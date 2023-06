Ce ajutoare se primesc de la stat în UK pentru îngrijirea unui copil cu dizabilități

În cazul în care vă ocupați de îngrijirea unui copil cu dizabilități în Marea Britanie puteți beneficia de ajutoare din partea statului, conform diasporaro.co.uk.

Disability Living Allowance (DLA)

Ajutorul pentru copii cu dizabilități poate acoperi costurile suplimentare legate de îngrijire. Puteți beneficia de acest ajutor dacă copilul are sub 16 ani, prezintă dificultăți de mers sau are nevoie de mai multă îngrijire decât un copil de aceeași vârstă care nu are dizabilități.

De asemenea, puteți încasa între 26,90 și 172,50 lire sterline/ săptămână.

Personal Independence Payment (PIP)

De acest tip de ajutor puteți beneficia dacă copilul, care are peste 16 ani, are o afecțiune sau o dizabilitate care nu-i permite să realizeze anumite activități de zi cu zi .

Persoanele care au nevoie de ajutor pentru sarcinile zilnice pot beneficia de sprijinul în valoare de 59,70 sau 89,15 lire sterline/ săptămână.

Pentru cele care au nevoie de ajutor pentru a se deplasa, sprijinul este în valoare de 23,60 sau 62,25 de lire sterline/ săptămână.

Carer's Allowance

Dacă petreceți cel puțin 35 de ore pe săptămână îngrijind o persoană cu dizabilități, puteți încasa săptămânal 76,75 lire sterline. Nu este necesar să fiți ruda sau să locuiți cu cel de care aveți grijă.

Nu puteți încasa acești bani dacă persoana în cauză este îngrijită de mai multe persoane. Doar un singur îngrijitor poate beneficia de acest ajutor.