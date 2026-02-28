search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În epoca de aur Trump, în plin război al tarifelor, e oare posibilă recalibrarea relației UE cu China?

0
0
Publicat:

De voie-nevoie, toate semnalele spun acum că răspunsul ar putea fi favorabil, iar semnalul cel mai clar îl dă vizita Cancelarului german la Beijing, reacție logică la presiunile economice exercitate asupra țării sale și întregii Uniuni Europene. De ce este relevantă poziția Germaniei și de ce reprezintă un indicator imediat pentru ce-ar putea să reprezinte debutul unei repoziționări a UE față de gigantul chinez?

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Explicația este simplă: valoarea PIB-ului european, adică a totalității bunurilor și serviciilor la nivelul UE este de aproximativ 18.000 de miliarde Euro, iar Germania produce cea mai mare parte din total, urmată de Franța și Italia. Serviciile reprezintă 74% din PIB-ul UE și aproape tot restul este producția sa industrială. Germania și-a păstrat statutul de primă putere economică din UE deoarece reprezintă peste 24% din PIB-ul european dar problema enormă (cu posibile consecințe directe în politica europeană) este că Germania a înregistrat o creștere cvasi-zero în 2025, iar acum se așteaptă, pentru 2026, o creștere modestă, undeva între 1-1,3%. Are nevoie urgentă de piețe mari de desfacere pentru economia sa orientată ca întotdeauna spre export, piețe sigure, predictibile și pentru care să existe un evident avantaj reciproc în stabilirea unui pod intercontinental care să unească interesele de pe cel puțin două continente.

Desigur, există numeroase criterii de prezentare pentru o problemă atât de complicată dar, din punctul meu de vedere, înainte de a ajunge la dimensiunea politică (cu atât mai puțin la descrierea meandrelor politicii instituțiilor europene) trebuie să plecăm mereu de la cea mai mare valoare care definește acum UE ca putere globală: este cel mai mare exportator mondial de bunuri manufacturate și de servicii, adică reprezintă 14% din comerțul mondial de bunuri. Logic, la cel mai înalt nivel, poziționările și repoziționările, chiar și cele în cadrul unor alianțe de lungă durată, urmează constanta respectării cu strictețe a acestui interes fundamental.

Discuție foarte generală?

Deloc.

Era previzibil de mai mult timp (dar condiționat mereu la modul negativ de diferite considerente politice și de bătălii pentru supremație între diferitele forțe europene) că, la un moment dat, va urma decizia politică de a începe redescoperirea spațiului Orientului Îndepărtat și încercarea de re-echilibrare a raporturilor cu țările de acolo, aflate într-o permanentă creștere economică și, în cazul Indiei și Chinei, venind cu argumentul enorm al creșterii demografice care, acum, la face să depășească împreună bariera a 3 miliarde de oameni.

În acest moment, China este cel de-al doilea partener comercial al Uniunii Europene după Statele Unite. Schimburile bilaterale reprezintă aproximativ 1 miliard 200.000 dolari în timp ce stocirile de investiții directe ating un nivel zilnic de aproximativ 180 miliarde USD pentru UE în China și de 140 de miliarde USD în cazul Chinei în UE. Primele două puteri economice ale UE, Germania și Franța, și-au trimis conducătorii în China pentru a deschide piețe, în mare viteză, în plină neliniște față de mișcările americane, atât cele dictate de nesiguranța produsă și acum de viitorul nivel al tarifelor marcate sau nu de decizia Curții Supreme care ar penaliza politica lui Trump cât și de îngrijorarea că nimeni nu știe și nici nu poate prezice, măcar pentru săptămâna viitoare, ce va decide Președintele SUA care, oricum, a anunțat și el o vizită în aprilie la Beijing.

De ce e e atât de important pentru Europa (nu îndrăznesc să spun și pentru România atâta timp cât doamna Țoiu nu l-a întrebat pe Președinte ce trebuie să spună) că cele două puteri economice care sunt motorul UE au decis vizitele-fulger? Pentru că, tehnic, istoric, sunt punctele-terminus ale traseului central, continental, al Noului Drum al Mătăsii și pe teritoriul lor se află și câteva dintre cele mai dorite destinații pe cale ferată dar și porturile de destinație ale celor două brațe maritime, Nord și Sud, ale aceluiași Nou Drum al Mătăsii. Un drum care, cel puțin în dimensiunea sa terestră, ar putea să fie întrerup, blocat sau chiar dinamitat prin începerea unui conflict între Pakistan și Afganistan și de perspectiva unui care să înceapă între SUA și Iran și care să se amplifice instantaneu la nivelul întregului Orient Apropiat...

S-ar putea să avem acum semnele unei reluări posibile, dar deloc garantate, a dialogului de odinioară privind elaborarea și semnarea unui Tratat de Liber Schimb între UE și China, acordul de principiu fiind încheiat la finele anului 2020, dar de atunci păstrat doar la arhive. Unii optimiști pariază acum pe o repetare a unei ofensive diplomatice ample, de tipul care a forțat semnarea MERCOSUR, dar chestiunea cea mai delicată este că, în condițiile actuale, greu le este europenilor să găsească mijloace de recuperare a enormului deficit comercial față de China (peste 300 de miliarde Euro).

Dar, dacă se recalibrează ceva, cu respect am și eu o întrebare: România și-a mai păstrat deschideri spre posibile recalibrări?

Opinii

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
stirileprotv.ro
image
„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
mediafax.ro
image
Pe patru roți pentru Știința! Imagini spectaculoase ale camionului decorat în „hainele alb-albastre“ ale Universității Craiova
fanatik.ro
image
Preoteasa Ayahuasca rămâne fără bani: Instanța menține confiscarea specială de la Vanessa Youness a sumei de 1,5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”E singura mea plăcere lumească, altă distracție nu mai am”
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Prognoza meteo pentru luna martie. Vin surprize mari pentru vreme
playtech.ro
image
Pensia incredibilă pe care o încasează soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ. Diferență uriașă de venit între ei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?