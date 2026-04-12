Alegeri în Ungaria. Poate fi dedus rezultatul alegerilor din datele privind prezența la vot în timpul zilei?

Experții avertizează că prezența la vot, în sine, nu permite o estimare clară a rezultatului final. De-a lungul timpului, partidul Fidesz a obținut victorii atât în condiții de participare ridicată, cât și scăzută. Distribuția votanților la nivel local poate influența semnificativ interpretarea datelor: o participare redusă într-o zonă favorabilă opoziției sau una ridicată într-un bastion al puterii poate schimba semnificația cifrelor brute.

Oficiul Electoral Național va publica datele privind prezența la vot la fiecare două ore (7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 19:00). Mai întâi, în jurul orei 8:00, va fi posibil să se vadă unde și cât de activi sunt alegătorii din țară, atunci când vor fi disponibile datele de la ora 7:00. Majoritatea analiștilor se așteaptă la o prezență record la vot, Endre Hann, directorul Medián, ar considera realistă o prezență de 74% , iar Róbert László, expert electoral la Political Capital, nu exclude o prezență mai mare de 75%. Prezența record la vot este indicată de faptul că tot mai mulți oameni ca niciodată doresc să voteze prin înregistrare sau la o misiune străină. Recordul de prezență la vot este deținut de alegerile din 2002, când 70,53% dintre alegători s-au prezentat la vot în primul tur și 73,51% în al doilea. În urmă cu patru ani, prezența la vot, inclusiv a maghiarilor din străinătate, era de 69,59%: din 7,75 milioane de alegători eligibili, 5,44 milioane s-au prezentat în cele din urmă la vot.

Nu chiar. De exemplu, Fidesz a câștigat alegeri atât cu prezență mare, cât și cu prezență mică. De asemenea, este dificil să se tragă concluzii despre rezultatul final al alegerilor bazându-se exclusiv pe datele privind prezența la vot, deoarece este posibil ca prezența la vot să fie scăzută într-o circumscripție considerată mai orientată spre opoziție, deoarece susținătorii Fidesz vor sta acasă într-o proporție mai mare decât în ​​2022 și invers. Sau, de exemplu, prezența la vot va fi mare într-un district considerat favorabil Fidesz, deoarece polițiștii devin mai activi. Cu toate acestea, evoluția prezenței la vot pe parcursul zilei poate fi cu siguranță un feedback important pentru partide, în ceea ce privește cât de bine a avut succes mobilizarea lor și unde mai trebuie să-i convingă pe alegători să meargă la vot. Anomaliile din datele privind prezența la vot pot indica chiar și fraudă electorală .

Care sunt relațiile de putere?

Sondatorii de opinie independenți măsoară un avantaj stabil pentru Tisza de mai bine de un an, cel mult amploare a acestuia fluctuand oarecum. Cu toate acestea, potrivit unor institute apropiate guvernului, Fidesz este creditat câștigător.

Estimarea mandatelor publicată miercuri de Median a sintetizat rezultatele a cinci măsurători reprezentative, iar aceasta proiecta deja un procent stabil de două treimi pentru Tisza. Conform estimării Median, partidul lui Péter Magyar se poate aștepta la 138-143 de mandate, în timp ce Fidesz poate câștiga 49-55 de mandate. Pe baza cifrelor Median, Fidesz ar suferi o înfrângere mai severă decât opoziția unită din 2022, când alianța de partid condusă de Péter Márki-Zay a câștigat doar 57 de mandate. Potrivit Median, Mi Hazánk va intra probabil în parlament, cu șanse de 5 sau 6 mandate.

Între timp, partidul pro-guvernamental Nézőpont este creditat cu 66 de mandate individuale și 39 pentru Tisza. Interesant este că, conform calculelor lui Nézőpont, mai mulți politicieni cunoscuți din Fidesz ar putea, de asemenea, să eșueze în districtele lor: pe baza estimărilor mandatelor lor, nici Tamás Menczer, directorul de comunicare al Fidesz, și Eszter Vitályos, purtătoarea de cuvânt a guvernului, nu ar câștiga individual.

Câștigă alegerile persoana care obține cele mai multe voturi?

Nu este atât de simplu, scrie Telex.hu. Din cauza distorsiunilor sistemului electoral, Tisza ar putea avea nevoie de un avantaj de până la 5 puncte procentuale pentru a schimba guvernul. Într-un caz extrem, se poate crea situația în care Tisza câștigă alegerile pe liste, adică primește mai multe voturi, dar Fidesz câștigă majoritatea în ceea ce privește mandatele. De obicei, există mai puțini oameni care locuiesc în circumscripții favorabile Fidesz, iar alegătorii opoziției au fost concentrați în districte mai mari. În practică, aceasta înseamnă că sunt necesare mai puține voturi pentru a câștiga un district Fidesz decât într-unul opoziției. Disproporționalitatea poate înclina un avans Tisza cu până la 2-3 puncte procentuale înapoi în favoarea Fidesz. În plus, există deja menționatul mandat al minorității, iar în alegerile anterioare, așa-numita compensație a câștigătorului a ajutat, de asemenea, Fidesz. Analiștii estimează că Tisza va avea nevoie de 58-60 de mandate individuale pentru a câștiga.

De ce este importantă compensarea câștigătorului?

Esența compensației câștigătorului constă în faptul că, în cele 106 circumscripții electorale individuale, nu numai voturile exprimate pentru candidații pierzători sunt adăugate pe lista națională a partidului lor ca voturi fracționare, ci partidul câștigător primește și voturile exprimate în exces față de cele necesare pentru a câștiga un mandat, adică diferența de voturi dintre primul și al doilea loc. Conform exemplului din ghidul electoral Political Capital , dacă candidatul câștigător a primit 20.000 de voturi, cel de pe locul doi a primit 15.000, deci partidul candidatului câștigător primește și cele 4.999 de voturi suplimentare care nu au fost necesare pentru victoria individuală. În ultimele trei alegeri, Fidesz-KDNP a obținut doar 5-6 mandate suplimentare pe listă datorită compensației câștigătorului, care a contribuit, de asemenea, în mare măsură la obținerea a două treimi consecutive. După cum sugerează și numele său, compensația câștigătorului îl ajută pe câștigătorul actual, nu în mod specific pe Fidesz. Ideea este că, datorită compensației câștigătorului, nu contează cu adevărat cu ce marjă câștigă candidații individuali ai Tisza și Fidesz în fața celuilalt. În circumscripțiile electorale restrânse, participarea partidelor mici nu numai că poate decide soarta mandatului, dar poate influența și mărimea compensației câștigătorului.

Când vor fi știute rezultate?

Acest lucru depinde și de cât de strânse vor fi alegerile. În 2022, rezultatul a fost clar, Viktor Orbán și-a ținut discursul victoriei târziu în ziua alegerilor. Secțiile de votare se închid duminică la ora 19:00 (20.00 ora României), după care vor începe numărarea voturilor. Primele rezultate parțiale ar putea sosi chiar de la ora 20:00 (21 ora României), acum patru ani primele date au apărut în jurul orei locale 21:00. Vom vedea mai întâi rezultatele listelor. Potrivit NVI, aproximativ 92-95% din voturile exprimate pentru lista națională vor fi numărate în seara votului, în timp ce 94-97% din voturile exprimate pentru candidații din circumscripții individuale vor fi numărate, dar acest lucru depinde și de prezența la vot.

Va afecta ceva faptul că nu toate voturile sunt numărate duminică seara?

O procesare completă a voturilor în majoritatea circumscripțiilor electorale este așteptată doar în câteva zile, deoarece voturile exprimate la misiunile străine și prin înregistrare vor fi numărate până pe 18 aprilie. Aceste voturi ar putea chiar să răstoarne votul în mai multe circumscripții electorale individuale în cazul unui vot strâns.

De exemplu, dacă vedem duminică seara că candidatul Fidesz conduce cu 300 de voturi într-o circumscripție electorală și există 1.500 de alegători transferați și alegători din reprezentanțe străine, atunci acea circumscripție electorală se va schimba cel mai probabil. Marea majoritate a celor care votează în reprezentanțele străine și a alegătorilor transferați simpatizează cu opoziția. A existat un exemplu similar de schimbare de poziție acum patru ani, când circumscripția electorală numărul 13 din Budapesta s-a schimbat în favoarea lui Zoltán Vajda, candidatul opoziției unite. NVI a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că, în cazul unui rezultat strâns, rezultatul alegerilor se poate schimba ulterior în unele circumscripții electorale sau pe lista națională.

Căror districte merită să le acordăm atenție?

În calitate de candidat la funcția de prim-ministru al districtului Tisza, Péter Magyar candidează și ca parlamentar individual, în circumscripția electorală Budapesta 3, centrată pe Hegyvidék. Prim-ministrul a candidat ultima dată ca parlamentar individual la alegerile din 1994, când a reușit să termine doar pe locul trei în primul și al doilea tur, în spatele candidaților MSZP și SZDSZ din Székesfehérvár. Ar fi o surpriză uriașă dacă Magyar nu ar câștiga în districtul Buda, care va fi deja considerat al opoziției din 2022, dar procentul de victorie va fi mai interesant.

Printre candidații individuali ai Fidesz se numără miniștri și secretari de stat, iar victoria este o chestiune de prestigiu și pentru aceștia, datorită rolului lor guvernamental și recunoașterii naționale. Tibor Navracsics, ministrul Administrației Publice și Dezvoltării Regionale, ar putea avea cariera politică încheiată duminică dacă nu câștigă în districtul Tapolca (Veszprém 3), deoarece nu a fost inclus pe lista națională a Fidesz la propria cerere. Ministrul Justiției, Bence Tuzson, candidează în circumscripția Pest 5, cu sediul în Dunakesz, secretarul de stat Péter Takács candidează în circumscripția Veszprém 4, cu sediul în Pápa, ministrul Culturii și Inovării, Balázs Hankó, candidează în circumscripția Pest 6, cu sediul în Gödöllő, iar secretarul de stat Attila Fülöp candidează în circumscripția Budapesta 4, din districtul 2.

Rezultatul de la Debrețin, care este în mod tradițional considerat unul dintre fortărețele puternice ale Fidesz, poate avea și o semnificație simbolică. Fidesz nu a pierdut nicio alegere parlamentară sau locală aici din 1998. Pentru alegerile actuale, partidul de guvernământ i-a înlocuit pe toți cei trei candidați ai săi de la Debrecen : Lajos Kósa, László Pósán și László Tasó vor fi înlocuiți de Lajos Barcsa, Diána Széles și Szabolcs Antalés Antalé, în aprilie. , a dat totuși circumscripțiile 1 și 2 Tisei.

De asemenea, merită atenție orașului Eger (Heves 1), deoarece în fiecare dintre cele nouă alegeri parlamentare organizate de la schimbarea regimului, partidul al cărui candidat a câștigat un mandat în circumscripția respectivă a format guvernul. Poate că nu este o coincidență faptul că atât Péter Magyar, cât și Viktor Orbán au făcut campanie electorală în Eger în timpul turneelor ​​lor în țară . Din 2010, Fidesz a câștigat întotdeauna în Eger, iar în 2022, Gábor Pajtók a obținut peste 52% din voturi.