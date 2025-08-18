search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Video Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Trupele ucrainene dintr-o brigadă ce luptă înverșunat pentru a respinge infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk au avut un aliat neașteptat, care se dovedește deosebit de eficient: roboții tereștri înarmați cu mitraliere, relatează Euromaidan Press.

„Sisteme robotice de asalt terestre au fost folosite pentru a elibera teritoriile ucrainene. Roboții, înarmați cu mitraliere, au tras asupra concentrației inamice, apropiindu-se practic de la mică distanță”, a raportat brigada 93 Mecanizată a armatei ucrainene.

Brigada face parte dintr-o puternică forță ucraineană ce contraatacă în jurul Pokrovskului, la o săptămână după ce observatorii ucraineni au confirmat o periculoasă infiltrare rusească în acest sector de luptă.

Strecurându-se pe lângă tranșeele ucrainene goale - o problemă alarmantă în armata ucraineană, care se confruntă cu un deficit sever de soldați - infanteria rusă s-a infiltrat la 15 km nord de linia frontului, îndreptându-se spre vest, către satul Dobropillia, care se află la 16 km nord de Pokrovsk, de-a lungul drumului T0515, una dintre cele două rute principale de aprovizionare către Pokrovsk.

Infiltrarea rusească, care a pus la bătaie probabil sute de soldați din mai multe batalioane, a avut „scopul finalizării încercuirii orașului Pokrovsk și, eventual, a localității Dobropillia, pentru a sili forțele ucrainene să se retragă”, a remarcat Echipa de informații privind conflictul pro-Ucraina.

Ucrainenii au trimis întăriri, iar rușii suferă pierderi mari

Primele informații privind contraatacul ucrainean sunt încurajatoare, mai ales după trimiterea unor trupe din Corpul 1 Azov din cadrul Gărzii Naționale, care au repurtat până acum succese importante.

Armata și brigăzile de asalt aerian s-au alăturat, în timp ce gărzile Azov au început să vâneze soldații ruși, care au pătruns pe o porțiune de 15 km în spatele liniei frontului.

„Operațiunile noastre de căutare și atac au alungat inamicul” din șase sate, a anunțat Corpul 1 Azov, care a precizat că a ucis 271 de ruși, a rănit alți 101 și a capturat 13.

„Inamicul a pierdut, de asemenea, o cantitate considerabilă de echipament și armament”, au transmis luptătorii Azov. „Acest succes a fost posibil printr-o acțiune coerentă și bine coordonată.” În cadrul acesteia, Brigada 93 Mecanizată și-a concentrat atenția asupra a două sate din apropierea orașului Dobropillia: Gruzke și Vesele.

Brigada a desfășurat o companie de recunoaștere, diverse tipuri de sisteme fără pilot și artilerie. Un videoclip postat online de unitate prezintă atacuri cu drone asupra trupelor și vehiculelor rusești, precum și roboții tereștri înarmați cu arme de foc care traversează drumuri pavate și curți rezidențiale trăgând în stânga și în dreapta,

Tot mai multe unități ucrainene desfășoară roboți terestri pentru a sprijini și, în unele cazuri, a înlocui trupele umane, rărite pe un front tot mai lung. „Acești roboți preiau roluri logistice, de evacuare, deminare și chiar de luptă”, a explicat corespondentul de război americano-ucrainean David Kiricenko.

„Viziunea comandanților din prima linie este de a desfășura roboți pe tot frontul, pentru ca aceștia roboți să își asume cele mai mari riscuri și cele mai periculoase misiuni”, a scris el.

Analistul american Andrew Perpetua a estimat că ucrainenii au un deficit de 100.000 de infanteriști antrenați. Așa se explică tranșeele goale și este probabil factorul principal al succesului inițial al rușilor în marșul lui neobstrucționat către Dobropillia.

Operațiunile cu vehicule terestre fără pilot (UGV)  nu elimină nevoia de soldați, atrag atenția experții.

„Desfășurarea fiecărei misiuni UGV în parte necesită în continuare o echipă numeroasă pentru a gestiona totul”, a explicat Kiriceenko. Dar cel puțin acea echipă, amplasată într-o poziție potențial la kilometri distanță de front, este în relativă  siguranță de atacul rusesc, întrucât își controlează roboții terestri prin radio wireless sau cablu cu fibră optică.

Un avantaj tehnologic care nu e lipsit de riscuri

Contraatacul robotic al Brigăzii 93 Mecanizate a reprezentat un triumf al tehnologiei, în timp ce Ucraina face eforturi să-și mențină un anumit avantaj tehnologic față de Rusia. Dar maschează o potențială problemă majoră. Din cauza deficitului serios de rezerve operaționale, Kievul s-a simțit obligat să recruteze unități din sectoare potențial vulnerabile pentru a clădi o forță suficient de puternică pentru a înfrânge incursiunea rusească din apropierea orașului Pokrovsk.

Brigada 93 Mecanizată ținea apărarea la sud de Ceasiv Iar, la 50 km est de Dobropillia. Or rușii avansează constant în această zonă în încercarea de a cuceri orașul-fortăreață Kostiantinivka.

