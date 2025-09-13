Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială

Rolul sistemelor robotizate terestre în Ucraina este în continuă creștere. Acestea sunt utilizate pentru deminare umanitară și militară, transport de muniție, evacuarea răniților, lucrări inginerești pe linia frontului, precum și pentru sarcini militare specifice. Pe piață apar atât platforme robotizate de dimensiuni mici, cu motoare electrice, cât și modele grele, cu motor diesel și funcționalități extinse.

Primul robot terestru greu ucrainean a fost PROTECTOR, dezvoltat de compania „Ukrainian Armor”. Acum însă, o altă echipă de dezvoltatori pregătește lansarea unei noi platforme robotizate de teren – Bufalo.

Bufalo este creat de o companie ucraineană care, din motive de securitate, nu își dezvăluie deocamdată numele. Totuși, publicația „Oboronka” a reușit să afle detalii despre acest complex robotizat și chiar să participe la testele sale.

Cum funcționează robotul ucrainean?

Bufalo poate fi configurat pentru diverse tipuri de misiuni, însă scopul principal este logistica și deminarea umanitară.

Una dintre caracteristicile cheie este motorul diesel, care oferă autonomie sporită fără a fi nevoie de reîncărcare frecventă. Pe platformă pot fi montate mai multe rezervoare, în funcție de cerințele clientului – astfel, Bufalo poate parcurge 100 sau chiar 200 de kilometri fără realimentare.

„Anterior, accentul era pus pe roboți electrici, ceea ce, în anumite etape ale războiului, a fost un avantaj. Acum însă, devine un dezavantaj – linia frontului este foarte extinsă, iar dronele electrice nu pot transporta provizii și muniție pe distanțe mari”, explică Vladislav, directorul companiei.

Un alt avantaj este protecția balistică. Bufalo rezistă la impactul direct al gloanțelor de calibru mic și la exploziile indirecte ale obuzelor de artilerie de 152 mm, dacă acestea detonează la cel puțin 100 de metri distanță. Corpul este construit din oțel blindat european, iar roțile sunt capabile să ruleze chiar și după avarii.

Conectivitate și navigație inteligentă

Bufalo utilizează un sistem de comunicație dublu – Starlink și conexiune radio – iar semnalul GPS este protejat împotriva bruiajului electronic (REB) cu ajutorul unei antene CRPA.

„Avem canal principal și unul de rezervă. Dacă Starlink este bruiat sau, ipotetic, Elon Musk îl oprește, ridicăm o dronă de tip releu – și problema e rezolvată”, explică Vladislav.

Bufalo cântărește în jur de 4 tone, atinge o viteză de până la 20 km/h, iar datorită profilului său jos, este greu de detectat. Poate transporta sarcini grele și chiar tracta vehicule blocate, economisind timp și vieți pe câmpul de luptă.

Robotul este dotat cu inteligență artificială pentru navigare locală: analizează datele de la camerele montate, detectează obstacole la o distanță de până la 15 metri, propune trasee sigure și se oprește automat în caz de pericol. Controlul final rămâne însă la operator.

„Robotul poate urmări o țintă, dar nu va decide niciodată dacă să o distrugă. Nu voi permite ca o mașină să decidă în locul omului – de aceste decizii depind vieți”, subliniază dezvoltatorul.

Cum a fost creată Bufalo?

Ideea i-a venit lui Vladislav pe vremea când lucra într-o altă companie din domeniul apărării. În cadrul unei prezentări, un militar a sugerat să testeze drona pe teren accidentat. Testul a eșuat: roata s-a rupt, iar drona s-a răsturnat.

„Militarul mi-a zis atunci: Asta este toată evaluarea pentru echipamentul vostru. După ce am părăsit compania, am decis să lansez propriul proiect – voiam să construiesc ceva cu adevărat util pentru armată.”

Inițial, echipa dorea să monteze o mitralieră pe dronă, pentru a merge în fața infanteriei. Dar ulterior au schimbat strategia. S-au adresat Statului Major al Forțelor Armate pentru specificații, apoi au discutat direct cu militarii din linia întâi pentru a înțelege nevoile reale.

„Unul voia grenade fumigene, altul Starlink, un altul cerea roți blindate, iar un al patrulea dorea un fund protejat cu armură, pentru ca robotul să nu declanșeze mine. Le-am implementat pe toate în Bufalo.”

Proiectul a fost lansat în ianuarie 2025, iar între martie și august a fost dezvoltată versiunea de deminare. În acest pachet sunt incluse: drona propriu-zisă cu sistem hidraulic, un mulcher pentru deminare, telecomanda și un suport de transport.

Conform echipei, Bufalo este 70% produs în Ucraina – electronica și camerele sunt locale. Restul de 30% sunt componente de bază importate din Uniunea Europeană. Prețul nu a fost încă dezvăluit public.

Bufalo nu este destinat doar pentru deminare – dezvoltatorii vor să îl transforme într-o platformă multifuncțională. Versiunea actuală este în testare și fiecare etapă generează idei noi pentru îmbunătățiri.

Se analizează posibilitatea de a monta un modul de luptă – cu consultări militare prealabile. Datorită sistemului hidraulic, Bufalo ar putea deveni și un robot inginerești, echipat cu un cuvă pentru săpat tranșee de la distanță.

Un alt obiectiv este protecția activă împotriva războiului electronic. A fost deja testat un sistem de bruiaj radio cu 11 canale, compatibil cu Bufalo. Urmează alegerea producătorului și integrarea sistemului.

„Construim o platformă simplă din punct de vedere infrastructural. Dacă vrem să schimbăm sistemul de control, îl scoatem și punem altul. Interfețele de conectare sunt clare. Producătorul de echipamente REB doar ne oferă un conector, noi îl instalăm și totul funcționează,” spune Vladislav.

Urmează prezentarea oficială și codificarea robotului în cadrul sistemului militar. Echipa vrea să înceapă producția la o capacitate de 10 unități pe lună, iar mai apoi să caute parteneriate pentru scalare industrială.