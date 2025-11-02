Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn

Un german se confruntă cu o situație de-a dreptul incredibilă: a descoperit cu stupoare că mașina Mercedes GLE 400, achiziționată cu 100.000 euro la o licitație, era echipată cu plăcuțe de frână de lemn. Angajat al unei companii din regiunea Ludwigsburg, acesta a mers să recepționeze automobilul pe care firma tocmai îl cumpărase, însă și-a dat seama că mașina nu frâna aproape deloc când apăsa pedala.

Neamțul a chemat imediat serviciul de asistenţă rutieră, dar şi poliţia, întrucât în Germania vânzarea unui automobil cu frânele defecte, fără o notificare despre acest aspect şi fără menţiunea că mașina nu poate fi condusă, constituie o infracţiune gravă la siguranța circulației.

Sub supravegherea polițiștilor, automobilul a fost examinat la un service. Mecanicii au scos roţile și au rămas ”tablou”. Frânele din faţă aveau plăcuţe din lemn, tăiate exact după conturul celor originale, ca să încapă în etrierele maşinii, notează, într-o postare pe Facebook, Poliția Ludwigsburg. Mai mult, plăcuţele aveau chiar inscripția Brembo pe ele, scrisă de mână, cu un marker.

→ Imaginea 1/3: Plăcuțele de frână din lemn le dau dureri de cap polițiștilor germani. Foto Facebook Polizei Ludwigsburg

Plăcuţele de lemn au fost confiscate și înregistrate drept probe, iar poliţia a deschis o anchetă penală, principalul vizat fiind vânzătorul mașinii. Oamenii legii, care încearcă să dea de cap acestui caz ciudat, au declarat că toată această lucrare demonstrează intenţia clară de a monta aceste plăcuţe pe maşină și că nu se poate invoca o scăpare involuntară. Acum rămâne să își dea seama cine a tăiat cu precizie plăcuțele, astfel încât acestea să poată fi montate pe discuri, dar și motivul pentru care a făcut-o.