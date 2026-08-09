Un copil în vârstă de 11 luni a fost filmat în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pe un drum deschis circulației publice din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea.

Copilul filmat la volan SURSA video: Facebook Ziarul de Vrancea

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că incidentul a avut loc în ziua de 1 august, în comuna Slobozia Bradului, din Vrancea. Din filmare se vede cum un copil de doar 11 luni se află la volanul unei mașini care circulă pe un drum public.

În mașină se afla pe locul din dreapta față un alt minor, în vârstă de 15 ani, iar imaginile au fost filmate de mama copilului de la volan, în vârstă de 17 ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere.

Totodată, IPJ Vrancea a anunțat că, având în vedere vârsta copilului și situația constatată, polițiștii vor sesiza Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, instituție care urmează să evalueze situația minorului.