând notițe pe parcursul discuțiilor, care au durat aproximativ două ore.

Agenda consultărilor s-a concentrat asupra direcțiilor strategice ale viitoarei vizite în China, cu accent pe poziționarea economiei germane pe piața chineză și pe abordarea optimă a întrevederilor private cu liderii de la Beijing.

Foto: Cancelarul german Friedrich Merz. Fotografie din arhiva Visual China Group.

Echilibrul adecvat între competiție și cooperare

La 20 februarie, ora locală, purtătorul de cuvânt al Guvernului federal german, Sebastian Hille, a anunțat că aceasta este prima vizită a cancelarului Friedrich Merz în China de la preluarea mandatului, în mai 2025. Pe agenda discuțiilor cu oficialii chinezi figurează teme precum securitatea, dinamica geopolitică și relațiile comerciale bilaterale.

Potrivit unei relatări publicate la 21 februarie de Bloomberg, Merz ar fi transmis în cadrul consultărilor interne că intenționează să abordeze în mod direct subiectele sensibile din relația cu Beijingul, inclusiv conflictul ruso-ucrainean și regimul de control al exporturilor de pământuri rare.

Itinerariul vizitei include opriri la Beijing și Hangzhou. Pe lângă întrevederile cu liderii chinezi, cancelarul va participa la un simpozion al Comitetului Consultativ Economic Germano-Chinez și va efectua vizite la Orașul Interzis, precum și la companii și entități industriale relevante, între care Yushu Technology, Mercedes-Benz și Siemens Energy.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la 20 februarie, Hille a subliniat că temele centrale ale vizitei vor fi „concurența” și „identificarea unui echilibru adecvat în cooperarea cu China, o mare putere asiatică”. „Ne dorim să cooperăm acolo unde este necesar și în concordanță cu interesele noastre reciproce”, a afirmat acesta.

Conform agenției Agence France-Presse, Merz a declarat în aceeași zi: „Trebuie să dezvoltăm relații economice cu state din întreaga lume, iar aceasta include, în mod firesc, și China”. El a accentuat caracterul interdependent al politicii externe și al celei economice, subliniind că „politica externă contemporană este, în egală măsură, politică economică externă, iar aceasta reprezintă o componentă esențială a strategiei noastre economice”.

Înaintea vizitei, Oficiul Federal de Statistică al Germaniei a publicat, la 20 februarie, datele actualizate privind schimburile comerciale bilaterale. Conform acestora, volumul total al comerțului dintre Germania și China a atins 251,8 miliarde de euro în 2025, marcând o creștere de 2,1% față de anul precedent. China a redevenit astfel principalul partener comercial al Germaniei.

Agenția Deutsche Presse-Agentur a apreciat că „vizita survine într-un moment critic pentru Germania”, în contextul în care producătorii din multiple sectoare industriale se confruntă cu o concurență tot mai intensă din partea companiilor chineze. În acest cadru, unul dintre obiectivele majore ale cancelarului este asigurarea unor condiții comerciale mai echitabile și mai favorabile pentru industria germană.

Potrivit revistei Table.Media, delegația economică care îl însoțește pe Merz este cea mai amplă din perioada cancelarului Angela Merkel. Ziarul economic Handelsblatt a relatat că aproximativ 30 de directori executivi fac parte din delegație, inclusiv reprezentanți ai unor companii precum Bayer, Volkswagen, Siemens, Adidas, Henkel, DHL, Commerzbank și BMW. Sursele indică faptul că numărul real al liderilor de afaceri interesați să participe ar depăși semnificativ această cifră.

Într-o analiză publicată de The Economist, se remarcă faptul că, deși Merz — asemenea foștilor cancelari Olaf Scholz și Angela Merkel — conduce o delegație economică substanțială în China, momentul ales pentru vizită, la aproape zece luni de la preluarea mandatului, semnalează o posibilă recalibrare strategică față de abordările anterioare. Publicația notează că numeroase sectoare-cheie ale industriei germane percep China drept un competitor direct, iar reprezentanții mediului de afaceri care îl însoțesc pe cancelar doresct ca acesta să apere în mod ferm interesele economice ale Germaniei.

Potrivit informațiilor difuzate la 20 februarie de Deutsche Presse-Agentur, industria auto germană anticipează ca, în cadrul vizitei sale în China, cancelarul Friedrich Merz să susțină ferm liberalizarea accesului pe piață și îmbunătățirea condițiilor concurențiale pentru companiile germane.

Cu toate acestea, mediul de afaceri german nu adoptă o poziție unitară. Unele multinaționale și-au consolidat semnificativ prezența în China. Gigantul chimic BASF și-a extins substanțial investițiile, în timp ce Volkswagen accelerează transformarea Chinei într-un hub de export pentru alte regiuni. De asemenea, BMW și Mercedes-Benz continuă să depindă în mod semnificativ de performanțele de vânzări de pe piața chineză.

„Sondajul privind încrederea în afaceri 2025/2026”, publicat în decembrie de Camera de Comerț Germană în China, indică faptul că 93% dintre companiile germane intervievate nu intenționează să se retragă din China în următorii doi ani, iar 53% preconizează creșterea investițiilor în aceeași perioadă.

Într-un interviu acordat agenției Reuters, Mikko Huotari, expert în cadrul Institutul Mercator pentru Studii Chineze, a apreciat că relațiile economice germano-chineze traversează o fază de tensiuni semnificative. „Dacă această vizită va contribui la definirea unei noi normalități și la stabilirea unor baze solide pentru cooperarea viitoare, atunci ea poate fi considerată un succes”, a afirmat acesta.

Cum va proceda Merz?

De la începutul anului 2026, mai mulți lideri europeni au efectuat vizite în China, inclusiv din Irlanda, Finlanda și Regatul Unit. În decembrie anul trecut, ministra germană de externe, Annalena Baerbock, a realizat prima sa vizită oficială în China, cu opriri la Beijing și Guangzhou, demers interpretat de analiști drept o etapă pregătitoare pentru deplasarea cancelarului.

La 14 februarie, cu ocazia Conferinței de Securitate de la München, Merz s-a întâlnit cu Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru de externe. Wang Yi a subliniat necesitatea ca Germania și China să își asume responsabilitățile ce le revin în calitate de actori majori și să contribuie la promovarea păcii și dezvoltării globale. El și-a exprimat, totodată, speranța că Germania va juca un rol activ în consolidarea cooperării pragmatice dintre China și Europa și în stabilizarea relației strategice dintre China și UE. La rândul său, Merz și-a manifestat disponibilitatea de a menține schimburi la nivel înalt și de a extinde cooperarea bilaterală în multiple domenii.

În calitate de lider al celei mai mari economii europene, Merz urmărește repoziționarea Germaniei într-un context internațional marcat de competiția între mari puteri. În paralel, ofensiva tarifară a administrației conduse de Donald Trump exercită presiuni asupra relației transatlantice, afectând schimburile comerciale și sporind vulnerabilitățile economiei germane.

Datele indică faptul că, în 2025, comerțul bilateral dintre Germania și Statele Unite a scăzut cu 5% pe fondul politicilor tarifare. Potrivit Deutsche Welle, exporturile germane de bunuri către SUA au totalizat 146,2 miliarde de euro, în scădere cu 9,4% față de anul precedent. Cel mai afectat segment a fost cel al automobilelor și componentelor auto, unde declinul a atins 17,8%.

Într-un discurs susținut la 19 februarie, Merz a afirmat: „Dacă Statele Unite consideră că pot exercita influență globală prin politici tarifare, aceasta este alegerea lor. Nu este însă politica noastră”.

O analiză publicată de Bloomberg evidențiază faptul că relația cu China, interdependențele economice profunde și volatilitatea mediului geopolitic transformă această vizită într-un exercițiu de echilibru strategic. Pentru Germania, China reprezintă simultan un rival sistemic și un partener comercial esențial.

Din 2015, China ocupă o poziție dominantă în structura importurilor germane. În 2025, valoarea totală a importurilor germane din China a ajuns la 170,6 miliarde de euro, în creștere cu 8,8%, în timp ce exporturile către China s-au situat la 81,3 miliarde de euro, marcând o scădere de 9,7%. Acest dezechilibru comercial alimentează dezbateri interne privind riscul unei dependențe excesive.

Dirk Jandura, președintele Asociației Germane pentru Comerț Exterior, a calificat evoluția recentă drept „un colaps al exporturilor către China”. La rândul său, Peter Adrian, președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, a subliniat că, deși China rămâne crucială pentru economia germană, condițiile-cadru ale cooperării bilaterale s-au modificat semnificativ, companiile germane confruntându-se cu oportunități reduse de vânzare pe piața chineză, în timp ce importurile continuă să crească.

În acest context, administrația Merz este determinată să își recalibreze abordarea față de Beijing. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, cancelarul adoptă o poziție mai pragmatică decât predecesorul său, reflectând preocupările tot mai pronunțate din societatea germană privind dependența unilaterală.

Un colaborator apropiat al cancelarului a descris obiectivul vizitei drept inițierea unui „dialog sincer între parteneri”, subliniind că Merz va menține un ton constructiv, dar va formula clar interesele strategice ale Germaniei. În același registru, deputatul CDU Nicolas Zippelius a declarat pentru Bloomberg că această deplasare are o semnificație politică și strategică majoră, urmărind recalibrarea politicii germane față de China și consolidarea rolului de lider al Germaniei în Europa prin promovarea unei poziții unitare.

Sursa: aici

Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse din cadrul Fundației FUMN „Mircea Malița”.