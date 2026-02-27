Cancelarul Germaniei se întâlnește săptămâna viitoare cu Trump la Washington. Despre ce vor discuta

Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi, 3 martie, cu președintele Donald Trump la Washington, unde va transmite „o poziţie europeană comună” în privinţa taxelor vamale americane şi a tensiunilor comerciale cu SUA.

Friedrich Merz „se consultă foarte strâns cu partenerii săi europeni”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului german, după ce luni Parlamentul European a suspendat examinarea acordului comercial cu Statele Unite, din cauza incertitudinilor apărute după invalidarea de către Curtea Supremă a tarifelor vamale impuse de Donald Trump, scrie News.ro.

Discuțiile din Biroul Oval vor aborda relațiile bilaterale, securitatea internațională, probleme comerciale și de concurență, inclusiv politica tarifară a SUA și impactul unei decizii recente a Curții Supreme.

Războiul din Ucraina va fi, de asemenea, probabil un subiect important. Merz ajunge în SUA luni, imediat după vizita în China.

În prima sa vizită la Casa Albă în calitatate de cancelar al Germaniei, Friedrich Merz i-a oferit președintelui american Donald Trump un cadou simbolic: o replică înrămată a certificatului de naștere al bunicului lui Donald Trump, Friedrich Trump, originar din Germania.

Gestul a fost interpretat ca un semn de respect și o încercare de a întări legăturile personale și diplomatice dintre cei doi lideri, în contextul unor relații transatlantice tensionate, notează The Guardian.

Întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi cancelarul german Friedrich Merz a avut loc pe 5 iunie 2025, la Casa Albă, iar principalele teme ale discuţiilor au fost conflictul din Ucraina, cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO și relațiile comerciale dintre SUA și Germania.

Friedrich Merz a subliniat angajamentul Germaniei de a aloca 3,5% din PIB pentru apărare și încă 1,5% pentru inițiative de securitate, inclusiv infrastructură și apărare cibernetică, răspunzând astfel solicitărilor anterioare ale lui Donald Trump privind contribuțiile aliaților NATO.