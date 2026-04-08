Un francez și-a demolat locuința pentru a alunga românii care o ocupau ilegal. „Nu mai aveam altă opțiune”

Un bărbat din Brest, Franța, a recurs la o măsură radicală după ce nu a reușit să își recupereze locuința ocupată ilegal: și-a demolat propria casă. Proprietarul spune că a încercat toate căile legale înainte de a ajunge la acest gest și susține că nu a mai avut altă opțiune.

Totul a început în 2021, când bărbatul a cumpărat o locuință situată în cartierul Saint-Pierre. Deși devenise proprietar, acesta nu a reușit niciodată să se mute în casă. O familie de români s-a instalat în imobil la scurt timp după achiziție și a rămas acolo fără drept legal, potrivit publicației nextplz.fr.

În lipsa unei soluții rapide, situația s-a prelungit ani la rând, iar proprietarul spune că a fost nevoit să suporte consecințele fără a-și putea folosi bunul.

Decizia radicală: demolarea locuinței

Ajuns la capătul răbdării, bărbatul a decis să acționeze pe cont propriu. Împreună cu un alt bărbat, a început să demoleze clădirea cu două etaje, folosind ciocane și răngi. Pardoseala, scările, instalațiile electrice și sanitare au fost distruse, practic întreaga locuință fiind făcută inutilizabilă.

Într-un interviu acordat publicației Le Télégramme, proprietarul și-a explicat gestul: „Nu aveam altă soluție. Trec zilnic pe acolo și am observat că nu era nimeni. Așa că am mutat lucrurile lor și am început lucrările”.

Bărbatul susține că a încercat anterior toate variantele legale pentru a-și recupera casa. În 2023, a depus o plângere la poliția din Brest, care a dus la deschiderea unei anchete. De asemenea, el afirmă că a încercat să negocieze direct cu ocupanții, oferindu-le 2.000 de euro pentru a părăsi locuința.

Inițial, aceștia ar fi acceptat propunerea, însă ulterior s-au răzgândit și au refuzat să plece.

„Nimeni nu face nimic”

Proprietarul susține că problema ocupărilor ilegale nu este una izolată în zonă. „Aceste familii au mai ocupat trei sau patru locuințe în cartier și nimeni nu face nimic”, a declarat acesta.

Mai mult, el afirmă că imobilul era deja într-o stare precară înainte de demolare: „Chiar și înainte să o distrug, locuința era insalubră și prezenta riscuri pentru siguranță și sănătate”.

La întoarcerea în Franța, familia care ocupa locuința a descoperit că bunurile lor fuseseră scoase în stradă. „Am găsit o parte din lucrurile noastre în stradă”, au declarat aceștia.

Cazul ridică din nou semne de întrebare cu privire la dificultățile întâmpinate de proprietari în recuperarea locuințelor ocupate ilegal și la limitele legale ale intervenției în astfel de situații.