Video Cel mai lung tiramisu din lume are peste 400 de metri: record mondial doborât la Londra, cu zeci de bucătari

Recordul pentru cel mai lung tiramisu din lume a fost doborât la Londra, unde 100 de bucătari italieni au pregătit un desert impresionant în cadrul unui eveniment desfășurat la Chelsea Town Hall, notează BBC.

Noul record, confirmat de Cartea Recordurilor, a fost stabilit după ce desertul a atins o lungime de 440,6 metri, depășind cu mult precedentul record de 273,5 metri, realizat la Milano.

Prepararea tiramisului a avut loc live, conform regulilor, iar pentru realizarea acestuia au fost folosite aproximativ 50.000 de pișcoturi și peste 3.000 de ouă.

Inițiativa unui italian cu experiență în recorduri

Evenimentul a fost coordonat de Mirko Ricci, care a mai deținut acest record în 2017, înainte ca o altă echipă din Italia să îl depășească în 2019.

Ricci a descris tiramisul drept „cel mai incredibil desert pe care Italia l-a exportat” și a explicat că alegerea Londrei pentru această încercare a fost o formă de mulțumire față de Marea Britanie.

De asemenea, desertul uriaș a fost dedicat Regelui și Familiei Regale britanice, fiind decorat la final cu o coroană aurie.

Pentru ca recordul să fie validat, tiramisul a trebuit să respecte anumite dimensiuni minime, după cum a explicat bucătarul Carmelo Carnevale: cel puțin 8 cm înălțime și 15 cm lățime.

Întrebat ce face un tiramisu perfect, acesta a răspuns simplu: „o cafea foarte bună, o cremă consistentă și multă pasiune”.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a reunit zeci de profesioniști, marcând un nou record spectaculos în lumea gastronomiei.