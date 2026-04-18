Ce spune șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, despre planurile Rusiei pentru Transnistria

În cercurile de informații ucrainene există scepticism că Moscova ar putea acționa fără un scenariu de forță.

Rusia nu abandonează ideea de a-și intensifica activitatea în Transnistria și urmărește consolidarea contingentului militar din regiune. De cealaltă parte, Ucraina spune că este pregătită să reacționeze la orice potențială amenințare. Declarațiile au fost făcute de șeful biroului prezidențial, Kirilo Budanov.

„Vedem aceste planuri, le cunoaștem și suntem obligați să reacționăm. Este o abordare militară standard”, a declarat Budanov într-un interviu acordat pe canalul său de YouTube.

Totuși, oficialul ucrainean consideră că Rusia nu va reuși să-și suplimenteze efectivele în Transnistria, iar ideea de a prelua controlul „fără niciun foc de armă” este nerealistă.

„Fără niciun foc? Eu, personal, nu cred în acest scenariu. Dacă întrebarea este dacă se poate realiza — da, este posibil, dar cu focuri de armă. Însă cred că discuția este prematură”, a punctat Budanov.

Anterior, președintele Volodimir Zelenski avertiza că Rusia ar urmări crearea unei zone tampon de-a lungul întregii frontiere — nu doar a propriei granițe, ci și a celei cu Belarus — ceea ce ar pune în pericol regiunile Cernihiv și Sumî.

Budanov: în prezent linia frontului s-a împotmolit

Șeful biroului prezidențial, Kirilo Budanov, a comparat situația actuală de pe front cu evenimentele din 2023. Potrivit acestuia, în prezent linia frontului s-a împotmolit.

„Aș spune că în prezent ne aflăm într-o situație în care, din punct de vedere strategic, linia frontului s-a stabilizat. Există mișcări tactice de ambele părți, dar acestea nu au nicio influență”, a declarat Budanov în interviu.

Budanov a explicat unde începe corupția și a invitat activiștii să coopereze în lupta împotriva acesteia

Într-un alt context, Kirilo Budanov a vorbit despre mecanismele care favorizează corupția și a lansat un apel către societatea civilă pentru cooperare.

Șeful biroului prezidențial a invitat cetățenii activi să colaboreze cu instituția în combaterea corupției. Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii „Operațiunea Eurointegrare: reforme în domeniul justiției”, la care au participat ONG-uri ucrainene, reprezentanți ai autorităților și diplomați europeni.

Budanov a subliniat că instituția este deschisă „inițiativelor sănătoase și propunerilor constructive”, insistând că doar prin unitate pot fi obținute rezultate concrete.

„În opinia mea, conducerea manuală a sistemului de putere este un teren fertil pentru corupție. Acolo unde, în locul ”telefonului” și al deciziilor arbitrare, domină reguli clare, transparente și — esențial — egale pentru toți, corupției îi devine extrem de dificil să supraviețuiască”, a explicat acesta.

Oficialul a mulțumit, totodată, partenerilor europeni pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în parcursul său spre integrarea în Uniunea Europeană.