Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
UDMR, între ciocan și nicovală - De ce victoria lui Péter Magyar ar complica situația Uniunii la București

Alegerile parlamentare de luna viitoare din Ungaria ar putea marca, în premieră, sfârșitul erei Viktor Orban. Deși sondajele indică un posibil eșec pentru actualul premier, politologul Cristian Pârvulescu avertizează că tabăra opoziției, condusă de Péter Magyar, subestimează votul diasporei. În acest context, în timp ce Bucureștiul pare să mizeze pe continuitatea de la Budapesta, experții sugerează că o schimbare de regim ar fi, de fapt, în avantajul României.

Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Viktor Orban, la Congresul UDMR FOTO Inquam / Simion Tătaru

„Nu-i totuna, pentru o Românie democratică, dacă Viktor Orbán va fi prim-ministru sau Peter Magyar. Spun asta în condițiile în care sunt conștient că, deși sondajele de opinie sunt nefavorabile FIDESZ și lui Orbán, ViKtor Orbán are prima șansă”, subliniază politologul Cristian Pârvulescu pentru „Adevărul”.

Politologul remarcă faptul că „autoritățile române par să mizeze pe victoria lui Viktor Orbán. În orice caz, prim-ministrul pare să creadă în această victorie și să ajute la această victorie”, spune acesta, amintind de vizita din 5 decembrie a premierului Ilie Bolojan la Budapesta. „Se întâmplat cu 5 luni înainte alegerilor. Deci a fost un semnal politic”, concluzionează politologul.

Un moment oportun pentru România

O victorie a lui Peter Magyar ar aduce o situație mai complicată pentru UDMR, prezent în coaliția Executivului român, este de părere politologul. „Dar pentru noi, pentru România, ar fi un semnal pozitiv în sensul altor evenimente electorale care au avut loc în ultimile săptămâni de la votul din Slovenia, de duminică, la referendumul pentru Justiție din Italia, care arată o slăbire a poziției trumpiștilor. (...)

Pentru noi ar fi oportun pentru a ne orienta și mai clar spre valorile democrației europene. Pe câtă vreme, o victorie a lui Viktor Orbán ne-ar împinge din ce în ce mai mult într-o zonă de incertitudine democratică de care Rusia nu poate decât profita. Pentru că nu putem uita nicio clipă că Viktor Orbán este cel mai bun aliat al lui Vladimir Putin. Viktor Orbán urmărește, de fapt, alături de Vladimir Putin și de Donald Trump, o destructurare a ordinii politice internaționale actuale în favoarea creșterii influenței Ungariei. O creștere a influenței Ungariei, care ar deveni moștenitoare a Imperiului Austro-Ungar. Nu este vorba de reconstruirea Ungariei Mari, ci este vorba de creșterea influenței. Efectiv, Ungaria este deja o prezență activă, mult peste puterea sa economică și politică, în Balcani. Deci, nu e totuna”.

Rolul UDMR

Rolul UDMR în alegerile din Ungaria rămâne un subiect discret în România, deși are implicații regionale majore. Cu un Kelemen Hunor care susține deschis FIDESZ, comunitatea maghiară de aici devine un pion esențial în strategia electorală a Budapestei.

„În Transilvania sunt înregistrați peste 300.000 de alegători maghiari, care pot vota în Ungaria și apreciez că totalul alegătorilor maghiari din afară a granițelor poate ajunge la 600.000, în condițiile în care prezența medie normală în Ungaria este undeva la 5.5 milioane de alegători. Poate să fie o contribuție între 8 și 12% din voturile totale. Deci poate schimba rezultatul”, mai arată politologul Cristian Pîrvulescu.

Aceste calcule, referitoare la votul diasporei, sunt subestimate de tabăra adversă din Ungaria, atrage atenția Cristian Pîrvulescu. „Magyar ar trebui să recalibreze politica maghiară într-un sens mult mai european. Nu știu dacă va putea și în continuare sunt destul de rezervat în legătură cu posibilitatea reală de victorie, pentru că sondajele de opinie nu măsoară foarte bine ceea ce se întâmplă în afară. Și, mă rog, ei își fac iluzia, mulți dintre ei, că contribuția votului din diaspora maghiară va fi de undeva în jur de 1-2%, el poate ajunge până la 12%, ceea ce e cu totul altceva”, subliniază politologul.

„Majoritatea maghiarilor din Transilvania, datorită rețelelor sociale, sunt sub influență directă a propagandei de la Budapesta” – Cristian Pîrvulescu, politolog

Dacă pentru România, un eșec al lui Viktor Orban este departe de a fi o pierdere, pentru UDMR, lucrurile stau însă complet diferit, subliniază politologul:

UDMR a fost obligat de Viktor Orban să-și schimbe direcția politică și conducerea, pentru că la începutul domniei neîntrerupte a lui Viktor Orban, care are deja 16 ani. Viktor Orban a fost 20 de ani prim-ministru, pentru că a mai fost și între 1998 și 2002 și a venit și din 2010 până astăzi. La începutul domniei sale, președinte UDMR era Marco Bella, care avea o poziție mult mai clar-democratică. Schimbarea a avut loc pentru că Viktor Orban a refuzat categoric să mai colaboreze cu UDMR, a încercat chiar să susțină dizidențe în România, dizidențe anti-UDMR și în final a înțeles că se poate baza pe actuala conducere a UDMR.

De fapt, problema UDMR este simplă. UDMR este foarte probabil, la nivelul conducerii, mult mai pro-european decât a fost sau o să fie FIDESZ. Dar majoritatea maghiarilor din Transilvania, datorită rețelelor sociale, sunt sub influență directă a propagandei de la Budapesta. Deci UDMR este obligat să se adapteze acestei situații. Trebuie să spunem că Mugyar a făcut încercarea de a se apropia de maghiari din Transilvania, dar n-a reușit”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
digi24.ro
image
Ciclonul Deborah a făcut prăpăd în mai multe județe. A plouat în 48 de ore cât în două luni de primăvară
stirileprotv.ro
image
Ce salarii primesc, în 2026, casierii din benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR
gandul.ro
image
Cum ar reacționa România în cazul unui atac cu rachete? Radu Miruță: „Nu mă aștept ca într-o dimineață să se întâmple ceva pentru care România, NATO să nu aibă habar”
mediafax.ro
image
“Ce face antrenorul Gică Hagi cu jucătorul Ianis Hagi la naționala României?” Giovanni Becali, reacție uluitoare
fanatik.ro
image
Doar două tipuri de oameni vor mai avea un viitor sigur în era inteligenței artificiale, spune unul din greii tehnologiei
libertatea.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața microfonului și a făcut marele anunț: ”Dragi prieteni”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Singurul loc din România unde ceasurile sunt date manual la ora de vară
observatornews.ro
image
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data când se dau ajutoare la pensie. Vin încă 50 lei în plus la pensie. Pentru cine?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carnea mai sănătoasă care înlocuiește mielul pe masa de Paște. Tot mai mulți români o aleg
playtech.ro
image
De ce a vrut să renunțe la carieră cea mai frumoasă jucătoare de fotbal. Și-a implorat mama să o lase să ia această decizie
fanatik.ro
image
Zimbrii revin în România, iar rezultatele surprind chiar și cercetătorii. Vegetația a crescut cu 30%
ziare.com
image
”Transformarea deceniului”: Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un român i-a luat viața prietenului său moldovean într-un mod crunt, după o ceartă aprinsă. Victima de 37 de ani a fost găsită cu picioarele rupte
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții
click.ro
image
Roxana Nemeș și-a recăpătat silueta după ce a născut gemeni. Cum a slăbit 23 de kilograme: „Această dietă mă ajută”
click.ro
image
Povestea „fetiței-miracol”: s-a născut după ce mama ei a murit în urma unei căderi de la 27 de metri
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Click!

image
Cât va costa casa din Italia a Gabrielei Cristea după ce va fi reconstruită și renovată: „Va fi ca un hotel de 5 stele”. Conacul va avea șapte camere și un living imens
image
Lovitură pentru măcelari înainte de Paște: mielul rămâne pe tarabă. „Să nu ai tu client acum, la vremea asta!” Ce variantă recomandă experții

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?