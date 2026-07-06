search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un pescar a supraviețuit opt zile în Oceanul Pacific după ce i s-a stricat motorul bărcii. „Noaptea nu puteam face nimic. Înghețam de frig”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un pescar din Insulele Cook a plutit în derivă pe Oceanul Pacific timp de opt zile, după ce ambarcațiunea sa a rămas fără motor. Bărbatul a fost salvat în cele din urmă în urma unei operațiuni coordonate de autoritățile din Noua Zeelandă, iar ulterior a povestit prin ce a trecut.

Junior Apiuta Apiuta/FOTO: Captură video Youtube/The Guardian
Junior Apiuta Apiuta/FOTO: Captură video Youtube/The Guardian

Totul a început pe 11 iunie, când Junior Apiuta Apiuta, originar din insula Pukapuka, din Insulele Cook, a plecat la pescuit după un meci de volei, scrie The Guardian.

Insula se află la jumătatea distanței dintre Noua Zeelandă și Hawaii. Vântul sufla puternic, iar Apiuta a urmărit un stol de păsări care zburau deasupra apei, semn că în zonă se aflau pești. La scurt timp însă, motorul a început să dea rateuri.

„Scotea un sunet ca și cum tușea”, își amintește el.

Motorul pornea și se oprea intermitent, iar până atunci reușise să prindă doar câțiva pești. Odată cu lăsarea întunericului, motorul s-a oprit complet. Apiuta nu avea uneltele necesare pentru a-l repara, iar vântul devenea tot mai puternic.

„M-am gândit: «Să sar în apă și să înot până la insulă?» Dar nu cred că aș fi reușit”, a povestit el. Așa că a rămas în barcă. În prima noapte petrecută singur, pescarul era preocupat doar de ce avea de făcut pentru a supraviețui.

Cum a supraviețuit timp de opt zile

Prima noapte nu a fost la fel de grea ca zilele care au urmat”, spune el. Zilele următoare, Apiuta s-a confruntat cu o mare agitată, frig pătrunzător și ploi neîncetate. În timp ce valurile se izbeau de barcă, stătea cât mai jos pentru a nu fi măturat de ape.

„Valurile erau uriașe”, își amintește el.

În timpul furtunii, tot ce putea face era să mențină barca în echilibru și să scoată apa care pătrundea în ambarcațiune.

A supraviețuit cu puținele provizii pe care le avea la bord: două sticle cu apă, o găleată, echipament de pescuit, o ladă frigorifică și un cearșaf. S-a hrănit cu bucăți mici de pește crud, pe care le prindea, și a colectat apa de ploaie în găleată pentru a se hidrata.

Pentru a se proteja de frig, s-a învelit cu cearșaful și a folosit lada frigorifică drept adăpost improvizat.

Noaptea nu puteam face nimic. Înghețam de frig”, a spus el.

Pe tot parcursul încercării, Apiuta s-a rugat și a sperat că va fi observat de o navă. În a treia zi a zărit o ambarcațiune și a încercat să ajungă la ea, însă vântul l-a îndepărtat. În a opta zi, a auzit zgomotul unui avion și și-a dat seama că salvarea era aproape.

„Mi-am spus: «Poate a venit salvarea mea»”, a povestit el.

Avionul Forțelor Aeriene ale Noii Zeelande a localizat zona în care se afla și a alertat navele din apropiere. La scurt timp, o navă taiwaneză de pescuit l-a găsit și l-a salvat, după opt zile petrecute în derivă pe Oceanul Pacific. Odată ajuns în siguranță, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și sune partenera și să-i spună că este bine.

„Primele cuvinte pe care i le-am spus au fost: «Iubito, sunt bine»”, a povestit el.

Spune că va continua să pescuiască, însă cu mult mai multă prudență. „Să nu uitați lanterna, vesta de salvare și pelerina de ploaie. Și spuneți o rugăciune înainte să plecați la pescuit”, este sfatul său.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Ironie maghiară. Fostul premier autocrat Viktor Orban îl acuză pe noul prim-ministru Peter Magyar de dictatură
stirileprotv.ro
image
Cum a reușit Viorel Pașca să se infiltreze în administrația locală. Fiul său ajuns viceprimar PNL făcea calcule de profitabilitate în afacerea cu bătrâni
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Haaland, trei cuvinte după ce a eliminat Brazilia. Postarea a devenit virală și a strâns milioane de like-uri
fanatik.ro
image
Campionii pensiilor speciale de peste 10.000 de euro: cel mai tânăr beneficiar, ieșit din activitate la 49 de ani
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
digisport.ro
image
Un reputat paleoclimatolog avertizează că România riscă să intre într-o criză a apei fără precedent. „Am măsurat 20°C în Groenlanda”
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
observatornews.ro
image
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
cancan.ro
image
SIE, controlat de 3 parlamentari cu 10.000 lei pensie militară. Unul dintre ei a fost condamnat la închisoare
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Câți bani putea încasa lunar Viorel Pașca de pe urma pacienților vulnerabili. Procurorii vorbesc despre pensii, indemnizații, ajutoare și donații
playtech.ro
image
Secretul succesului norvegienilor! Cum să bați Brazilia cu un jucător șomer
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Carlo Ancelotti și-a explicat decizia, după ce a scandalizat toată Brazilia la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Ioana Ginghină a spus adio extensiilor. Cum arată vedeta acum, după schimbarea de look
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Alertă de la ANM. Vine URGIA! Ce zone sunt vizate de fenomenele extreme!
romaniatv.net
image
Horoscop 6 Iulie. Ziua în care ghinionul se poate transforma în cel mai mare noroc 
mediaflux.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă
click.ro
image
Cabral dezvăluie secretul transformării sale. Cum a slăbit 32 de kilograme fără injecții: „Am ales varianta mai grea”
click.ro
image
Cristina Șișcanu, reacție la criticile lui Cătălin Botezatu asupra influencerilor. „Să o lăsăm mai moale cu etichetele”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
Madonna foto Profimedia jpg
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii
clickpentrufemei.ro
Curtea Husarilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că actuala Curte a Husarilor făcea parte din sistemul de fortificații al Castelului Corvinilor încă din secolul al XV-lea?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Premiile Oscar. Pelicula în care joacă Sebastian Stan a făcut un pas uriaș spre cea mai râvnită statuetă

OK! Magazine

image
„Creatori de toxicitate și haos”, Meghan și Harry îi dau o nouă lovitură Regelui! Ce au decis în privința lui Archie și Lilibet

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială