Austria dezvăluie cele mai bizare cereri de la consulate: „Ieri m-am căsătorit, eram beat. Puteți anula asta?”

Ambasadele și consulatele Austriei primesc zilnic numeroase apeluri telefonice, dar nu toate sunt urgențe reale. Ministerul Afacerilor Externe de la Viena a făcut publice recent câteva dintre cele mai bizare solicitări primite, atrăgând atenția asupra situațiilor neobișnuite cu care se confruntă personalul diplomatic.

Unul dintre cele mai ciudate apeluri a venit de la un bărbat care ceruse anularea unei căsătorii oficiate în Las Vegas în stare de ebrietate. El a întrebat: „Bună, ieri m-am căsătorit în Las Vegas. Eram beat. Puteți anula asta?” Răspunsul consulatului a fost ferm: „Din păcate, nu”. Ministerul de Externe subliniază astfel că deciziile importante, precum căsătoria, trebuie luate cu capul limpede.

Probleme ale creatorilor de conținut

Nu doar îndrăgostiții dau bătăi de cap consulatului. Într-un alt caz, un creator de conținut a sunat disperat pentru că hotelul în care se afla nu avea Wi-Fi și nu putea să-și posteze materialele online.

Apeluri aparent „urgente”

Unele apeluri ajung chiar și la ore târzii. Un bărbat a sunat la serviciul de urgență la ora 3 dimineața, nu pentru o problemă reală, ci pentru a se asigura că personalul consular va fi disponibil în caz de urgență. „Mătușa lui era în călătorie, nu vorbea o limbă străină și nu avea card de credit. A spus că se bazează pe sprijinul nostru”, a raportat Ministerul de Externe, potrivit publicației heute.

Un alt exemplu de „apel inutil” a venit de la o familie care reclama că aerul condiționat din cameră nu funcționa: „Întregii familii îi este cald”, au explicat aceștia, fără ca situația să fie cu adevărat urgentă.

Ministerul de Externe a folosit aceste exemple pentru a atrage atenția asupra faptului că apelurile către consulate trebuie să fie cu adevărat necesare și să vizeze situații urgente, nu inconveniente minore sau capricii personale.