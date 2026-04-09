O haită de lupi a fost surprinsă de o cameră de monitorizare amplasată în Parcul Național Călimani, iar imaginile publicate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă o privire fascinantă asupra comportamentului acestor animale sălbatice. Filmarea arată cum lupii adulmecă și analizează atent mediul înconjurător atunci când detectează un miros necunoscut, cel mai probabil de om.

În imagini se poate observa momentul în care animalele devin brusc atente și ezită, iar liderul haitei, masculul alfa, este cel care face primul pas către sursa mirosului.

„Stați așa! Miroase a ceva… O haită de lupi surprinsă noaptea, în Parcul Național Călimani, surprinde la rândul ei camera de monitorizare de pe care am preluat aceste imagini fabuloase. Imaginile arată momentul în care animalele detectează un miros necunoscut, cel mai probabil de om, iar liderul – masculul alfa – este cel care face pasul în față și se apropie primul de sursă”, a transmis Romsilva într-un mesaj oficial.

Specialiștii subliniază că acest comportament este unul natural și reflectă ierarhia și rolurile bine definite din cadrul haitei. Lupii nu caută contactul cu oamenii și preferă să se retragă atunci când detectează prezența acestora. „Lupii nu caută contactul cu oamenii. Dimpotrivă, îl evită, iar noi încercăm constant să le respectăm spațiul”, au explicat reprezentanții Romsilva.

Datele științifice confirmă acest tip de comportament. Cercetările arată că lupii percep oamenii ca pe o amenințare și, în majoritatea cazurilor, aleg să evite orice apropiere, potrivit wwf.eu. Mai mult, un studiu recent a demonstrat că lupii reacționează mult mai rapid la prezența oamenilor decât la alți stimuli din natură: sunt de peste două ori mai predispuși să fugă și părăsesc zona mult mai repede atunci când aud voci umane.