Miercuri, 17 Septembrie 2025
Video Imagini cu lupul care a atacat o fetiță pe o plajă din Grecia. Copilul a fost mușcat de spate și are zgârieturi pe abdomen și picior

Publicat:

Atacul unui lup asupra unei fetițe de 5 ani pe o plajă din Neos Marmaras, Halkidiki, a provocat panică în peninsulă. Presa elenă a publicat imagini cu lupul, care se plimbă pe plajă, printre șezlonguri.

Lupul, filmat pe plajă FOTO: captura video
Lupul, filmat pe plajă FOTO: captura video

Copilul este din Serbia și se afla cu familia în vacanță. Fetița se juca pe plajă în momentul în care, potrivit martorilor ocular, a fost atacată de lup. A fost mușcată de animal pe spate și are zgârieturi pe abdomen și picior, potrivit presei elene. Incidentul șocant a avut loc vineri, 12 septembrie.

Mama era chiar lângă fetiță și a strigat disperată după ajutor. Un bărbat a intervenit și a aruncat cu pietre în animal. Astfel, a reușit să o salveze pe fetiță din ghearele lupului.

După cum se poate vedea în iamgini, lupul a apărut pe o altă plajă, la aproximativ 5 kilometri distanță de locul atacului. Acolo a apărut pentru prima dată la începutul lunii.

Copila a primit îngrijiri la un centru sanitar local și apoi a fost transferată la spital, de unde a fost externată între timp, fiind în stare bună, scrie ertnews.gr.  

Potrivit ONG-ului Kallisto, „ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de <familiaritate> problematică cu oamenii, un lucru neobişnuit".

Fetița are multiple răni FOTO: captura video
Fetița are multiple răni FOTO: captura video

Organizația de mediu Kallisto, în colaborare cu Departamentul Silvic Polygyros, a instalat camere de filmat în jurul locului atacului pentru a localiza lupul.

„Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului și dimineața devreme”, au anunțat autoritățile.

Potrivit martorilor, aceasta nu este prima dată când animalul sălbatic apare în zonă. Acum 15 zile, o locuitoare din Neos Marmaras s-a confruntat cu un lup în sat, care a încercat chiar să-i atace câinele.

Europa

