Canicula din Portugalia a dus la peste 1.300 de decese în doar 20 de zile. Persoanele în vârstă, cele mai afectate

Canicula prelungită a avut efecte dramatice în Portugalia: temperaturile extreme au dus la 1.331 de decese, majoritatea în rândul persoanelor de peste 75 de ani. Potrivit autorităților sanitare, valurile de căldură au agravat bolile cronice și au afectat în special vârstnicii.

Mortalitate extremă din cauza căldurii: peste 1.300 de decese în doar 20 de zile.

Canicula extremă a fost asociată cu peste 1.300 de decese în Portugalia, înregistrate pe parcursul a 20 de zile consecutive. Între 27 iulie și 15 august au fost raportate 1.331 de decese în exces, grupa de vârstă de peste 75 de ani fiind afectată în mod special, potrivit Euronews.

Lunile iulie și august în Portugalia au fost marcate de mai multe avertizări de temperaturi ridicate, care au coincis cu o creștere semnificativă a mortalității.

Potrivit datelor analizate de ziarul Público din Sistemul de Informații al Certificatelor de Deces (SICO), au existat 20 de zile consecutive de mortalitate în exces între 27 iulie și 15 august, rezultând 1.331 de decese, ceea ce reprezintă o creștere relativă de 25%.

Conform Direcției Generale de Sănătate (DGS), decesele în exces au avut loc în toate regiunile țării, dar cu o incidență mai ridicată în nord, în zona centrală și în regiunea sudică Alentejo.

Persoanele în vârstă, cele mai afectate de căldura extremă care a lovit Portugalia

Autoritatea sanitară a precizat că temperaturile ridicate au fost principalul factor, favorizând deshidratarea și agravarea bolilor cronice, în special a celor cardiovasculare și respiratorii, în rândul persoanelor vulnerabile.

Dr. Ricardo Jorge arată că această mortalitate în exces a fost observată în special la persoanele vârstnice. Din cele 34 de zile cu mortalitate peste așteptări, înregistrate în lunile iulie și august, 29 au corespuns unor decese suplimentare în rândul persoanelor de peste 70 de ani.

DGS subliniază că grupa de vârstă de 75 de ani și peste, cu cea mai mare povară a bolilor și cea mai redusă capacitate fiziologică de adaptare la căldură, a fost cea mai afectată.

A 9-a cea mai călduroasă lună iulie din 1931 până în prezent

Luna iulie a fost deosebit de critică, cu două valuri de căldură (1–9 iulie și 25–31 iulie).

Institutul Portughez pentru Mare și Atmosferă (IPMA) a confirmat că a fost a 9-a cea mai călduroasă lună iulie din 1931 până în prezent, „cu valori ale temperaturii aerului cu peste 3°C mai mari decât media lunară în zilele de 3, 4, 30 și 31 iulie”.

În ciuda mortalității în exces, datele cumulate până la 18 august arată că numărul total al deceselor (77.292) este similar cu cel din aceeași perioadă a anului 2024 (76.849). Totuși, în acest an, luna iulie a ieșit în evidență prin cifrele ridicate, în timp ce anul trecut vârful mortalității s-a înregistrat în ianuarie, coincizând cu sfârșitul epidemiei de gripă.