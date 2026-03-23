Cât plătește o companie aeriană din Europa ca să-i convingă pe însoțitorii de zbor să plece: oferta vizează 4.000 de angajați

O companie aeriană europeană încearcă să reducă surplusul de personal oferind însoțitorilor de zbor compensații de peste 14.000 de lire sterline pentru a pleca voluntar, deoarece operează mai puține zboruri decât anticipase.

Este vorba despre Swiss International Air Lines, care le-a transmis angajaților două opțiuni: fie încetarea voluntară a contractului de muncă, fie o pauză temporară de la activitate.

Cei care aleg să părăsească compania până la 30 aprilie vor primi o sumă unică de aproximativ 14.249 de lire sterline, suma fiind ajustată în funcție de vechimea în muncă, potrivit publicației The Independent.

Oferta vizează aproximativ 4.000 de însoțitori de bord din baza de la Zurich.

În paralel, angajații cu o vechime de cel puțin șase ani pot opta pentru o pauză de minimum un an, cu garanția că își pot relua ulterior activitatea în cadrul companiei. Pentru această variantă sunt prevăzute, de asemenea, compensații financiare.

Reprezentanții companiei au precizat că astfel de opțiuni nu sunt o noutate, fiind disponibile de mai mult timp sub forma concediilor fără plată, a programului redus sau a perioadelor de pauză pe termen scurt, la care mulți angajați au apelat în funcție de situațiile personale.

În acest moment nu sunt planificate concedieri forțate, însă acestea rămân o măsură de ultimă instanță dacă soluțiile voluntare nu vor avea rezultatele așteptate.

Problemele au apărut pe fondul unor dificultăți tehnice la nivelul motoarelor și al lipsei de piloți, factori care au dus la reducerea numărului de zboruri. În anumite perioade, compania estimează un excedent de până la 300 de însoțitori de bord față de necesarul operațional.