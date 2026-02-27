search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cancelarul Germaniei se întâlnește săptămâna viitoare cu Trump la Washington. Despre ce vor discuta

0
0
Publicat:

Cancelarul german Friedrich Merz se va întâlni marţi, 3 martie, cu președintele Donald Trump la Washington, unde va transmite „o poziţie europeană comună” în privinţa taxelor vamale americane şi a tensiunilor comerciale cu SUA.

Friedrich Merz și Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
Friedrich Merz și Donald Trump/FOTO: EPA-EFE

Friedrich Merz „se consultă foarte strâns cu partenerii săi europeni”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Guvernului german, după ce luni Parlamentul European a suspendat examinarea acordului comercial cu Statele Unite, din cauza incertitudinilor apărute după invalidarea de către Curtea Supremă a tarifelor vamale impuse de Donald Trump, scrie News.ro.

Discuțiile din Biroul Oval vor aborda relațiile bilaterale, securitatea internațională, probleme comerciale și de concurență, inclusiv politica tarifară a SUA și impactul unei decizii recente a Curții Supreme.

Războiul din Ucraina va fi, de asemenea, probabil un subiect important. Merz ajunge în SUA luni, imediat după vizita în China.

În prima sa vizită la Casa Albă în calitatate de cancelar al Germaniei, Friedrich Merz i-a oferit președintelui american Donald Trump un cadou simbolic: o replică înrămată a certificatului de naștere al bunicului lui Donald Trump, Friedrich Trump, originar din Germania.

Gestul a fost interpretat ca un semn de respect și o încercare de a întări legăturile personale și diplomatice dintre cei doi lideri, în contextul unor relații transatlantice tensionate, notează The Guardian.

Întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi cancelarul german Friedrich Merz a avut loc pe 5 iunie 2025, la Casa Albă, iar principalele teme ale discuţiilor au fost conflictul din Ucraina, cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO și relațiile comerciale dintre SUA și Germania.

Friedrich Merz a subliniat angajamentul Germaniei de a aloca 3,5% din PIB pentru apărare și încă 1,5% pentru inițiative de securitate, inclusiv infrastructură și apărare cibernetică, răspunzând astfel solicitărilor anterioare ale lui Donald Trump privind contribuțiile aliaților NATO.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
Meteorologii ANM anunță unde vor fi temperaturi mai mari decât cele normale. Prognoza detaliată
gandul.ro
image
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit cei mai bogați patroni din fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Un polițist de la „Crimă Organizată” vrea daune morale de 500.000 de lei de la Agenția Națională de Integritate. „Avere nejustificată” demonstrată cu acte și martori
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali anunță că a dat marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
observatornews.ro
image
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Ce este bine să faci pe 1 martie ca să ai noroc tot anul. Nu doar purtarea mărţişoarelor este importantă
playtech.ro
image
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Și în postul Paștelui poți mânca bine. Plăcințele ardelenești de post cu varză călită și boia. Delicioase, sățioase și ușor de preparat
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic