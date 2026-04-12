„Viktor Orbán scapă de Târgoviște”. CTP comentează alegerile din Ungaria: „Este prima înfrângere la scor a lui Trump”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat o postare pe Facebook în care susține că premierul ungar Viktor Orbán ar fi pierdut alegerile. Acesta folosește expresia „scapă de Târgoviște”, făcând referire la Revoluția din 1989 din România și la execuția lui Nicolae Ceaușescu.

În mesajul său, CTP afirmă că „Victor Orban scapă de Târgoviște. Olé-olé, olé, olé, Viktor Orban nu mai e!”, adăugând că „mă pregătesc să strig, ca în `89”.

CTP mai afirmă că premierul ungar încearcă să mascheze problemele economice ale Ungariei. În același timp, gazetarul menționează construcția unui stadion în localitatea natală a liderului ungar, pe care o compară cu proiectele din perioada comunistă.

„A împânzit mediul politic și de afaceri cu cimotiile și acoliții lui, creând o rețea de corupție la nivel de stat comparabilă cu a Ceaușeștilor. Încearcă să acopere situația economică a Ungariei, mai proastă decât a României, cu <dușmanul iestern>, UE-Ucraina. Până și un stadion a construit în comuna sa natală, aidoma lui Ceaușescu în Scornicești”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe FB.

Totuși, acesta subliniază o diferență majoră față de regimul Ceaușescu: „Un singur lucru nu a făcut: nu a sugrumat alegerile libere; în compensație, nu va fi împușcat”.

În aceeași postare, CTP face referire și la președintele american, afirmând că „este prima înfrângere la scor a lui Trump”. „E posibil ca Trump, trăgând învățăminte din ce se întâmplă cu Orban, să suspende sau să amâne sine die alegerile congresionale din toamnă. Oricum, este prima înfrângere la scor a lui Trump, ayatollahul mincinoșilor, care l-a susținut bombastic și fără rezerve pe Orban. Urmează cea cu Iranul, „distrus, desființat, terminat pe decenii”, a transmis CTP.

Reamitim că alegătorii din Ungaria au votat duminică, 12 aprilie, într-un scrutin parlamentar considerat decisiv pentru viitorul politic al premierului Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani.

După centralizarea a 37% din voturi, partidul de opoziție Tisza se apropie de pragul critic pentru o majoritate de două treimi în parlament. Estimările actuale indică 132 de mandate pentru Tisza – cu doar un loc sub nivelul de 133 necesar pentru controlul constituțional –, în timp ce alianța de guvernare Fidesz-KDNP ar obține aproximativ 59 de locuri, iar formațiunea de extremă dreapta Mi Hazánk – 8 mandate.