search
Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce urmează în Ungaria după rezultatul alegerilor parlamentare. Cum va fi ales noul premier și desemnat noul Guvern

0
0
Publicat:

Pentru prima dată, după 16 ani, Ungaria ar putea avea alte raporturi de putere în Adunarea Națională, parlamentul țării, dar și în Guvern. Rezultatele alegerilor vor arăta cine sunt cei 199 de parlamentari care vor reprezenta interesele politice ale votanților în următorii patru ani și vor vota premierul care va desemna noul Guvern.

parlament ungaria epa

Modalitatea prin care aceștia sunt aleși este o combinație de vot uninominal și un vot pe listă, iar rezultatele finale sunt anunțate în câteva zile din cauza algoritmului complicat prin care se calculează câștigătorii. Ca și în România există un prag electoral pentru a intra în parlament care este de 5%. 

Cum este organizat Parlamentul Ungariei

Adunarea națională funcționează pe sistemul de coaliții care, în funcție de procentele pe care le au la vot, se plasează fie la putere, fie în opoziție. Circumscripțiile decid 106 dintre parlamentari. Dintre candidații pe o anumită circumscripție, cel care întrunește cele mai multe voturi este declarat câștigător. 

Celelalte 93 de locuri în Parlament sunt decise în urma votului pe lista comună, pe care votează toți alegătorii din țară și cei din diaspora. Sistemul permite astfel ca după alegeri să existe și o pronunțare a curentelor politice. 

Pe de altă parte, este nevoie de mai multe voturi pentru a alege un deputat din Budapesta, unde sunt secții de votare cu peste 9500 de oameni pe listă decât în mediul rural, unde pot fi 10-20 de votanți. Condiția pentru a candida a fost de a strânge 500 de semnături. În cele 106 circumscripţii uninominale au fost înregistraţi 872 de candidaţi, dintre care 660 au fost deja validaţi până sâmbătă de către comisiile electorale.

În acest moment, peisajul politic din Ungaria este dominat de alianța conservatoare Fidesz-KDNP, aflată la guvernare sub conducerea lui Viktor Orbán, principalul partid de opoziție actual fiind Partidul Tisza (TISZA), condus de Péter Magyar. Alte partide notabile includ Mișcarea Patria Noastră (Mi Hazánk - extremă dreapta), Coaliția Democratică (DK) și Momentum. După rezultatul alegerilor urmează și o negociere strânsă între partide pentru a forma o nouă coaliție.

Numărul redus de parlamentari este o schimbare pe care Ungaria a făcut-o în 2011 prin schimbarea Constituției. Constituția Maghiară scrisă în 2011 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012 iar primele alegeri au avut loc în 2014. Din 1990 până la aceste alegeri numărul de parlamentari era de 386.

Adunarea Națională este organizată în 25 de comisii permanente care dezbat și raportează cu privire la proiectele de lege introduse și supraveghează activitățile miniștrilor. Curtea Constituțională a Ungariei are dreptul de a contesta legislația pe motive de neconstituționalitate la fel ca și în România și dă avize pozitive sau negative pe proiectele depuse de parlamentari.

Alegeri Ungaria FOTO Getty Images webp

Deputații aleg premierul

Sistemul politic maghiar este puternic influențat de sistemul electoral care favorizează partidele mari, oferind Fidesz o majoritate stabilă timp de 16 ani.

După alegerile parlamentare, președintele Ungariei propune un candidat pentru funcția de prim-ministru, de regulă liderul partidului sau al coaliției care a câștigat majoritatea locurilor în Parlament, rolul său fiind strict unul formal în acest proces de decizie.

În funcție de coaliția creată, premierul va desemna miniștrii care vor forma noul Guvern.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

