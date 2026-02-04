search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Fostul prinț Andrew, mutat din reședința sa din Windsor după dezvăluirile din dosarele Epstein

Publicat:

Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor, în urma apariției unor noi informații care îi leagă numele de infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor FOTO: Profimedia
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a părăsit casa sa din Windsor, a confirmat miercuri o sursă regală, pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein. Informațiile recente readuc în atenție legăturile fostului prinț cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Mutare discretă pe domeniul Sandringham

Fostul prinț, în vârstă de 65 de ani, intenționa să rămână pentru o perioadă mai lungă la Royal Lodge, reședința sa din Windsor, potrivit publicației The Sun, citată de Reuters. Cu toate acestea, luni a fost mutat discret într-o locuință de pe domeniul Sandringham, în comitatul Norfolk, proprietate a familiei regale, pentru a evita expunerea publică într-un moment sensibil.

O sursă regală a confirmat că Andrew locuiește în prezent la Sandringham, dar a precizat că acesta ar putea reveni ocazional la Windsor în următoarele săptămâni, în cadrul unei perioade de tranziție.

Odată cu ultimul lot de dosare Epstein, i s-a clarificat că era timpul să plece. Plecarea a fost atât de umilitoare pentru el încât a ales să o facă la adăpostul întunericului”, a declarat un prieten apropiat al fostului prinț, citat de The Sun.

Regele Charles l-a deposedat pe Andrew de titlurile sale în luna octombrie și a anunțat că acesta va fi relocat, pe fondul apariției unor noi detalii privind legătura sa cu Jeffrey Epstein. Suveranul a transmis, totodată, că își exprimă empatia față de victimele abuzurilor comise în perioada în care Epstein era în viață.

Ce arată noile documente Epstein

Dosarele legate de Jeffrey Epstein, făcute publice vineri de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, includ e-mailuri care sugerează că Andrew ar fi menținut legătura cu Epstein timp de peste doi ani după ce acesta fusese condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor.

Fostul prinț a negat orice faptă ilegală în legătură cu Jeffrey Epstein și a susținut că nu a mai păstrat legătura cu acesta după condamnarea din 2008, cu excepția unei vizite la New York, în 2010, despre care afirmă că ar fi avut loc pentru a pune capăt relației dintre ei.

