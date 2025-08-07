search
Guvernul vrea liste publice cu datornici și contribuabili „model”. Statul mizează pe acest plan pentru a crește încasările la buget. Ce rămâne secret

Publicat:

Guvernul vrea să pună presiune publică pe românii și firmele cu restanțe la stat. Un proiect pus în dezbatere prevede ca Fiscul să publice liste detaliate cu datornicii din România, dar și cu cei care își plătesc taxele la timp. 

Lista de detalii considerate a fi secret fiscal va fi redusă / Sursa foto: zf.ro
Lista de detalii considerate a fi secret fiscal va fi redusă / Sursa foto: zf.ro

Potrivit unui proiect de pus în dezbatere publică joi pe site-ul Ministerului Dezvoltării, lista de detalii considerate a fi secret fiscal va fi redusă și nu va mai cuprinde datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale. Totodată, se vor publica liste cu cei care nu au restanțe la plata dărilor către stat, pentru a "promova conformitatea fiscală". "Publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică", scrie în expunerea de motive care însoțește proiectul de lege, arată antena3.ro

O parte din detalii vor rămâne secrete

"În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terţi", scrie în proiectul de lege pus în dezbatere pe site-ul Ministerului Dezvoltării. 

Cine plătește la timp este lăudat public de stat

"Organul fiscal central, precum și organul fiscal local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante", mai scrie în proiectul de lege publicat joi.

Totodată, fiscul va publica liste cu contribuabilii care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale, potrivit noului proiect de lege.

De ce apelează Guvernul la această metodă inedită de a stimula încasările

"Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informațiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparență sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenții ale autorităților fiscale. Prin eliminarea anumitor categorii de informații, legea devine mai explicită în ceea ce privește datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale", se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul. 

Referitor la publicarea listei cu cei care nu au restanțe fiscale, în proiectul de lege se explică faptul că acest lucru ar crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, "promovând conformitatea fiscală".

"Publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică", se mai arată în motivarea proiectului. 

Economie

