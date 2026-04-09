Stare de alertă prelungită la Salina Praid: autoritățile interzic accesul în Canionul de sare și monitorizează zona până pe 8 mai

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) al comunei Praid a decis prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, până pe 8 mai, ca urmare a fenomenelor înregistrate în perimetrul minier al Salinei Praid.

Măsura implică, printre altele, interzicerea accesului populației în zona afectată și în Canionul de sare, potrivit unei informări transmise joi de Prefectura Harghita.

Hotărârea nr. 4 din 8 aprilie prevede mobilizarea tuturor forțelor și resurselor necesare pentru menținerea în siguranță a perimetrului minier, informarea constantă a populației și sprijinirea instituțiilor implicate în readucerea obiectivului la starea inițială, potrivit Gazeta de Sud.

Totodată, se va acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval, dacă situația o va impune.

Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” monitorizează permanent evoluția fenomenului, inclusiv parametrii apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval.

Autoritățile recomandă populației să respecte restricțiile și să se informeze prin canalele oficiale despre situația din zonă.