Iranul le cere cetăţenilor din ţările arabe sprijin pentru localizarea a 11.000 de soldaţi americani desfășurați în Orientul Mijlociu

Agenţia de informaţii a Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) din Iran le-a cerut vineri cetăţenilor din ţările arabe să ofere informaţii despre soldaţii americani desfăşuraţi în Orientul Mijlociu, informează EFE.

Într-un comunicat de presă publicat de agenţia de ştiri Tasnim, IRGC a cerut localizarea a aproximativ 11.000 de soldaţi "împrăştiaţi" prin hoteluri şi locuri private din diverse regiuni din zonă şi să le furnizeze informaţii despre aceştia, scrie Agerpres.

"Americanii vor să-i folosească pe fraţii noştri arabi drept scuturi umane. Suntem obligaţi să identificăm poziţiile americanilor şi să-i atacăm", se arată în comunicat.

De asemenea, IRGC a îndemnat cetăţenii ţărilor arabe să nu găzduiască personal militar american în hoteluri, să stea departe de locurile unde se află aceştia şi să informeze cu exactitate despre "ascunzătorile lor".

Iranul a susţinut în mod constant că atacurile sale împotriva ţintelor din ţările arabe, în special cele din Golful Persic, cum ar fi Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain şi Qatar, sunt îndreptate exclusiv împotriva ţintelor şi bazelor americane.

În primul său mesaj în calitate de noul Lider Suprem al Republicii Islamice, emis joi, Mojtaba Khamenei a avertizat ţările vecine să închidă aceste baze "cât mai curând posibil" şi a ameninţat că aceste ţinte vor fi "inevitabil" atacate.