Garda Civilă din Spania a salvat un bărbat în vârstă de 67 de ani, din localitatea Arroyo del Ojanco, care a rămas blocat timp de două zile în albia unui pârâu.

Totul a început joi după-amiază, când bărbatul a ieșit la plimbare și a căzut accidental în apă. Din cauza terenului accidentat, cu pante abrupte și acces dificil, acesta nu a reușit să iasă singur, relatează presa spaniolă.

Și-a petrecut noaptea în albia pârâului, iar vineri a mers aproximativ cinci kilometri de-a lungul cursului de apă, încercând să ajungă spre centrul localității și să găsească o cale de ieșire. În cele din urmă, însă, nu a reușit.

Epuizarea provocată de loviturile suferite în urma căderii, combinată cu temperaturile ridicate din timpul valului de căldură, l-a obligat să se oprească la aproximativ 200 de metri de localitate.

Abia sâmbătă, în jurul orei 21:00, un trecător i-a auzit strigătele de ajutor și a alertat Garda Civilă. Potrivit unui comunicat al instituției, agenții l-au găsit pe bărbat „într-o stare evidentă de slăbiciune, dezorientat și cu multiple traumatisme”.

Sursa X / Guardia Civil

Din cauza dificultății intervenției, mai mulți localnici au participat la operațiunea de salvare. Aceștia au improvizat un sistem de corzi și au folosit o plasă pentru culesul măslinelor pentru a-l scoate din albia pârâului.

După ce a fost recuperat, bărbatul a fost transportat la Spitalul de Înaltă Rezoluție La Puerta de Segura, unde a primit îngrijiri medicale.