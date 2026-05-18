Alexis Tsipras, fost prim-ministru grec în perioada crizei, va înfiinţa un nou partid

Fostul prim-ministru grec Alexis Tsipras, fostă figură a stângii radicale şi a mişcării antiausteritate din Europa, şi-a anunţat luni revenirea în politică odată cu lansarea unui nou partid, pe 26 mai, în perspectiva alegerilor prevăzute pentru anul viitor.

Alexis Tsipras, în vârstă de 51 de ani, a publicat pe Facebook un videoclip în care se văd din spate doi băieţi în tribunele unui stadion de fotbal, purtând tricouri cu numerele 26 şi 5. „Acum este momentul”, a scris el, fără a dezvălui numele noii sale formaţiuni politice, scrie News.

Alexis Tsipras a fost numit prim-ministru în momentul culminant al crizei financiare din Grecia, în ianuarie 2015, în urma alegerilor parlamentare câştigate de partidul său, pe atunci de stânga radicală, Syriza.

Numit pe baza promisiunii de a pune capăt austerităţii bugetare, el a fost în cele din urmă obligat, câteva luni mai târziu, să continue măsurile de austeritate, sub presiunea creditorilor, în special a Uniunii Europene şi a Germaniei.

Grecia a reuşit apoi să iasă din criza financiară.

Tsipras a părăsit puterea după înfrângerea electorală din 2019 în faţa principalului său adversar, actualul prim-ministru Kyriakos Mitsotakis, şi a partidului său de dreapta, Noua Democraţie (ND). După o a doua înfrângere gravă în 2023 - la o diferenţă de 20 de puncte faţă de ND -, Alexis Tsipras, contestat şi de colegii săi, a demisionat de la conducerea Syriza şi a dispărut aproape complet de pe scena politică, rămânând totuşi deputat.

În octombrie anul trecut, el şi-a părăsit însă locul din Parlament şi, de atunci, zvonurile privind intenţia sa de a crea un nou partid au luat amploare, pe fondul scăderii popularităţii partidului ND aflat la putere, din cauza creşterii preţurilor şi a unei serii de scandaluri. În prim-plan se află cel al subvenţiilor agricole, care face obiectul unei anchete a Parchetului European, precedat de un altul, privind interceptările telefonice care vizează membri ai guvernului, jurnalişti şi pe şeful opoziţiei, liderul socialist Nikos Androulakis.

La acest context se adaugă o furie larg răspândită faţă de lentoarea anchetei privind cea mai gravă catastrofă feroviară din istoria Greciei, care a făcut 57 de morţi în 2023 şi al cărei proces al presupuşilor responsabili a început abia în martie.

Cu toate acestea, ND rămâne deocamdată în fruntea sondajelor, într-un peisaj politic fragmentat.

Maria Karystianou, figură emblematică a tragediei feroviare din 2023 şi mama uneia dintre victime, urmează să-şi lanseze, de asemenea, noul partid pe 21 mai.