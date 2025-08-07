Novak Djokovic s-a alăturat demonstranților care îl contestă pe președintele Serbiei. Campionul a luat o măsură extremă

Novak Djokovic, 38 de ani și locul 6 ATP, se opune guvernului sârb și își mută turneul de la Belgrad, din noiembrie, în Grecia, la Atena. „Nole” s-a alăturat mișcării studențești împotriva președintelui Aleksandar Vucic și i-a în calcul să plece definitiv din capitală.

Turneul ATP Belgrade Open, administrat de familia Djokovic (cu fratele Djordje în calitate de director), nu va mai avea loc în capitala Serbiei.

Mass-media din Grecia și Serbia susțin că decizia este strâns legată de climatul tensionat dintre Djokovic și guvernul dirijat de președintele Aleksandar Vucic. Campionul din tenis a susținut deschis mișcarea studențească care contestă puterea din ce în ce mai autoritară a șefului statului. Această poziție a creat fricțiuni profunde cu instituțiile sârbe.

Serbia a fost cuprinsă de un val fără precedent de proteste civile din anul 2000. Scânteia a fost aprinsă în noiembrie 2024, când un adăpost de autobuz s-a prăbușit în Novi Sad, ucigând 15 persoane. Dezastrul a declanșat demonstrații spontane și pe scară largă, în peste 150 de orașe, alimentate de studenți, intelectuali, muncitori și asociații civice împotriva corupției și a puterii concentrate a lui Vucic și a Partidului său Progresist.

S-a declarat de partea protestatarilor

În mijlocul protestelor, Djokovic și-a rupt tăcerea și a declarat la Australian Open: „Condamn violența împotriva protestatarilor. Sprijinul meu se îndreaptă către tineri și cei care construiesc viitorul țării noastre”. El a reiterat această poziție la Wimbledon, după eliminarea sa împotriva lui Sinner: „Sunt alături de oameni, alături de tineri. Ceea ce se întâmplă este inacceptabil. Acestea sunt scene oribile și am doar simpatie și sprijin pentru cei care protestează”.

Confruntat cu comentariile lui Djokovic, guvernul a încercat să tempereze valul. „Acestea nu sunt declarații politice, ci doar mesaje de pace”, au declarat oficiali apropiați de Vucic. Însă, presa pro-guvernamentală a redus drastic vizibilitatea campionului sârb în patria sa.

Prin urmare, mutarea turneului în Grecia nu este doar una logistică. Se pare că Djokovic a contactat direct guvernul grec și chiar a luat în considerare stabilirea rezidenței. În acest context, mutarea turneului ATP de la Belgrad la Atena capătă o semnificație care depășește limita tenisului.

Este o mișcare simbolică din partea unui campion care a adoptat întotdeauna o poziție față de problemele civile, de mediu și etice. Prin mutarea turneului său din Serbia, Djokovic nu își abandonează țara, ci transmite un mesaj puternic.