Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Reacție dură de la Moscova după alegerile din Ungaria: „UE se îndreaptă spre prăbușire”

Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria a stârnit reacții dure din partea oficialilor ruși. Kirill Dmitriev, reprezentant special al Kremlinului pentru investiții și cooperare economică, a declarat că schimbarea de putere de la Budapesta ar putea avea consecințe majore pentru Uniunea Europeană.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Acest lucru va accelera pur și simplu prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a scris Dmitriev pe platforma X, comentând afirmațiile activistului britanic Tommy Robinson, care a susținut că Ungaria „a căzut” în urma rezultatului alegerilor.

Scrutinul din 12 aprilie a adus o schimbare majoră pe scena politică ungară. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut 138 din cele 199 de locuri din parlament, asigurându-și o majoritate solidă.

Astfel, liderul conservator Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, punând capăt unui regim de 16 ani la conducerea țării.

În discursul susținut în fața susținătorilor, Péter Magyar a transmis un mesaj pro-european: „Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat acesta, în fața mulțimii adunate la Budapesta.

Noul lider a cerut totodată demisia celor considerați apropiați de fostul guvern din instituțiile statului, semnalând intenția de a demara reforme ample.

Rezultatul alegerilor din Ungaria este privit ca un moment de cotitură pentru Europa Centrală, în timp ce reacțiile internaționale, inclusiv cele venite din Rusia, indică o posibilă intensificare a tensiunilor geopolitice.

