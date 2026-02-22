Țările arabe și islamice condamnă declarațiile ambasadorului american Mike Huckabee despre „dreptul biblic” al Israelului asupra Orientului Mijlociu

Țările arabe și islamice au condamnat declarațiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, după ce acesta a sugerat că Israelul ar avea un drept biblic asupra unei vaste întinderi din Orientul Mijlociu.

Într-un episod lansat vineri, Tucker Carlson l-a întrebat pe Huckabee despre semnificația unui verset biblic interpretat uneori ca indicând că Israelul are dreptul asupra teritoriului dintre râul Nil din Egipt și Eufrat, în Siria și Irak, scrie The Guardian.

El a insistat că Israelul „este un pământ pe care Dumnezeu l-a dat, prin Avraam, unui popor pe care l-a ales. A fost un popor, un loc și un scop.”

Întrebat direct dacă Israelul ar avea dreptul să revendice întregul teritoriu menționat în textul biblic, Huckabee a afirmat: „Ar fi în regulă dacă l-ar lua pe tot.”

Ulterior, însă, a precizat că Israelul „nu cere să ia totul”, adăugând că „a fost o declarație oarecum hiperbolică”.

Duminică, mai multe guverne arabe și islamice, alături de trei organizații regionale majore , au emis o declarație comună prin care condamnă comentariile diplomatului american ca fiind „periculoase și inflamatoare”.

Declarația, publicată de ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite, a fost semnată de UAE, Egipt, Iordania, Indonezia, Pakistan, Turcia, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Oman, Bahrain, Liban, Siria și Statul Palestina, precum și de Organizația Cooperării Islamice, Liga Arabă și Consiliul de Cooperare al Golfului.

Aceștia au afirmat că declarațiile contravin Cartei ONU și eforturilor de a reduce tensiunile în războiul din Gaza și de a avansa o perspectivă politică pentru o soluție cuprinzătoare.

Anterior, mai multe state arabe au emis condamnări unilaterale.

Arabia Saudită a descris afirmațiile ambasadorului ca fiind „neglijente” și „iresponsabile”, în timp ce Iordania le-a numit „un atac asupra suveranității țărilor din regiune”.

Kuweit a condamnat ceea ce a numit „o încălcare flagrantă a principiilor dreptului internațional”, iar Oman a spus că declarațiile „au amenințat perspectivele de pace și stabilitate în regiune”.

Ministerul de externe al Egiptului a reafirmat „că Israelul nu are suveranitate asupra teritoriului palestinian ocupat sau asupra altor teritorii arabe”.

Autoritatea Palestiniană a declarat pe X că vorbele lui Huckabee „contrazic respingerea de către președintele SUA, Donald Trump, a anexării Cisiordaniei de către Israel”.

Sâmbătă, Huckabee a publicat două postări pe X în care și-a clarificat poziția privind alte subiecte discutate în interviu, dar nu a abordat comentariul său despre versetul biblic.

Președintele parlamentului israelian, Amir Ohana, l-a lăudat pe Huckabee pe X pentru poziția sa general pro-Israel și l-a acuzat pe Carlson de „minciuni și manipulări”.