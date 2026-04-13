Reacție dură de la Moscova după alegerile din Ungaria: „UE se îndreaptă spre prăbușire”

Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria a stârnit reacții dure din partea oficialilor ruși. Kirill Dmitriev, reprezentant special al Kremlinului pentru investiții și cooperare economică, a declarat că schimbarea de putere de la Budapesta ar putea avea consecințe majore pentru Uniunea Europeană.

„Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X, comentând afirmațiile activistului britanic Tommy Robinson, care a susținut că Ungaria „a căzut” în urma rezultatului alegerilor.

Scrutinul din 12 aprilie a adus o schimbare majoră pe scena politică ungară. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut 138 din cele 199 de locuri din parlament, asigurându-și o majoritate solidă.

Astfel, liderul conservator Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, punând capăt unui regim de 16 ani la conducerea țării.

În discursul susținut în fața susținătorilor, Péter Magyar a transmis un mesaj pro-european: „Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat acesta, în fața mulțimii adunate la Budapesta.

Noul lider a cerut totodată demisia celor considerați apropiați de fostul guvern din instituțiile statului, semnalând intenția de a demara reforme ample.

Rezultatul alegerilor din Ungaria este privit ca un moment de cotitură pentru Europa Centrală, în timp ce reacțiile internaționale, inclusiv cele venite din Rusia, indică o posibilă intensificare a tensiunilor geopolitice.