search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rolul sistemelor robotizate terestre în Ucraina este în continuă creștere. Acestea sunt utilizate pentru deminare umanitară și militară, transport de muniție, evacuarea răniților, lucrări inginerești pe linia frontului, precum și pentru sarcini militare specifice. Pe piață apar atât platforme robotizate de dimensiuni mici, cu motoare electrice, cât și modele grele, cu motor diesel și funcționalități extinse.

Drona terestră Bufalo/FOTO:X
Drona terestră Bufalo/FOTO:X

Primul robot terestru greu ucrainean a fost PROTECTOR, dezvoltat de compania „Ukrainian Armor”. Acum însă, o altă echipă de dezvoltatori pregătește lansarea unei noi platforme robotizate de teren – Bufalo.

Bufalo este creat de o companie ucraineană care, din motive de securitate, nu își dezvăluie deocamdată numele. Totuși, publicația „Oboronka” a reușit să afle detalii despre acest complex robotizat și chiar să participe la testele sale.

Cum funcționează robotul ucrainean?

Bufalo poate fi configurat pentru diverse tipuri de misiuni, însă scopul principal este logistica și deminarea umanitară.

Una dintre caracteristicile cheie este motorul diesel, care oferă autonomie sporită fără a fi nevoie de reîncărcare frecventă. Pe platformă pot fi montate mai multe rezervoare, în funcție de cerințele clientului – astfel, Bufalo poate parcurge 100 sau chiar 200 de kilometri fără realimentare.

„Anterior, accentul era pus pe roboți electrici, ceea ce, în anumite etape ale războiului, a fost un avantaj. Acum însă, devine un dezavantaj – linia frontului este foarte extinsă, iar dronele electrice nu pot transporta provizii și muniție pe distanțe mari”, explică Vladislav, directorul companiei.

Un alt avantaj este protecția balistică. Bufalo rezistă la impactul direct al gloanțelor de calibru mic și la exploziile indirecte ale obuzelor de artilerie de 152 mm, dacă acestea detonează la cel puțin 100 de metri distanță. Corpul este construit din oțel blindat european, iar roțile sunt capabile să ruleze chiar și după avarii.

Conectivitate și navigație inteligentă

Bufalo utilizează un sistem de comunicație dublu – Starlink și conexiune radio – iar semnalul GPS este protejat împotriva bruiajului electronic (REB) cu ajutorul unei antene CRPA.

„Avem canal principal și unul de rezervă. Dacă Starlink este bruiat sau, ipotetic, Elon Musk îl oprește, ridicăm o dronă de tip releu – și problema e rezolvată”, explică Vladislav.

Bufalo cântărește în jur de 4 tone, atinge o viteză de până la 20 km/h, iar datorită profilului său jos, este greu de detectat. Poate transporta sarcini grele și chiar tracta vehicule blocate, economisind timp și vieți pe câmpul de luptă.

Citește și: Armata de roboți, testată pe câmpul de luptă din Ucraina

Robotul este dotat cu inteligență artificială pentru navigare locală: analizează datele de la camerele montate, detectează obstacole la o distanță de până la 15 metri, propune trasee sigure și se oprește automat în caz de pericol. Controlul final rămâne însă la operator.

„Robotul poate urmări o țintă, dar nu va decide niciodată dacă să o distrugă. Nu voi permite ca o mașină să decidă în locul omului – de aceste decizii depind vieți”, subliniază dezvoltatorul.

Cum a fost creată Bufalo?

Ideea i-a venit lui Vladislav pe vremea când lucra într-o altă companie din domeniul apărării. În cadrul unei prezentări, un militar a sugerat să testeze drona pe teren accidentat. Testul a eșuat: roata s-a rupt, iar drona s-a răsturnat.

„Militarul mi-a zis atunci: Asta este toată evaluarea pentru echipamentul vostru. După ce am părăsit compania, am decis să lansez propriul proiect – voiam să construiesc ceva cu adevărat util pentru armată.”

Inițial, echipa dorea să monteze o mitralieră pe dronă, pentru a merge în fața infanteriei. Dar ulterior au schimbat strategia. S-au adresat Statului Major al Forțelor Armate pentru specificații, apoi au discutat direct cu militarii din linia întâi pentru a înțelege nevoile reale.

„Unul voia grenade fumigene, altul Starlink, un altul cerea roți blindate, iar un al patrulea dorea un fund protejat cu armură, pentru ca robotul să nu declanșeze mine. Le-am implementat pe toate în Bufalo.

Proiectul a fost lansat în ianuarie 2025, iar între martie și august a fost dezvoltată versiunea de deminare. În acest pachet sunt incluse: drona propriu-zisă cu sistem hidraulic, un mulcher pentru deminare, telecomanda și un suport de transport.

Conform echipei, Bufalo este 70% produs în Ucraina – electronica și camerele sunt locale. Restul de 30% sunt componente de bază importate din Uniunea Europeană. Prețul nu a fost încă dezvăluit public.

Bufalo nu este destinat doar pentru deminare – dezvoltatorii vor să îl transforme într-o platformă multifuncțională. Versiunea actuală este în testare și fiecare etapă generează idei noi pentru îmbunătățiri.

Se analizează posibilitatea de a monta un modul de luptă – cu consultări militare prealabile. Datorită sistemului hidraulic, Bufalo ar putea deveni și un robot inginerești, echipat cu un cuvă pentru săpat tranșee de la distanță.

Un alt obiectiv este protecția activă împotriva războiului electronic. A fost deja testat un sistem de bruiaj radio cu 11 canale, compatibil cu Bufalo. Urmează alegerea producătorului și integrarea sistemului.

„Construim o platformă simplă din punct de vedere infrastructural. Dacă vrem să schimbăm sistemul de control, îl scoatem și punem altul. Interfețele de conectare sunt clare. Producătorul de echipamente REB doar ne oferă un conector, noi îl instalăm și totul funcționează,” spune Vladislav.

Urmează prezentarea oficială și codificarea robotului în cadrul sistemului militar. Echipa vrea să înceapă producția la o capacitate de 10 unități pe lună, iar mai apoi să caute parteneriate pentru scalare industrială.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
După mai bine de 25 de ani alături de David Beckham, Victoria dezvăluie secretul unui mariaj longeviv și de succes. Cum reușesc să se înțeleagă cei doi după atât de mult timp: ”Suntem foarte norocoși”
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
Ce ocupație are Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Arată impecabil la 52 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi revine!
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
Schimbare mare pentru clienții Hidoelectrica. Atenție, modificare pe factura după 12 septembrie
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității