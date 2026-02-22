Pakistanul a lansat atacuri aeriene în Afganistan, după o serie de atentate sinucigașe

Pakistanul a anunțat că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective din Afganistan, potrivit unui comunicat datat 21 februarie și făcut public duminică dimineață.

Loviturile au avut loc după ce guvernul de la Islamabad a pus o serie de atentate sinucigașe cu bombe, în Pakistan, pe seama unor luptători care acționează de pe teritoriul afgan, scrie Agerpres.

Pakistanezii susțin în comunicatul citat că dețin „dovezi concludente” potrivit cărora atentatele - care au avut loc inclusiv în luna dinaintea Ramadanului, sfântă pentru musulmani - au fost comise de talibanii din Pakistan, la ordinele conducerii acestora din Afganistan.

Obiectivele de pe teritoriul afgan lovite ca ripostă au fost șapte tabere şi ascunzători ale teroriștilor, selectate pe baza unor informații secrete, mai arată comunicatul.

În octombrie 2025, un schimb de focuri a avut loc între cele două țări. Autoritățile de la Kabul susțineau că 58 de soldați pakistanezi au fost uciși.

Ministerul Apărării din Afganistan a transmis că deschiderea focului asupra posturilor de frontieră pakistaneze a fost un răspuns la atacurile aeriene lansate de Islamabad pe teritoriul afgan la începutul săptămânii.

Pakistanul a răspuns cu tiruri de artilerie și focuri de armă, afirmând că a provocat, la rândul său, victime în rândul trupelor afgane, însă fără a oferi cifre.

După mai multe zile de violențe care au provocat zeci de morți, Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de „încetare imediată a focului”, în urma negocierilor purtate în Qatar.