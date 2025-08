„Pilele externe” ale statului român: angajată dintr-o primărie, plătită cu 4.000 de euro într-un consulat. Funcționari locali au ajuns diplomați „de ocazie”

Sute de funcționari din primării și ministere, detașați fără concurs la ambasade și consulate. Statul român transformă funcționari locali și angajați din diverse instituții centrale în „diplomați de ocazie”, plătiți regește în posturi externe.

Un număr de 273 de angajați din instituții publice centrale și locale erau, la mijlocul acestui an, detașați în posturi din ambasade și consulate ale României. Dintre aceștia, peste 50 provin din administrații locale, inclusiv din primării de comune, cum este cazul unei angajate de la Primăria Vupăr, devenită peste noapte „reprezentant al statului român” în străinătate, cu un salariu de circa 4.000 de euro pe lună.

Pe lângă funcționarii locali, alți detașați provin din ministere, Guvern, Parlament, dar și din instituții precum RA-APPS sau SPP. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, acești oameni nu au fost nevoiți să susțină vreun concurs, fiind trimiși în misiuni externe în baza unui simplu ordin de detașare.

Un exemplu este Casandra Maria Marinescu, consul al României la Munchen, acolo unde se află din 2013, este detașată acolo de la Primăria Vurpăr. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe pentru Turnulsfatului.ro.

Inițial viceconsul al Consulatului General al României la Munchen, acum consul, Casandra Maria Marinescu are termen până la finalul anului să-și încheie oficial contractul de muncă de la Primăria Vurpăr, spune primarul din Vupăr, Mihail Lienerth.

”Eu așa am găsit-o la primărie. A fost angajată de alții, dar se va suspenda. Are termen până la sfârșitul anului, ca să aibă timp să se miște în altă parte. Deocamdată e angajată la primărie pe poziția relații cu publicul. Nu e pe statul de plată. Adică figurează, dar cu zero lei. Până la sfârșitul anului ea nu va mai fi angajată la Primăria Vurpăr”, explică primarul.

Casandra Marinescu a primit, conform declarației de avere depusă în 2024, 46.500 de euro și 9.824 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe, în ultimele 12 luni. Asta înseamnă aproximativ 4.000 de euro net pe lună.

La fel, potrivit declarațiilor de avere anterioare, Casandra Marinescu a fost angajată a Serviciului Român de Informații (SRI), înainte de a se angaja la Primăria Vurpăr. Ea a primit de la SRI, conform unui document semnat în 2013, suma de 23.000 de lei.

Interesant este că la Consulatul General al României de la Munchen consul general este Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, iar consul este Iulian Diculescu-Blebea, soțul ei.

Potrivit unui document privind personalul detașat in MAE, aflat în Serviciul exterior MAE, la începutul lunii iunii, 18 angajați detașați din autorități și instituții locale fuseseră trimiși la posturi cu rang consular și alți 31 dețineau funcții la consulate și misiuni ale României în străinătate.

Traseul angajaților transferați în afară. Consuli detașați din autorități locale

Conform datelor oficiale, 17 angajați de la ambasade și consulate erau detașați de la SPP, alți 13 de la RA-APPS, iar alții de la ministere, de la instituții de învățământ sau culturale de stat, dar și de la radioul și televiziunea publice, de la Academia Română, Autoritatea Feroviară Română și chiar de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Iași (șef serviciu administratiiv la Ambasada României de la Varșovia, Polonia).

Traseele angajaților detașați în Ministerul Afacerilor Externe, aflați în Serviciul exterior MAE poate fi vizualizat AICI.

Guvernul pregătește reducerea aparatului administrativ. Restricții pentru detașările fără concurs

Guvernul a anunțat că pregătește un proiect pentru blocarea transferurilor și detașărilor între instituțiile statului, parte a pachetului 2 de măsuri, restricția fiind considerată necesară înainte de a trece efectiv la reducerea aparatului din administrația publică centrală cu circa 20% (în cadrul pachetului 3 de măsuri).

Legea permite acum ca angajați din alte ministere și instituții să fie trimise în misiune temporară în străinătate, cu funcții echivalente gradelor diplomatice și consulare, fără a mai promova concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular.