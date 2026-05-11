Zeci de pasageri de pe nava de croazieră lovită de un focar de hantavirus au părăsit Tenerife

Zeci de pasageri și membri ai echipajului din țări din întreaga lume au fost evacuați de pe o navă de croazieră aflată în centrul unui focar mortal de hantavirus.

Pasagerii spanioli, îmbrăcați în pelerine albastre din plastic și cu bonete de protecție pe cap, fuseseră deja coborâți de pe vas de echipe medicale îmbrăcate în costume de protecție, după ce au fost testați pentru depistarea infecției. Ulterior, aceștia au fost transportați cu autocarele la aeroportul din Tenerife, potrivit The Guardian.

Nava a ajuns în Insulele Canare în primele ore ale dimineții de duminică, având la bord 146 de persoane, după ce trei oameni au murit din cauza virusului, iar alți opt s-au îmbolnăvit.

Nicio altă persoană aflată la bord nu prezenta simptome, însă pasagerii și membrii echipajului au fost izolați în cabine timp de mai multe zile pentru a limita răspândirea virusului, care se transmite doar prin contact foarte apropiat.

Fiecare persoană era verificată pentru hantavirus, care poate provoca simptome asemănătoare gripei și poate duce, în unele cazuri, la insuficiență respiratorie și moarte.

Cei 19 pasageri și trei membri ai echipajului din Marea Britanie urmau să fie transportați cu avionul în carantină la spitalul Arrowe Park din Wirral.

Zboruri de repatriere

Au fost organizate zboruri separate pentru cetățenii altor state, pentru repatrierea pasagerilor și membrilor echipajului în țările lor de origine.

Guvernul spaniol și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au precizat că pasagerii și echipajul nu vor intra în contact cu populația din Tenerife.

Guvernul a confirmat că 14 cetățeni spanioli au aterizat duminică seara pe aeroportul din Madrid. Au urmat zboruri cu pasageri din Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia, Grecia, Canada, Turcia, Franța, Irlanda și Statele Unite.

Premierul Franței a anunțat duminică faptul că una dintre cele cinci persoane de naționalitate franceză repatriate prezenta simptome ale bolii.

„Acești cinci pasageri au fost imediat plasați în izolare strictă până la noi ordine”, a scris Sebastien Lecornu pe platforma X, adăugând că va emite ulterior, duminică, un decret prin care vor fi autorizate măsurile de izolare necesare pentru protejarea populației.

În Statele Unite, Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane a transmis că, dintre cei 17 americani repatriați de pe navă, unul prezenta simptome ușoare, iar altul a avut un rezultat PCR slab pozitiv pentru tulpina Andes a virusului.

Autoritățile spaniole au precizat că un avion olandez de realimentare urma să preia luni orice pasager care nu fusese încă evacuat. Ultimul zbor programat urma să fie către Australia, cu șase persoane la bord, luni după-amiază.

Guvernul Filipinelor, țara cu cele mai multe persoane aflate pe navă, a confirmat că, dintre cei 38 de membri filipinezi ai echipajului, 24 erau însoțitori și personal hotelier. Aceștia urmau să fie transferați în Olanda cu două zboruri din Tenerife și să înceapă perioada de carantină acolo.

Un purtător de cuvânt a declarat că ceilalți 14 membri ai echipajului erau angajați în zona de punte și motoare și făceau parte din personalul esențial rămas la bord pentru a aduce nava în portul Rotterdam.

Persoanelor evacuate li s-a cerut să stea în izolare timp de 42 de zile de la momentul posibil al expunerii, care, pentru majoritatea pasagerilor, avusese loc cu multe zile înainte.

Nava MV Hondius este ancorată puțin în largul portului comercial sudic Granadilla. Pasagerii au fost transportați la chei în grupuri de câte cinci până la zece persoane, cu o ambarcațiune mică, doar atunci când avioanele erau deja pregătite pe pistă pentru a-i prelua, a declarat președintele Insulelor Canare, Fernando Clavijo.

Pentru unele țări nu fuseseră încă organizate zboruri, autoritățile încercând în grabă să găsească aeronave disponibile duminică. Vânturile din largul insulei urmau să se intensifice începând de luni, ceea ce însemna că persoanele pentru care nu se găseau zboruri ar putea rămâne blocate la bord.

Zeci de cazuri raportate anual în Ucraina

În contextul epidemiologic actual, autoritățile din Ucraina reamintesc că țara înregistrează anual zeci de cazuri de infecție cu hantavirus, un agent patogen transmis exclusiv de la rozătoare la oameni. Riscul de îmbolnăvire apare prin contactul cu suprafețe, alimente sau praf contaminat cu excrementele animalelor infectate. Pentru a preveni infectarea, specialiștii recomandă evitarea măturării uscate în spațiile unde pot exista rozătoare, optându-se în schimb pentru curățarea umedă cu dezinfectanți și utilizarea echipamentului de protecție.

OMS dă asigurări că nu va fi declanșată o nouă pandemie

Autoritățile au încercat să transmită clar că virusul, deși grav, nu va provoca o nouă pandemie. Totuși, directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fost întrebat la o conferință de presă organizată sâmbătă seara în Tenerife dacă permiterea deplasării pasagerilor în întreaga lume și bazarea pe autoizolarea acestora, fără supraveghere, ar putea provoca noi focare.

„Pe baza evaluării noastre, ceea ce spuneți nu se va întâmpla”, a răspuns acesta.

În port, Javier Padilla Bernáldez, secretarul de stat pentru sănătate al Spaniei, a declarat că la bordul navei nu se efectuează teste PCR, iar persoanelor aflate pe vas li se măsoară temperatura și completează un chestionar medical destinat identificării simptomelor de hantavirus.

Nava de croazieră polară a ajuns în Insulele Canare după ce a rămas mai multe zile blocată în largul orașului Praia, capitala statului Capul Verde. Autoritățile locale nu au permis acostarea navei, de teama unui focar extins care ar fi putut depăși capacitatea sistemului medical al micii națiuni insulare.

OMS a transmis că temerile privind o nouă pandemie sunt nefondate, deoarece hantavirusurile nu se răspândesc la fel de rapid precum Covid-19, iar tratamentul este foarte eficient dacă virusul este depistat suficient de devreme.